Noua parteneră a lui Kevin Costner ar fi cu peste 30 de ani mai tânără decât actorul. Cu ce se ocupă aceasta și cum ar fi debutat relația lor?

Noua parteneră a lui Kevin Costner ar fi o femeie cu peste trei decenii mai tânără decât celebrul actor. Cei doi au fost surprinși împreună în mai multe rânduri.

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  de  ELLE.ro
Noua parteneră a lui Kevin Costner ar fi cu peste 30 de ani mai tânără decât actorul. Cu ce se ocupă aceasta și cum ar fi debutat relația lor?

De la divorțul intens mediatizat de Christine Baumgartner, presa se întreabă cine este noua parteneră a lui Kevin Costner, actorul în vârstă de 71 de ani care este de decenii un sex simbol al Hollywood-ului. Ei bine, acesta a fost văzut în ultima vreme în compania mai multor femei, printre care se numără Jennifer Milburn, coach de lifestyle, cu trei decenii mai tânără decât el, sau Kelly Noonan, scriitoare. Însă nici una dintre acestea nu ar fi partenerele romantice ale celebrului actor. Și asta pentru că, se pare, Costner ar fi legat sentimental de o cu totul altă persoană.

Publicația Page Six arată că, conform unei surse din apropierea starului, acesta ar fi petrecut mult timp recent alături de McKenna Wesley, o creatoare de conținut de lifestyle în vârstă de 39 de ani. Ce este drept, cei doi au fost surprinși alături în mai multe rânduri. În toamna anului 2025, cei doi au fost văzuți la o vizionare a filmului devenit deja clasic al lui Costner din 1989, Field of Dreams. Proiecția a avut loc pe stadionul din Scottsdale, Arizona, orașul natal al lui Wesley. Evenimentul a fost organizat după un meci din cadrul turneului Western Wiffle Ball Classic și a fost găzduit de Costner însuși.

Sursa care a vorbit pentru Page Six a declarat că McKenna Wesley a fost invitată în multiple rânduri la proprietățile actorului din Santa Barbara și Aspen, întărind impresia că aceasta ar fi noua parteneră a lui Kevin Costner. În luna august a lui 2026, cei doi au fost, de altfel, surprinși luând prânzul împreună într-un restaurant din Santa Barbara, de un localnic care a postat pe contul său de Instagram o imagine cu cei doi.

O altă sursă apropiată de Costner ar fi spus că cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în Scottsdale cu un an în urmă și că ar avea în comun o pasiune pentru golf. Jurnaliștii nu au reușit să obțină declarații de la reprezentanții McKennei Wesley sau ai lui Kevin Costner. McKenna Wesley creează conținut de lifestyle (modă, frumusețe, călătorii) și este urmărită pe contul său de Instagram de peste 400.000 de fani.

Câștigător al premiului Oscar și starul serialului de mare succes Yellowstone, Kevin Costner deține proprietăți în California, unde domeniul său de pe malul oceanului este de-a dreptul de invidiat, dar și în Aspen, Colorado, unde ferma sa acoperă o arie impresionantă, cu multiple lacuri și case. Costner a fost căsătorit în două rânduri, cu Cindy Silva (cu care a avut trei copii, Annie, Lily și Joe) și cu Christine Baumgartner. De cea din urmă acesta a divorțat într-un proces complicat și foarte mediatizat în 2024, cuplul având împreună trei copii: Cayden, Hayes și Grace Avery. Costner are de asemenea un fiu, Liam, dintr-o relație cu Bridget Rooney. Actorul a mai fost în relații sentimentale cu supermodelul Elle Macpherson și artista Jewel în trecut.

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Foto: Profimedia

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