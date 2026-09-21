Aris Eram recunoaște că a fost îndrăgostit de Laura Giurcanu. Ce relație au acum cei doi

Aris Eram a vorbit fără ocolișuri despre sentimentele pe care le-a avut pentru Laura Giurcanu și a clarificat natura relației dintre ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Aris Eram recunoaște că a fost îndrăgostit de Laura Giurcanu. Ce relație au acum cei doi

Aris Eram a oferit detalii mai puțin cunoscute despre viața sa personală și despre relațiile cu două dintre femeile importante din viața lui. Invitat în emisiunea „Sosurile lui Măruță”, fiul Andreei Esca a recunoscut că a avut sentimente pentru Laura Giurcanu și a explicat ce fel de legătură există între ei în prezent. Totodată, tânărul a dezvăluit și care sunt obiceiurile mamei sale care reușesc să îl scoată din sărite.

Aris Eram recunoaște că a avut sentimente pentru Laura Giurcanu

De-a lungul timpului, apropierea dintre Aris Eram și Laura Giurcanu a generat numeroase speculații. Acum, tânărul a vorbit deschis despre ceea ce a existat între ei și a recunoscut că, într-o anumită perioadă a vieții sale, a fost îndrăgostit de influenceriță. Aris a subliniat însă că nu toate informațiile apărute în spațiul public despre ei au reflectat realitatea și a evitat să descrie legătura lor drept o relație serioasă.

„Laura Giurcanu. Poți să citești, dar nu este totul adevărat. Detaliem. Acum suntem prieteni, chiar m-am întors acum o săptămână din vacanța cu ea, este foarte bună prietenă cu Alexia și a invitat-o de ziua ei. Da, cred că am fost îndrăgostit de ea la un moment dat. Pentru mine, cel mai important la o fată e acel vibe, nu poți să explici. Când îți place de o persoană, mi se pare că e un fel de chimie, energie. A fost o energie extraordinară și îmi plăcea foarte mult timp din viața mea să mi-l petrec pe lângă ea. Eu nu am zis că am fost împreună, poate am fost îndrăgostit și nu am fost împreună. Nu a fost o relație foarte, foarte serioasă”, a spus Aris.

Privind retrospectiv, Aris consideră că era într-o etapă diferită a vieții sale atunci când s-a apropiat de Laura. Diferența de vârstă dintre ei ar fi contat, de asemenea, mai ales pentru că fiecare avea alte așteptări de la viața sentimentală.

„Câți ani aveam? 19-20 de ani, nu este mare diferență, acum am 23, dar mi se pare că era alt Aris, care nu experimentase foarte mult cu relații. Bineînțeles, mai era și problema de vârstă, pentru că ea fiind mai mare decât mine, 28 de ani cred (că are Laura – n.r), unele persoane își doresc mai mult de la viață și alții vor doar să se distreze”, a spus Aris.

Ce relație au acum Aris Eram și Laura Giurcanu

În prezent, cei doi au rămas în relații bune și fac parte din același cerc de prieteni. Laura Giurcanu este apropiată de Alexia Eram, sora lui Aris, iar acest lucru face ca ei să continue să petreacă timp împreună. De altfel, Aris a dezvăluit că s-a întors recent dintr-o vacanță în care s-a aflat și Laura.

Ce îl deranjează pe Aris Eram la mama sa, Andreea Esca

Discuția nu s-a oprit la viața amoroasă. Aris a fost provocat să dezvăluie și ce anume îl enervează cel mai tare la mama lui. Deși a ținut să precizeze că are un respect enorm pentru Andreea Esca, tânărul a recunoscut că firea foarte directă a prezentatoarei poate deveni uneori dificil de gestionat.

„M-au luat nervii doar citind această întrebare. Care este lucrul pe care mama ta îl face și te scoate din minți? În primul rând, se spune că mama mea este o femeie extraordinară și eu am un respect enorm pentru ea. Dar așa, ca orice mamă, ea fiind și Fecioară, este tot timpul foarte directă. Ce mă enervează cel mai tare, de exemplu, nu ne-am mai văzut de o săptămână și mergem și noi până la Snagov în weekend și direct, prima chestie pe care o spune, nu ‘Bună’, nu nimic, spune: ‘Te-ai cam îngrășat’. Adică, începem tot timpul cu chestiile astea negative. Ea este foarte directă și nu se abține niciodată să-mi zică ceva. Ceea ce poate fi și bine, pentru că un prieten bun tot timpul o să-ți spună ce nu este bine, nu ce e bine”, a declarat Aris în podcastul „Sosurile lui Măruță”.

Fiul prezentatoarei a mai povestit că Andreea Esca nu îi transmite întotdeauna observațiile în mod direct. Uneori, aceasta preferă să facă remarci aparent generale, dar al căror destinatar este cât se poate de evident.

