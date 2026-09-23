Vogue World Milano: de la fantezie la distopie. Jennifer Lopez, Pamela Anderson, Monica Bellucci și alte staruri aplaudă cu entuziasm o mulțime de roboți

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Vogue World, unul dintre cele mai proeminente evenimente inițiate de Anna Wintour și revista pe care o păstorește, a ajuns anul acesta la Milano. Pe 22 septembrie, celebra galerie Vittorio Emanuele II din Milano, pasajul acoperit cu sticlă care leagă piața Domului de piațeta ce găzduiește La Scala, totodată o destinație de shopping de modă pentru milioane de turiști, a fost gazda unui eveniment strălucitor, al cărui scop a fost să celebreze contribuția artizanatului italian la dezvoltarea industriei modei de-a lungul a secole de existență.

Vogue World are mereu o componentă high glamour – vedetele pasionate sau doar interesate de modă se adună să prezinte sau pur și simplu să aplaude reușitele industriei – dar și o componentă caritabilă. Evenimentul a debutat în 2022 cu scopul de a revitaliza industria americană a modei în timpul pandemiei de Covid; un an mai târziu, ediția londoneză a avut drept beneficiară scena artelor performative; la Paris, în anul Jocurilor Olimpice, a fost vorba despre legătura dintre modă și sport; iar ediția de anul trecut, care a avut loc la Hollywood, a subliniat conexiunea istorică dintre film și modă. Vogue World Milano, ediția de anul acesta, și-a propus să vorbească despre altceva, și anume despre importanța covârșitoare a muncii umane într-o industrie afectată din ce în ce mai mult, ca toate celelalte, de expansiunea tehnologiei. Francesca Ragazzi, directoarea editorială a ediției italiene a revistei Vogue, chiar a declarat că „acest eveniment extraordinar oferă ocazia unică de a sărbători alături de un public internațional povestea eternă a Made in Italy, o poveste despre geniu și artizanat. Este deosebit de semnificativ să facem asta în acest moment, în era inteligenței artificiale.” Mai mult, ea a subliniat faptul că tema centrează „valoarea elementului uman și nevoia de a conserva semnificația actului de a face, de a învăța și de a crea într-o lume din ce în ce mai digitalizată.” Și Anna Wintour a subliniat aceeași idee, vorbind despre cum „Milano este una dintre marile capitale europene celebre pentru artizanat, locul unde se întâlnesc moștenirea și modernitatea, unde arta, literatura, opera și industria au mers împreună de multă vreme.”

Vogue World Milano a susținut, cu această ocazie, renovarea bibliotecii Quarto Oggiaro, Vogue donând cu această ocazie două milioane de euro pentru inaugurarea unui nou centru al instituției, care să promoveze moda, muzica și talentul artistic. O cauză bună pentru spectacolul care și-a propus să pună în lumina reflectoarelor o istorie a modei care a trecut de la broderiile renascentiste până la folosirea industrială a lânii. Defilarea a fost una fastuoasă, cu o mulțime de supermodele purtând piese clasice, ajunse definitorii pentru creativitatea italiană (luate nu din arhivele celebrelor case, ci de pe eBay, site-ul de resale care a fost partenerul Vogue în această inițiativă), printre care Gigi Hadid întruchipând o prințesă renascentistă care a împărțit batiste unora dintre invitați; cu muzică live (Alicia Keys a fost un highlight), cu vedete defilând, precum Cardi B, și cu scenete cu iz istoric îndelung repetate.

Cum era de așteptat, nici celebritățile de prim rang nu au lipsit de la evenimentul care a avut loc chiar la debutul Săptămânii Modei la Milano. Jennifer Lopez a fost una dintre prezențele cele mai comentate ale serii, artista purtând o rochie neagră Dolce & Gabbana accesorizată cu un colier spectaculos din aur alb cu diamante și o uriașă turmalină Paraiba, o piatră extrem de rară, mai ales la dimensiunile acelea. Pandantivul enorm, cu piatra de 74 de carate, provine din colecția Alta Gioielleria a casei Dolce & Gabbana și a fost extras din Mozambic, o țară despre a cărei industrie de exploatare a acestui tip de resurse a fost criticată în multiple rânduri de organizațiile pentru mediu sau drepturile omului. Bijuteria, purtată anterior în public de Lady Kitty Spencer, nepoata Prințesei Diana, a fost în centrul atenției mai ales în momentul în care un model masculin a invitat-o pe Jennifer Lopez pe podium, unde aceasta a făcut o piruetă dramatică. E de notat și faptul că Lopez a ales din nou să se asocieze cu Dolce & Gabbana, o casă a cărei creativitate nu poate fi contestată, însă ai cărei designeri au fost acuzați în multe rânduri de homofobie (ca atunci când au numit copiii obținuți mai ales de cuplurile gay prin metode de fertilizare in vitro drept „copii sintetici”) sau rasism (din cauza campaniilor de promovare care tind să normalizeze stereotipuri rasiste). Să mai spună cineva că „cancel culture” e un lucru care există!

Printre invitații de seamă de la Vogue World Milano s-au numărat și Pamela Anderson – actrița a purtat o rochie verde Ferragamo și a apărut cu un machiaj smokey eyes dramatic, într-un puternic contradicție cu statement-ul său că a decis să nu mai poarte machiaj -; Naomi Campbell, elegantă într-o ținută din două piese all black; Naomi Watts, și ea impecabilă într-o rochie albă; Dakota Johnson, într-o ținută all black transparentă de la Valentino; Monica Bellucci, și ea optând pentru un outfit complet negru; sau Heidi Klum, într-o naked dress caracteristică, cu dantelă neagră. Firește, și designerii caselor locale și nu numai și-au făcut apariția la notabilul eveniment al industriei, printre ei numărându-se Donatella Versace, Pierpaolo Piccioli, de la Balenciaga, Alessandro Michele de la Valentino, Demna Gvasalia de la Gucci, Raf Simons și Miuccia Prada, co-creativii de la Prada, și mulți, mulți alții.

Și poate că toată strălucirea ar fi fost business as usual pentru un eveniment de acest tip și de această anvergură, dacă un moment nu ar fi umbrit toată această celebrare a măiestriei artizanilor care au construit moda: și anume, faptul că o serie de roboți ai companiei de tehnologie Unitree nu ar fi defilat, și ei, pe podium. În vreme ce unii dintre oaspeți, precum Jennifer Lopez, au aplaudat cu entuziasm momentul, alții, ca designerii Miuccia Prada și Alessandro Michele, au părut perplecși, din clipurile care s-au viralizat la acest moment pe Internet.

Pentru că, da, tehnologia a fost mereu implicată în modă și e parte din ADN-ul acesteia, dar într-un moment în care întreaga creativitate umană a fost furată, la propriu, de companii de tehnologie pentru a hrăni modele AI, în care unele companii de modă renunță la a folosi modele, fotografi, make-up artiști, hairstiliști, în schimbul generării de imagini, mai ieftin și fără bătăi de cap precum contractele de muncă, de către AI; când trend-urile se nasc nu în subculturi, pe străzi sau pe podiumuri; ci prin colectarea (deseori prin metode care nu sunt etice) de date de la utilizatori inconștienți; într-un astfel de moment industria modei trebuie să își pună măcar niște întrebări și să decidă încotro vrea să meargă. E viitorul său unul definit de acest tip de tehnologie? Sau e unul în care, cum anunțau toate comunicatele care au însoțit evenimentul, artizanatul joacă un rol central? (Citește aici un material despre contradicțiile dintre etică și inovație când vine vorba de inteligența artificială).

În plus, Unitree nici nu au figurat drept sponsori ai Vogue World Milano, deși companii precum Meta (prin Meta Glasses, un produs deja criticat pentru posibilitatea nelimitată și necontrolată de supraveghere pe care o oferă) și OpenAI s-au numărat printre susținătorii evenimentului. OpenAi nu e doar celebră pentru dezvoltarea modelelor AI precum extrem de popularul ChatGPT, ci și pentru incidente care testează limitele eticii și siguranței pe Internet, precum situația în care un model dezvoltat de aceștia a fost acuzat că a rezolvat o ecuație matematică furând la propriu contribuțiile oamenilor de știință care și-au dedicat carierele studiului. Și, desigur, OpenAI este și noul partener al Pentagonului, furnizând informații și modele pe care concurentul Anthropic a refuzat să le ofere, citând îngrijorări privind utilizarea acestora în situații de război. Desigur, același Anthropic acuzat că distruge cărți rare pe care le scanează pentru a hrăni propriile modele.

Pentru că, da, tehnologia poate fi bună și se poate spune despre ea că este doar o unealtă. Dar cei care dețin și dezvoltă tehnologia se dovedește mult prea des că nu au interesul celor mai mulți dintre noi în minte atunci când își fac treaba.

Foto: Profimedia, Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro