Și ție și prietenei tale vă place aceeași persoană? Ce e de făcut în această situație delicată

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Până acum era simplu, îți plăcea cineva, vedeai dacă există reciprocitate și unde duce povestea. Acum, însă, în ecuație a apărut și prietenia. Cine ar trebui să renunțe? Oare l-a plăcut ea prima? Ce se întâmplă dacă el mă alege pe mine? Merită să risc o prietenie de ani de zile pentru un bărbat? Sigur, nu există o regulă universală care să spună cine are automat prioritate, dar există câteva principii care pot dezamorsa această situație delicată.

Separă atracția de competiție

Faptul că prietena ta este interesată de aceeași persoană îți intensifică propriul interes? Ceea ce era o simpatie devine brusc ceva pentru care simți că trebuie să lupți? Îți place cu adevărat acest bărbat sau faptul că o altă femeie îl dorește te face să îl vrei mai mult? Uită-te cu ochi limpezi la ambiția ta, la dorința de a câștiga, la spiritul competitiv, și cum niște trăsături care te-au ajutat mult de-a lungul vieții acum pot să te saboteze și chiar să pună real în pericol relația foarte importantă pe care o ai cu prietena ta. Ea e cea competitivă? Pune-i în față această oglindă. Atenție și la maniera în care vorbiți despre el ca și cum ar fi premiul unei competiții. Eu l-am văzut prima. Eu am vorbit prima cu el. El mi-a dat mie follow. Eu îl cunosc de mai mult timp. Dacă observați acest discurs cel mai probabil ați intrat fără să vă dați seama în competiție.

Discutați onest

Cea mai ineficientă strategie este să sperați că lucrurile se vor rezolva singure. Dacă el se va retrage e mai simplu, dar ce se întâmplă cu acel esențial capital de încredere și cu sentimentul de siguranță din prietenie? Conversația sinceră nu e o negociere de tipul cine îl ia, ci ce aveți de făcut astfel încât să nu vă răniți reciproc. Îmi place poate însemna lucruri foarte diferite. Pentru una dintre voi poate fi o atracție de moment. Pentru cealaltă poate că există deja o apropiere emoțională, întâlniri, conversații constante sau chiar începutul unei relații. De aceea, este util să clarificați în ce punct se află fiecare. Dacă una dintre voi doar îl găsește atractiv, iar cealaltă deja se întâlnește cu el, situația nu e identică. Este foarte important să stabiliți ce nu este negociabil pentru fiecare. Riscați să puneți prietenia pe miza unei povești romantice care nici măcar nu este sigură? Ce se află suplimentar în spatele acestui risc? Teama de singurătate, validarea că cea aleasă este specială, în sfârșit suficient de bună? Deci dialogul e indicat să fie una cu cealaltă, dar să existe și un dialog interior care să pună lupa pe răni acoperite prin tot felul de strategii de a face față.

Ce știți despre el?

Este evidentă propria lui preferință sau testează apele cu fiecare dintre voi? Ce vă împiedică să analizați cum se raportează la valoarea numită prietenie, ce valori are în viață în general, care îi sunt intențiile, își dorește o relație sau ceva pasager, cât de mult este el un om de încredere, corect? Vă place de el sau vă place proiecția pe care o construiți despre el și ce minunată ar fi o relație cu el?

Foto: PR

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