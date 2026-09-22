Theo Rose, imagini rare alături de soțul și fiul ei. Ce dezvăluiri emoționante a făcut artista: „Succesul adevărat e ăla de acasă”

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Theo Rose a publicat pe Instagram un mesaj personal despre familie și despre lucrurile care contează cu adevărat pentru ea. Artista a vorbit despre perioadele în care proiectele profesionale ajung să îi consume aproape toată energia, dar și despre felul în care întoarcerea acasă o ajută să își schimbe perspectiva.

Theo Rose, mesaj emoționant despre familie

Theo Rose are o carieră extrem de activă și este implicată constant în proiecte profesionale, însă, dincolo de succesul de pe scenă și de aparițiile sale televizate, familia ocupă un loc esențial în viața sa. Artista a vorbit deschis despre acest lucru într-o postare recentă publicată pe Instagram.

Vedeta a distribuit o imagine alături de partenerul său și de fiul lor și a mărturisit că, uneori, ajunge să acorde o importanță uriașă proiectelor în care este implicată. Dorința ca totul să iasă cât mai bine vine la pachet cu stres, nopți nedormite și multă agitație. Întoarcerea la familie este însă cea care îi amintește care sunt prioritățile sale și o ajută să privească diferit presiunea din plan profesional.

„Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă. Ce piatră? Păi, din când în când, mă hazardez…nu ‘dezahardez’, cu proiectele mele și le iau în plin de parcă de ele depinde viața mea. Mă consum, mă agit, vreau să iasă, vreau să fie bine, vreau să fie și mai bine, vomit, nu dorm, mă enervez. Și după mă întorc la ăștia doi și-mi amintesc că viața cel puțin a unuia chiar depinde de mine. Și că restul, oricât de important pare când sunt în mijlocul lui, e bonus. Așa îmi mai dau singură câte un reminder că, pentru mine, succesul adevărat e ăla de acasă. Și din el iau și dau mai departe.”

Theo Rose, acuzată că ascunde chipul fiului ei de camerele de filmat

Theo Rose și Anghel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum, nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea.

Theo Rose a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului.

Theo Rose s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei.

„Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele, cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa, ca să nu i se vadă fața. Ceea ce, recunosc, mi-a deschis o lume nouă. Una în care copiii de trei ani primesc indicații regizorale și le și respectă. Scrisesem chiar în descriere că s-a lovit în mașină și apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a băgat în mine. Dar cred că există o diferență între a citi un text și a-l și înțelege.”, a scris Theo Rose pe rețelele sociale.

Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare.

„Așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat. Doar că n-aș mai fi postat filmarea. Pentru că el are libertatea să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște. Și, văzând unele dintre reacțiile de pe aici, bag de seamă că n-am ales chiar rău. Faptul că aleg să nu-i arăt fața nu înseamnă că îl învăț să și-o ascundă. Înseamnă doar că până când va putea hotărî singur DACĂ și CÂT din el vrea să fie al tuturor, hotărâm noi cât din el nu e”, a mai scris artista.

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Foto: Instagram

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