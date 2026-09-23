Kate Middleton a strălucit la premiera „Digger”. Semnificația specială a bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

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Movul este considerat culoarea regalității dintr-un motiv întemeiat. Kate Middleton a participat marți la premiera londoneză a filmului „Digger”, unde a atras toate privirile într-o rochie mov cu mâneci lungi, creată special pentru ea de Jenny Packham.

Ținuta avea mâneci transparente și voluminoase, iar Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, și-a purtat părul într-o coafură elegantă, prins pe jumătate și aranjat în bucle lejere. Aceasta a ales și îndrăgiții săi cercei Collingwood cu perle.

Adevărata piesă de rezistență a apariției sale a fost însă colierul cu ametiste al Reginei Mamă, o bijuterie spectaculoasă care a fost văzută foarte rar în public. Colierul combină perle, diamante și ametiste și are în centru un pandantiv cu o piatră prețioasă în formă de inimă.

Bijuteria i-a fost oferită ca dar de nuntă lui Elizabeth Bowes-Lyon de către Regina Alexandra, în 1923, înainte ca aceasta să devină cunoscută drept Regina Mamă. Prețiosul colier este una dintre bijuteriile familiei regale care apar extrem de rar în public. Ultima dată a fost purtat de Regina Camilla la premiera filmului „Skyfall”, în 2012. La fel ca Prințesa de Wales, Camilla și-a asortat atunci ținuta cu bijuteria, alegând o rochie violet din catifea, cu mâneci lungi.

Kate a completat colierul vechi de peste un secol cu o altă bijuterie care are o semnificație personală pentru familia regală: o pereche de cercei cu perle care i-au aparținut Prințesei Diana, regretata mamă a Prințului William.

Kate Middleton a participat la premiera „Digger” alături de soțul său, Prințul William, care a purtat un sacou negru din catifea și papion. Cei doi au interacționat pe covorul roșu cu membrii distribuției, printre care Tom Cruise, Jesse Plemons și Emma D’Arcy. La eveniment au mai fost prezente Salma Hayek, Jodie Turner-Smith și Hannah Waddingham. Cei doi soți au fost surprinși zâmbitori în momentul în care s-au reîntâlnit cu Tom Cruise, în vârstă de 64 de ani. Actorul îi întâmpinase anterior și la premiera londoneză a filmului „Top Gun: Maverick”, în 2022. William și Kate au discutat, de asemenea, cu membrii distribuției și ai echipei de creație a filmului „Digger”, printre care Jesse Plemons, John Goodman și Emma D’Arcy.

Apariția spectaculoasă a avut loc într-o zi cu o semnificație aparte pentru moștenirea lăsată de Prințesa Diana. Fratele ei mai mic și unchiul Prințului William, Charles Spencer, și-a lansat pe 22 septembrie noul volum de memorii, „Swan Song: Diana, My Sister”, readucând în atenția publicului viața Dianei și relațiile complicate ale acesteia în cadrul familiei regale.

În carte, Spencer vorbește despre viața și moartea surorii sale, copilăria lor și relațiile de familie, dar și despre tensiunile apărute după moartea Prințesei Diana, în 1997. Unele dintre afirmațiile sale referitoare la Regele Charles au determinat chiar o reacție rară din partea Palatului Buckingham.

Atât Prințul William, cât și Prințul Harry, care a revenit recent în Marea Britanie pe fondul tensiunilor de lungă durată cu familia regală, au evitat marți întrebările legate de carte. Înainte de premiera filmului „Digger”, în timp ce William participa la un eveniment la Acton Cinema, fotografii l-au întrebat: „Domnule, ați citit cartea unchiului dumneavoastră?”

foto: Getty Images

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