Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis, scoasă din grila PRO TV. Ce făcea Adelina Pestrițu, prezentatoarea show-ului, atunci când a fost făcut anunțul oficial

Anunțul că emisiunea Burlacii: Foc în Paradis a fost scoasă din grila PRO TV i-a surprins cu siguranță pe cei care urmăreau poveștile concurenților care luptă pentru marele premiu de 50.000. de euro.

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  de  Andreea Ilie
Adelina Pestritu, prezentatoarea reality show-ului Burlacii_Foc in Paradis
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Povestea din Burlacii: Foc în Paradis merge mai departe, iar din această săptămână aventura continuă într-un nou ritm.

Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis se vede de acum pe Voyo și Acasă

Reality show-ul prezentat de Adelina Pestrițu continuă pe VOYO, unde noile episoade pot fi urmărite cu o zi în avans, iar emisiunea va fi difuzată, de asemenea, la Acasă, începând de azi. Telespectatorii sunt invitați să continue aventura alături de Adelina Pestrițu și de concurenții care au adus deja în prim-plan povești, atracții, rivalități și momente neașteptate. Publicul va avea parte de patru episoade noi în fiecare săptămână, disponibile în avans pe VOYO și difuzate de luni până joi, de la ora 23:00, la Acasă.

Într-un format în care fiecare întâlnire poate schimba dinamica din paradis, urmează o etapă cu și mai multe situații imprevizibile, conexiuni care se intensifică și alegeri care pot schimba parcursul concurenților. Întâlnirile, conversațiile, apropierile și tensiunile dintre aceștia vor aduce noi momente care pot schimba echilibrul din grup.

„Pentru mine, Burlacii: Foc în Paradis este despre oameni, emoții și povești care te fac să vrei să afli ce se întâmplă mai departe. Fiecare concurent vine cu propria poveste, iar pe parcurs apar situații și conexiuni pe care nici ei nu le pot anticipa. Aventura burlacilor și burlăcițelor continuă, iar de săptămâna viitoare ne întâlnim cu patru episoade noi în fiecare săptămână, pe VOYO și Acasă. Cei care au fost alături de noi până acum să rămână aproape, pentru că urmează o etapă cu multe surprize, emoții și momente care pot schimba complet dinamica din paradis”, spune Adelina Pestrițu, prezentatoarea reality show-ului.

De azi, Burlacii: Foc în Paradis intră într-o nouă etapă, cu episoade disponibile în avans pe VOYO și patru zile de difuzare pe săptămână la Acasă. Astfel, fanii show-ului pot alege să urmărească povestea la televizor sau să descopere în avans cele mai noi întâmplări din paradis pe VOYO. De luni și până joi, de la ora 23:00, și cu o zi în avans, pe VOYO.

Ce făcea Adelina Pestrițu atunci când a fost făcut anunțul

Anunțul că emisiunea Burlacii: Foc în Paradis a fost scoasă din grila PRO TV i-a surprins cu siguranță pe cei care urmăreau poveștile concurenților care luptă pentru marele premiu de 50.000. de euro.

Adelina Pestrițu nu a părut foarte afectată de această schimbare, ea povestind pe rețelele de socializare că a demarat un amplu proces de reamenajare a locuinței sale.

Prezentatoarea le-a arătat fanilor o încăpere aflată în plin șantier, protejată cu folii din plastic, o scară pliabilă și piese de mobilier pregătite pentru modificări.

„Legenda spune că fraza „renovez doar 1 cameră” are și continuare. S-a trecut la dressing”, a explicat Adelina Pestrițu în dreptul imaginii din casa sa.

Ce condiții a impus Adelina Pestrițu pentru a prezenta emisiunea

Experiența din Turcia a fost una intensă pentru Adelina Pestrițu, care spune că s-a atașat rapid de concurenți și de poveștile lor. Formatul emisiunii a convins-o încă de la primele discuții, iar revenirea în televiziune a venit astfel firesc. Pentru că filmările presupuneau să lipsească din România mai bine de o lună, prezentatoarea și-a dorit ca familia să o poată însoți la Istanbul. Fiica sa, Zenaida, și tatăl acesteia au rămas însă în Turcia doar două săptămâni, pentru ca micuța să se poată bucura de vacanța de vară alături de prietene.

„A fost una dintre condițiile mele. Ai mei nu au stat pe toată perioada alături de mine în Istanbul pentru că Zenaida, fiind în vacanța de vară, și-a dorit foarte mult să se joace cu prietenele ei. Nu m-am opus pentru că eu terminam destul de târziu filmările și chiar mi-am dorit să se distreze, să simtă vacanța de vară așa cum trebuie și a revenit în țară după două săptămâni. Dar în fiecare zi vorbeam pe FaceTime. Ne auzeam, eu îi povesteam care sunt noutățile, ea la fel, și au trecut cele cinci săptămâni”, a povestit prezentatoarea pentru Libertatea.

Filmările au însemnat și o garderobă pe măsură. Adelina Pestrițu a plecat din România cu aproximativ 70 de kilograme de bagaje, iar ulterior a primit alte șapte geamantane cu haine, pantofi și accesorii pentru aparițiile din emisiune.

„Am plecat eu cu 70 de kilograme și mi-au venit undeva la șapte geamantane. Deci nu știu să ți le adun, dar am avut foarte, foarte mult. Am avut mulți pantofi. Nu am apucat să-i port pe toți. Bineînțeles că am avut ținute pe care să le port în emisiune. În viața de zi cu zi nu am avut timp să port prea multe. Doar ce îmbrăcam să ajung pe platou și să mă întorc la hotel. Dar da, au fost foarte multe”, a spus Adelina.

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Foto: Instagram, PR

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