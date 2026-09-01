Ce părere are, de fapt, Andreea Popescu despre noua relație a fostului ei soț, Rareș Cojoc, cu modelul Claudia Dumitru: „M-a deranjat, pentru că…”

Andreea Popescu a vorbit deschis despre noua relație a lui Rareș Cojoc, fostul ei soț, cu modelul Claudia Dumitru. Creatoarea de conținut a făcut dezvăluiri și despre regretele pe care le are cu privire la separarea de acesta.

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  de  Andreea Ilie
Ce părere are, de fapt, Andreea Popescu despre noua relație a fostului ei soț, Rareș Cojoc, cu modelul Claudia Dumitru: "M-a deranjat, pentru că..."

În urmă cu câteva luni, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Ce părere are, de fapt, Andreea Popescu despre noua relație a fostului ei soț

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună 3 copii.

La câteva luni de la divorț, Rareș Cojoc a apărut pentru prima dată pe rețelele de socializare alături de noua lui parteneră, Claudia Dumitru. Imaginea distribuită de fotomodel a fost realizată în timpul unei vacanțe și este considerată prima confirmare a zvonurilor despre relația lor. Până acum, cei doi au evitat să ofere declarații despre natura legăturii dintre ei, deși în ultima perioadă numele lor au fost asociate tot mai des. Claudia Dumitru a ales să facă primul pas în mediul online, unde a publicat o imagine în care apare alături de dansator.

Andreea Popescu a oferit un interviu în care a vorbit despre noua relație a fostului ei soț, recunoscând că a simțit gelozie atunci când a aflat.

„Nu am suferit, am avut o gelozie… evident. Aș minți să spun că nu am simțit nimic sau că nu există sentimente pentru Rareș. Sunt 15 ani în care mi-am împărțit viața alături de un om, avem trei copii împreună, am trecut prin atât de multe chestii. M-a deranjat, pentru că era un pic ciudat să îți vezi… și faptul că lucrurile au fost asumate foarte rapid, dar au fost niște stări”, a declarat Andreea Popescu, la Sosurile lui Măruță.

În cadrul aceluiași interviu, ea a vorbit și despre regretele pe care le are cu privire la divorț.

„Faptul că l-am făcut să sufere foarte tare. Regret, bineînțeles. I-am spus și lui. (n.red. – Dacă ai da timpul înapoi ai proceda diferit?) Bineînțeles! Dar știi cum e, dacă am putea să luăm deciziile corecte în timpul focului, ar fi ideal”, a declarat Andreea Popescu.

Rareș Cojoc, despre schimbările din viața lui după divorț

Într-un interviu acordat recent, Rareș Cojoc a vorbit despre schimbările care au avut loc în viața lui, la patru luni de când a divorțat. El a precizat că menține o relație bună cu fosta soție, amândoi fiind foarte implicați în creșterea și educarea celor trei copii pe care îi au împreună.

„Este dificil, trebuie să admitem acest lucru, însă cred că cel mai greu este să accepți. Dacă ajungi să accepți o anumită situație din viața ta, este cred că primul pas spre a te ridica, spre vindecare. Cred că eu am reușit acest lucru. Și în căsnicie, și în dragoste (n.r. – are încredere)”, a declarat Rareș Cojoc, la Știrile Antena Stars, citat de Spynews.ro.

Dansatorul se bucură de mare succes pe plan profesional și crede că o bună parte din performanțele sale se datorează dorinței de a le arăta copiilor că este un bun exemplu.

„Este foarte dificil. Sunt multe momente în care mă simt depășit de factorul timp. Paradoxal vorbind, rezultatele mele au avut o ascensiune odată cu apariția copiilor. Ori din dorința de a demonstra copiilor, ori din dorința de a fi un exemplu pentru ei, pentru a înțelege cu adevărat ce face tatăl lor. Există ceva, unele lucruri inexplicabile, care se întâmplă în corp și în minte și care te determină să fii mai bun”, a declarat Rareș Cojoc, conform sursei citate.

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Foto: Instagram

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