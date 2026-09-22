Aris Eram dezvăluie că e prieten în continuare cu Mario Fresh. Ce părere are Alexia Eram: „Mie nu mi-a greșit cu nimic”

Aris Eram a luat prin surprindere după ce a dezvăluit că încă este apropiat cu Mario Fresh, cu toate că el și Alexia Eram s-au despărțit, iar cei doi și-au refăcut viețile sentimentale după separare.

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  de  ELLE.ro
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În 2024, s-a aflat că Alexia Eram și Mario Fresh s-au despărțit. Creatoarea de conținut și artistul au decis să meargă pe drumuri separate după opt ani de relație. 

Aris Eram încă e apropiat cu Mario Fresh

După ce s-au despărțit, Alexia Eram și Mario Fresh și-au refăcut viețile amoroase. Creatoarea de conținut are o relație discretă cu iubitul ei, Tonghi, în timp ce artistul nu își ascunde povestea de dragoste cu Miruna Gavrilă. 

Recent, Aris Eram a dezvăluit că el și Mario Fresh, fostul iubit al surorii sale, Alexia, încă mai sunt prieteni, cu toate că pe creatoarea de conținut o deranjează acest lucru. 

„Mario Fresh, nu trebuie să spun asta (n.r. râde). Nu are nevoie Alexia să știe părerile mele, îi mai zic când mi se pare că este necesar (…) Nu îi prea place că am păstrat o prietenie cu Mario”, a spus Aris Eram în emisiunea „Sosurile lui Măruță.”

Aris Eram a ținut să precizeze că el și Mario Fresh oricum se văd rar, însă este în continuare interesat să vadă ce mai face și cu ce se mai ocupă. 

„Nu neapărat că nu prea îi place, spune că era iubitul ei și că ce treabă am eu să fiu așa, doar că pe el l-am știut 8 ani din viață, când creșteam și eu, era și el un copil, și eu eram un copil, am mers împreună în vacanțe. Nu pot să spun că e o prietenie cum era înainte. Ne vedem destul de rar, dar îmi place să văd ce mai face, ce mai zice, că, până la urmă, mie nu mi-a greșit cu nimic.”

Ce a învățat Alexia Eram din relația cu Mario Fresh

Alexia Eram a vorbit acum ceva timp despre lucrurile pe care le-a învățat din relația cu Mario Fresh.

„Chiar dacă n-am avut foarte multe relații, am învățat foarte multe lucruri. Ce am învățat? Stai să mă gândesc, să zic un lucru care se poate zice. Comunicarea cred că este foarte importantă, dar real. Adică chiar să găsești un om care să te asculte. Cred că este foarte important și să fii ascultat. Deci, comunicarea, în general și tot timpul, să faceți niște check-ups. Adică la ceva timp. Cred că am învățat să nu fiu atât de naivă, dar cred că asta vine și cu maturitate. Cred că la 16 ani ai o altă încredere și o altă naivitate, să zic. Și cu cât crești, îți dai seama că nu mai e totul așa de roz”, a spus Alexia Eram în cadrul podcastului „BadassMom”, realizat de Giulia Anghelescu.

Mario Fresh, declarații rare despre despărțirea de Alexia Eram

Mario Fresh a fost invitat în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1 și a vorbit deschis despre schimbările care au avut loc în viața lui, după ce relația cu Alexia Eram a ajuns la final.

Vorbind despre povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de fiica Andreei Esca, Mario Fresh a mărturisit că el consideră că aceasta face parte din perioada copilăriei.

„A însemnat un capitol al copilăriei. Când a fost momentul să se termine, s-a terminat frumos și cu respect”, a spus Mario Fresh.

Artistul a fost întrebat și despre lucrurile pe care le-a învățat după despărțirea de Alexia Eram, el mărturisind că a aflat că se simte foarte bine chiar și atunci când nu este într-o relație.

„Am aflat că sunt ok și singur, în primul rând. Am avut o perioadă destul de lungă în care am făcut multă introspecție. M-am simțit foarte bine doar eu cu mine și mi-am dat seama că nu depind de cineva. Sunt relaxat și singur” a mai spus Mario.

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Foto: Instagram

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