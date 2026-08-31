Alexia Eram a împlinit 26 de ani. Cum a sărbătorit alături de iubitul ei

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Alexia Eram a ales să își sărbătorească ziua de naștere într-un decor spectaculos. Creatoarea de conținut a plecat în Ibiza, unde petrece alături de iubitul ei, Tonghi, și de grupul de prieteni, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare surprind atmosfera relaxată din vacanță.

Alexia Eram, aniversare în Ibiza

Aniversarea a venit cu zile pline de soare, distracție și momente petrecute pe apă. Alexia a bifat mai multe beach club-uri din Ibiza, s-a bucurat de activități pe mare și a împărtășit cu urmăritorii câteva dintre momentele preferate din escapada aniversară.

Printre fotografiile publicate se numără și imagini de pe barcă, unde Alexia și prietenii săi au petrecut împreună. Grupul a pregătit și un detaliu inedit pentru aniversată: prietenii au purtat tricouri personalizate pe care era scris mesajul „Am fost invitat la ziua de naștere a Alexiei în Ibiza”.

Printre imaginile distribuite de vedetă se află și o fotografie în care apare alături de Tonghi. Cei doi s-au afișat împreună într-un cadru de vacanță, în timp ce se relaxează pe o placă.

Alexia Eram, despre succesul brandului său

Alexia Eram a intrat deja în lumea afacerilor cu brand-ul său de articole vestimentare. Acum, creatoarea de conținut ar urma să dezvolte un nou business. Despre ce ar fi vorba?

Recent, s-a aflat faptul că Alexia Eram a depus, prin firma pe care o deține, o cerere la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru a înregistra o marcă care îi va purta numele, și anume „Alexia', care deja a fost admisă la înregistrare. În ceea ce privește categoria, marca ar urma să comercializeze cosmetice și rujuri, scrie cancan.ro.

Până acum, creatoarea de conținut nu a făcut declarații despre acest subiect și nici nu a vorbit public despre intenția de a pune bazele unei noi afaceri. Totuși, trebuie menționat că în 2019 a avut o colaborare cu o companie de cosmetice deținută de tatăl ei. La vremea respectivă, lansase un ruj lichid mat care îi purta numele.

Alexia Eram continuă să își dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape doi ani.

Alexia Eram a vorbit acum ceva timp despre parcursul afacerii sale și a recunoscut că nu și-a imaginat că proiectul va crește atât de repede. Deși spune că în spatele fiecărei colecții stau multă muncă și implicare, creatoarea de conținut se declară mândră de ceea ce a reușit să construiască până acum.

„Cred că sunt perioadele mele preferate din an atunci când vine să fac evenimentele (…) Sincer, nu credeam că o să ajung să am un brand de aproape doi ani și să pot să creez tot ce îmi trece prin cap. E greu, dar reușim să facem ceva out of the box (n.r. în afara tiparelor). În perioada asta, am fost mai mult fan genți, cred că mai mult genți și pantofi (…) Absolut deloc (n.r. nu crede că haina face pe om). Contează ca tu să ai încredere în tine. Poți să porți orice, că dacă ai încredere în tine și emani acest lucru, nu contează”, a declarat Alexia Eram la Știrile Antena Stars, citată de Spynews.ro.

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foto: instagram

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