„Îi place foarte mult când are ceva de zis să facă reflexii așa foarte subtile. Adică, spune ‘Ce proști sunt oamenii care beau energizante’ și eu eram cu energizantul în mână. Mă cam scoate din sărite, dar nu avem cum să o schimbăm și o iubim așa cum este”, a mai spus Aris.

Citește și:
Băiețelul Ramonei Bădescu a împlinit 7 ani. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița cu această ocazie: „Emoții incredibile, lacrimi de fericire…'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Eva, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 25 de ani. Ce mesaje emoționante i-a transmis public mama ei: "Cu cât trec anii și se fac mai mari, mai adulți..."
People
Eva, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 25 de ani. Ce mesaje emoționante i-a transmis public mama ei: "Cu cât trec anii și se fac mai mari, mai adulți..."
Andreea Bălan și-a prezentat noul partener de dans. Cine l-a înlocuit pe Petrișor Ruge
People
Andreea Bălan și-a prezentat noul partener de dans. Cine l-a înlocuit pe Petrișor Ruge
Maria Popovici, dezvăluire neașteptată despre divorțul de Alexandru Minculescu, la doi ani de la despărțire: "Nu a mai vrut să fie cu mine, nu și-a mai dorit, mi-a..."
People
Maria Popovici, dezvăluire neașteptată despre divorțul de Alexandru Minculescu, la doi ani de la despărțire: "Nu a mai vrut să fie cu mine, nu și-a mai dorit, mi-a..."
Romina Gingașu, adevărul despre relația cu soțul ei, Piero Ferrari, după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram
People
Romina Gingașu, adevărul despre relația cu soțul ei, Piero Ferrari, după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, apariție stylish la Los Angeles. Gestul tandru surprins între cei doi
People
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, apariție stylish la Los Angeles. Gestul tandru surprins între cei doi
Catrinel Menghia, apariție superbă la o gală importantă. Unde și-a făcut apariția alături de Prințul Albert și Prințesa Charlene de Monaco
People
Catrinel Menghia, apariție superbă la o gală importantă. Unde și-a făcut apariția alături de Prințul Albert și Prințesa Charlene de Monaco
Publicitate
Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar
Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ce s-a întâmplat cu iubita lui Gami în timp ce făcea duș. Concurentul de la Power Couple: „Mi-a traumatizat viața”
Ce s-a întâmplat cu iubita lui Gami în timp ce făcea duș. Concurentul de la Power Couple: „Mi-a traumatizat viața”
Program TV Antena 1. Insula Iubirii nu se difuzează vineri, 25 septembrie. Când poate fi urmărită următoarea ediție
Program TV Antena 1. Insula Iubirii nu se difuzează vineri, 25 septembrie. Când poate fi urmărită următoarea ediție
EXCLUSIV: Anamaria Prodan, declarații exclusive după revenirea lui Reghecampf la FCSB. Ce i-a cerut lui Gigi Becali
EXCLUSIV: Anamaria Prodan, declarații exclusive după revenirea lui Reghecampf la FCSB. Ce i-a cerut lui Gigi Becali
Bianca și Robert din sezonul 8 Mireasa au divorțat. Ce a spus fosta noră a doamnei Anina despre motivele despărțirii
Bianca și Robert din sezonul 8 Mireasa au divorțat. Ce a spus fosta noră a doamnei Anina despre motivele despărțirii
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis, scoasă din grila PRO TV. Ce făcea Adelina Pestrițu, prezentatoarea show-ului, atunci când a fost făcut anunțul oficial
Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis, scoasă din grila PRO TV. Ce făcea Adelina Pestrițu, prezentatoarea show-ului, atunci când a fost făcut anunțul oficial
People

Anunțul că emisiunea Burlacii: Foc în Paradis a fost scoasă din grila PRO TV i-a surprins cu siguranță pe cei care urmăreau poveștile concurenților care luptă pentru marele premiu de 50.000. de euro.

+ Mai multe
Francisca și TJ Miles, petrecere de nuntă și botez în aceeași zi. Ce ținute au ales cei doi
Francisca și TJ Miles, petrecere de nuntă și botez în aceeași zi. Ce ținute au ales cei doi
People

Francisca și soțul ei, TJ Miles, au organizat în aceeași zi atât petrecerea de nuntă, cât și pe cea de botez. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Clara Lia.

+ Mai multe
Ce părere are Andi Moisescu despre venirea Nadiei Comăneci în juriul emisiunii Românii au talent: "Pentru mine cel puțin reprezintă..."
Ce părere are Andi Moisescu despre venirea Nadiei Comăneci în juriul emisiunii Românii au talent: "Pentru mine cel puțin reprezintă..."
People

Într-un interviu acordat recent, Andi Moisescu a vorbit despre venirea Nadiei Comăneci în juriul emisiunii Românii au Talent.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC