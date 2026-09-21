Catrinel Menghia, apariție superbă la o gală importantă. Unde și-a făcut apariția alături de Prințul Albert și Prințesa Charlene de Monaco

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Pe data de 18 septembrie, a avut loc o gală care a celebrat cea de-a 20-a aniversare a Fundației Prințului Albert al II-lea de Monaco. Evenimentul grandios s-a desfășurat Sala Garnier a Operei din Monte-Carlo și mai multe celebrități din lumea filmului, muzicii și modei și-au făcut apariția.

Catrinel Menghia, prezentă la gala Fundației Prințul Albert al II-lea de Monaco

Catrinel Menghia a fost invitată la gala organizată de Prințul Albert al II-lea și soția lui, Prințesa Charlene de Monaco. Actrița nu a venit singură, ci alături de soțul ei, producătorul de film Massimiliano Di Lodovico. Pe Instagram, Catrinel Menghia a împărtășit câteva dintre impresiile sale de la eveniment, susținând faptul că s-a simțit onorată să participe la o astfel de gală importantă.

Catrinel Menghia s-a pozat alături de unul dintre invitații de onoare de la eveniment, mai exact Richard Gere. Fundația actorului va colabora în viitorul apropiat cu Prințul Albert de Monaco la diverse acțiuni ce țin de protejarea mediului.

„O seară de neuitat la magnifica Operă de Monte-Carlo, sărbătorind cea de-a 20-a aniversare a @fondationprincealbert2

A fost o adevărată onoare să mă alătur Alteței Sale Prințul Albert al II-lea și Alteței Sale Prințesa Charlene pentru o ocazie atât de semnificativă, alături de invitați distinși, printre care Monica Bellucci, Richard Gere, Isabelle Huppert și Eva Herzigova. Timp de două decenii, Fundația a transformat o viziune în acțiune, sprijinind peste 830 de proiecte din întreaga lume pentru a proteja oceanele noastre, a conserva biodiversitatea, a combate schimbările climatice și a proteja resursele prețioase ale planetei noastre.

Ca mamă, cred că protejarea planetei noastre este una dintre cele mai frumoase moșteniri pe care le putem lăsa copiilor noștri. Iar seri ca aceasta ne amintesc că adevărata eleganță nu înseamnă doar ceea ce purtăm, ci și valorile pe care le susținem.

Mulțumiri speciale lui Caroline Scheufele și Maison Chopard pentru generozitatea și angajamentul lor continuu față de cauze semnificative, inclusiv crearea unei bijuterii excepționale pentru licitația caritabilă a serii. O frumoasă amintire a faptului că luxul și responsabilitatea pot străluci împreună.

Pentru 20 de ani în care am făcut o diferență și pentru generațiile care vor moșteni lumea pe care alegem să o protejăm astăzi”, a transmis Catrinel Menghia.

Ce vedete au mai fost prezente la gala aniversară de 20 de ani a Fundației Prințului Albert al II-lea de Monaco

Catrinel Menghia a fost prezentă la gala aniversară de 20 de ani a Fundației Prințului Albert al II-lea de Monaco alături de mai multe personalități, printre care Monica Bellucci, Eva Herzigová și soțul ei, Gregorio Marsiaju, Isabelle Huppert. Christina Aguilera a participat și ea și a susținut un show în fața invitaților.

Gala a inclus, printre altele, și o licitație de opere de artă, precum și experiențe care au avut ca scop strângerea de fonduri.

Fundația Prințului Albert al II-lea de Monaco a fost înființată în iunie 2006 cu scopul de a demara acțiuni ce țin de protejarea mediului. Organizația se concentrează pe schimbările climatice, biodiversitate și resursele de apă. Până în prezent, fundația a sprijinit 838 de proiecte în peste 100 de țări. Organizația a colaborat, de asemenea, cu oameni de știință, ecologiști, comunități locale și ONG-uri.

Prințul Albert al II-lea de Monaco a pus bazele acestei organizații la scurt timp după ce a mers într-o expediție la Polul Nord. A parcurs 100 de kilometri împreună cu echipa sa, înainte de a ajunge la Pol pe 16 aprilie 2006. Prin această călătorie, a dorit să tragă un semnal de alarmă cu privire la efectele schimbărilor climatice în regiunile polare.

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Foto: Getty Images, Instagram

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