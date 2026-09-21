Aris Eram recunoaște că a fost îndrăgostit de Laura Giurcanu. Ce relație au acum cei doi

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Aris Eram a oferit detalii mai puțin cunoscute despre viața sa personală și despre relațiile cu două dintre femeile importante din viața lui. Invitat în emisiunea „Sosurile lui Măruță”, fiul Andreei Esca a recunoscut că a avut sentimente pentru Laura Giurcanu și a explicat ce fel de legătură există între ei în prezent. Totodată, tânărul a dezvăluit și care sunt obiceiurile mamei sale care reușesc să îl scoată din sărite.

Aris Eram recunoaște că a avut sentimente pentru Laura Giurcanu

De-a lungul timpului, apropierea dintre Aris Eram și Laura Giurcanu a generat numeroase speculații. Acum, tânărul a vorbit deschis despre ceea ce a existat între ei și a recunoscut că, într-o anumită perioadă a vieții sale, a fost îndrăgostit de influenceriță. Aris a subliniat însă că nu toate informațiile apărute în spațiul public despre ei au reflectat realitatea și a evitat să descrie legătura lor drept o relație serioasă.

„Laura Giurcanu. Poți să citești, dar nu este totul adevărat. Detaliem. Acum suntem prieteni, chiar m-am întors acum o săptămână din vacanța cu ea, este foarte bună prietenă cu Alexia și a invitat-o de ziua ei. Da, cred că am fost îndrăgostit de ea la un moment dat. Pentru mine, cel mai important la o fată e acel vibe, nu poți să explici. Când îți place de o persoană, mi se pare că e un fel de chimie, energie. A fost o energie extraordinară și îmi plăcea foarte mult timp din viața mea să mi-l petrec pe lângă ea. Eu nu am zis că am fost împreună, poate am fost îndrăgostit și nu am fost împreună. Nu a fost o relație foarte, foarte serioasă”, a spus Aris.

Privind retrospectiv, Aris consideră că era într-o etapă diferită a vieții sale atunci când s-a apropiat de Laura. Diferența de vârstă dintre ei ar fi contat, de asemenea, mai ales pentru că fiecare avea alte așteptări de la viața sentimentală.

„Câți ani aveam? 19-20 de ani, nu este mare diferență, acum am 23, dar mi se pare că era alt Aris, care nu experimentase foarte mult cu relații. Bineînțeles, mai era și problema de vârstă, pentru că ea fiind mai mare decât mine, 28 de ani cred (că are Laura – n.r), unele persoane își doresc mai mult de la viață și alții vor doar să se distreze”, a spus Aris.

Ce relație au acum Aris Eram și Laura Giurcanu

În prezent, cei doi au rămas în relații bune și fac parte din același cerc de prieteni. Laura Giurcanu este apropiată de Alexia Eram , sora lui Aris, iar acest lucru face ca ei să continue să petreacă timp împreună. De altfel, Aris a dezvăluit că s-a întors recent dintr-o vacanță în care s-a aflat și Laura.

Ce îl deranjează pe Aris Eram la mama sa, Andreea Esca

Discuția nu s-a oprit la viața amoroasă. Aris a fost provocat să dezvăluie și ce anume îl enervează cel mai tare la mama lui. Deși a ținut să precizeze că are un respect enorm pentru Andreea Esca, tânărul a recunoscut că firea foarte directă a prezentatoarei poate deveni uneori dificil de gestionat.

„M-au luat nervii doar citind această întrebare. Care este lucrul pe care mama ta îl face și te scoate din minți? În primul rând, se spune că mama mea este o femeie extraordinară și eu am un respect enorm pentru ea. Dar așa, ca orice mamă, ea fiind și Fecioară, este tot timpul foarte directă. Ce mă enervează cel mai tare, de exemplu, nu ne-am mai văzut de o săptămână și mergem și noi până la Snagov în weekend și direct, prima chestie pe care o spune, nu ‘Bună’, nu nimic, spune: ‘Te-ai cam îngrășat’. Adică, începem tot timpul cu chestiile astea negative. Ea este foarte directă și nu se abține niciodată să-mi zică ceva. Ceea ce poate fi și bine, pentru că un prieten bun tot timpul o să-ți spună ce nu este bine, nu ce e bine”, a declarat Aris în podcastul „Sosurile lui Măruță”.

Fiul prezentatoarei a mai povestit că Andreea Esca nu îi transmite întotdeauna observațiile în mod direct. Uneori, aceasta preferă să facă remarci aparent generale, dar al căror destinatar este cât se poate de evident.

„Îi place foarte mult când are ceva de zis să facă reflexii așa foarte subtile. Adică, spune ‘Ce proști sunt oamenii care beau energizante’ și eu eram cu energizantul în mână. Mă cam scoate din sărite, dar nu avem cum să o schimbăm și o iubim așa cum este”, a mai spus Aris.

Citește și:

Băiețelul Ramonei Bădescu a împlinit 7 ani. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița cu această ocazie: „Emoții incredibile, lacrimi de fericire…'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro