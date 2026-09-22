Theo Rose, imagini rare alături de soțul și fiul ei. Ce dezvăluiri emoționante a făcut artista: „Succesul adevărat e ăla de acasă”

Theo Rose a împărtășit cu urmăritorii săi imagini rare alături de familie, însoțite de un mesaj sincer despre viața dincolo de scenă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Theo Rose cu Sasha
VEZI FOTO
POZA 1 / 25

Theo Rose a publicat pe Instagram un mesaj personal despre familie și despre lucrurile care contează cu adevărat pentru ea. Artista a vorbit despre perioadele în care proiectele profesionale ajung să îi consume aproape toată energia, dar și despre felul în care întoarcerea acasă o ajută să își schimbe perspectiva.

Theo Rose, mesaj emoționant despre familie

Theo Rose are o carieră extrem de activă și este implicată constant în proiecte profesionale, însă, dincolo de succesul de pe scenă și de aparițiile sale televizate, familia ocupă un loc esențial în viața sa. Artista a vorbit deschis despre acest lucru într-o postare recentă publicată pe Instagram.

Vedeta a distribuit o imagine alături de partenerul său și de fiul lor și a mărturisit că, uneori, ajunge să acorde o importanță uriașă proiectelor în care este implicată. Dorința ca totul să iasă cât mai bine vine la pachet cu stres, nopți nedormite și multă agitație. Întoarcerea la familie este însă cea care îi amintește care sunt prioritățile sale și o ajută să privească diferit presiunea din plan profesional.

„Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă. Ce piatră? Păi, din când în când, mă hazardez…nu ‘dezahardez’, cu proiectele mele și le iau în plin de parcă de ele depinde viața mea. Mă consum, mă agit, vreau să iasă, vreau să fie bine, vreau să fie și mai bine, vomit, nu dorm, mă enervez. Și după mă întorc la ăștia doi și-mi amintesc că viața cel puțin a unuia chiar depinde de mine. Și că restul, oricât de important pare când sunt în mijlocul lui, e bonus. Așa îmi mai dau singură câte un reminder că, pentru mine, succesul adevărat e ăla de acasă. Și din el iau și dau mai departe.”

Theo Rose, acuzată că ascunde chipul fiului ei de camerele de filmat

Theo Rose și Anghel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum, nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea.

Theo Rose a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului.

Theo Rose s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei.

„Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele, cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa, ca să nu i se vadă fața. Ceea ce, recunosc, mi-a deschis o lume nouă. Una în care copiii de trei ani primesc indicații regizorale și le și respectă. Scrisesem chiar în descriere că s-a lovit în mașină și apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a băgat în mine. Dar cred că există o diferență între a citi un text și a-l și înțelege.”, a scris Theo Rose pe rețelele sociale.

Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare.

„Așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat. Doar că n-aș mai fi postat filmarea. Pentru că el are libertatea să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște. Și, văzând unele dintre reacțiile de pe aici, bag de seamă că n-am ales chiar rău. Faptul că aleg să nu-i arăt fața nu înseamnă că îl învăț să și-o ascundă. Înseamnă doar că până când va putea hotărî singur DACĂ și CÂT din el vrea să fie al tuturor, hotărâm noi cât din el nu e”, a mai scris artista.

Citește și:
Sorana Cîrstea, declarații rare despre dorința de a-și întemeia o familie. Ce a mărturisit sportiva: „Uneori e bine să nu îți faci prea multe planuri…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, surprinsă la un târg stradal. Cu ce se ocupă Vivienne, la doar 18 ani
People
Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, surprinsă la un târg stradal. Cu ce se ocupă Vivienne, la doar 18 ani
Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre prima vacanță cu Călin Șerban. Gestul cu care partenerul ei a șocat-o: "Am încremenit..."
People
Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre prima vacanță cu Călin Șerban. Gestul cu care partenerul ei a șocat-o: "Am încremenit..."
Mărturisirea făcută de Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu după doi ani de căsnicie: "A fost dragoste la prima vedere"
People
Mărturisirea făcută de Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu după doi ani de căsnicie: "A fost dragoste la prima vedere"
Noua parteneră a lui Kevin Costner ar fi cu peste 30 de ani mai tânără decât actorul. Cu ce se ocupă aceasta și cum ar fi debutat relația lor?
People
Noua parteneră a lui Kevin Costner ar fi cu peste 30 de ani mai tânără decât actorul. Cu ce se ocupă aceasta și cum ar fi debutat relația lor?
Adela Popescu, dezvăluire neașteptată despre începutul relației cu Radu Vâlcan. Ce a făcut din gelozie: "Fusese el într-o deplasare..."
People
Adela Popescu, dezvăluire neașteptată despre începutul relației cu Radu Vâlcan. Ce a făcut din gelozie: "Fusese el într-o deplasare..."
Christina Applegate, primul mesaj după îndelungata sa spitalizare. Ce a avut de împărtășit actrița și cum arată acum?
People
Christina Applegate, primul mesaj după îndelungata sa spitalizare. Ce a avut de împărtășit actrița și cum arată acum?
Publicitate
De la ce vin cele trei litere gravate pe jumătate din fermoarele din întreaga lume
De la ce vin cele trei litere gravate pe jumătate din fermoarele din întreaga lume
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Prima ninsoare din acest an la Bâlea Lac. Imagini cu zăpada deja depusă
Prima ninsoare din acest an la Bâlea Lac. Imagini cu zăpada deja depusă
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ce nu i-ar ierta Irina Fodor niciodată soțului ei. Gestul peste care n-ar trece prezentatoarea: "Dărâmă tot ce am construit"
Ce nu i-ar ierta Irina Fodor niciodată soțului ei. Gestul peste care n-ar trece prezentatoarea: "Dărâmă tot ce am construit"
People

Irina Fodor a fost mai deschisă ca niciodată și a vorbit cu sinceritate despre relația cu soțul ei. Prezentatoarea TV a dezvăluit că există un lucru peste care nu ar putea trece niciodată în căsnicia cu Răzvan Fodor.

+ Mai multe
Părinții lui Presley Gerber, Cindy & Rande, și sora acestuia, Kaia, sunt "în stare totală de șoc" după moartea acestuia. Dezvăluirile celor apropiați
Părinții lui Presley Gerber, Cindy & Rande, și sora acestuia, Kaia, sunt "în stare totală de șoc" după moartea acestuia. Dezvăluirile celor apropiați
People

Surse apropiate de Kaia Gerber și Cindy Crawford au declarat că familia este "copleșită de tristețe" în urma morții lui Presley, la vârsta de 27 de ani.

+ Mai multe
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, moment solemn la Memorialul 9/11 din New York. Cum a apărut cuplul prezidențial
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, moment solemn la Memorialul 9/11 din New York. Cum a apărut cuplul prezidențial
People

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au adus un omagiu victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001, în timpul vizitei lor la New York.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC