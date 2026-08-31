Alina Pușcău, gest emoționant după a doua ședință a tratamentului împotriva cancerului. Cum a apărut pe patul de spital și ce a povestit: „Este greu, dar…”

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Alina Pușcău continuă tratamentul după ce a fost diagnosticată cu cancer de sân și vorbește deschis despre schimbările prin care trece. Fosta concurentă de la „Asia Express” le oferă periodic urmăritorilor informații despre starea sa.

Alina Pușcău, gest emoționant după a doua ședință a tratamentului împotriva cancerului

Alina Pușcău a povestit pe rețelele de socializare cum a decurs a doua ședință a tratamentului împotriva cancerului. Vedeta în vârstă de 43 de ani a apărut în mai multe clipuri postate pe rețelele de socializare, chiar de pe patul din spitalul din California.

Cu branula în mână și vizibil slăbită, vedeta a povestit că are cu ea mai multe obiecte religioase și a mulțumit fanilor pentru mesajel emoționante și urările de sănătate pe care le-a primit.

„Este greu, dar suntem toți împreună în asta. Lansez o linie specială de bijuterii împreună cu Loraida pentru a finanța îngrijirea femeilor care au nevoie”, a povestit modelul chiar de pe patul de spital.

Alina Pușcău chiar a și arătat fanilor unul dintre modelele de bijuterii la care lucrează.

„Zâmbete interioare și soare. Noul meu design de colier și brățară este menit a aduce noroc și a strânge fonduri vitale pentru femeile care au nevoie de îngrijire”, a mai zis ea.

Modelul a povestit în urmă cu câteva zile că după a treia sesiune de tratament, programată pe 18 septembrie, va face o analiza specială pentru a vedea care este evoluția metastazelor și a tumorilor.

„Pe 28 fac a doua sesiune, iar pe 18 septembrie o fac pe a treia. Le fac din trei în trei săptămâni, iar după aceea voi face un PET-scan, ca să vedem dacă metastazele s-au oprit din evoluție și dacă tumorile s-au micșorat”, a declarat Alina Pușcău.

Alina Pușcău, mesaj pentru femeile care suferă de cancer

Alina Pușcău a început, pe data de 7 august, tratamentul împotriva cancerului la sân. Ea a petrecut patru ore la o clinică din California și a făcut prima ședință, urmând ca joi să afle de la medicul ei dacă tumorile și-au redus dimensiunea în urma acestei proceduri.

Alina Pușcău a povestit pe rețelele de socializare că nu se simte foarte bine după începerea tratamentului, însă încearcă să își păstreze optimismul și a transmis și un mesaj femeilor care suferă de aceeași boală.

„Astăzi am vrut și eu să mă duc la biserică, dar nu am putut, pentru că de câteva zile mi-a fost rău, nu pot să dorm noaptea și vreau să le încurajez pe femeile care trec prin acest tratament, prin chimioterapie, prin tratamente pentru această boală: să fiți puternice, că Dumnezeu este acolo cu voi. (…) E greu, știu că e greu, dar Dumnezeu face minuni și Dumnezeu lucrează prin oameni. Astăzi am ieșit și eu afară din casă, să mă întâlnesc cu prietenii mei. Chiar acum mi-a fost rău. Am vrut să văd lumina, soarele și m-am simțit bine. Sunt așa de fericită că am ieșit și că îi dau corpului meu ce are nevoie”, a declarat Alina Pușcău pe Instagram.

Ce a povestit modelul despre tratamentul pe care îl urmează

Ea a mărturisit că va urma tratamentul până pe 18 septembrie, însă se simte foarte amețită, slăbind aproape 10 kilograme în ultima perioadă.

„Joi o să mă văd cu doctorul să vedem cum merge tratamentul, dar îl continui până pe 18 septembrie, să vedem cum reacționează corpul, dar sunt foarte amețită. Abia mă țin pe picioare, am slăbit 10 kilograme. Cu Dumnezeu înainte, totul va fi bine”, a mărturisit ea pe rețelele de socializare.

Alina Pușcău a povestit că se simte destul de rău și din acest motiv doarme mai mult decât de obicei.

„Râd acum, dar trec printr-o perioadă foarte grea. Am început să am simptome, să îmi fie rău, să dorm foarte mult. Simt că totul se mișcă în corp pentru că substanța pe care mi-au pus-o este locală, este ca un fel de chimio local (…) Parcă le simt că lucrează în corp, că micșorează fiecare tumoră. Am vorbit ieri cu doctorul și a spus că încearcă să îmi salveze viața și a zis că toată lumea se roagă pentru mine și am zis că o țară întreagă se roagă pentru mine. Și au zis că și ei se roagă pentru mine ca să poată să îmi salveze viața”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

După terminarea tratamentului, ea a transmis un mesaj celor care o susțin și care i-au arătat susținere și dragoste pe rețelele de socializare după ce a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă.

„M-am aranjat, m-am făcut frumoasă pentru voi, mă duc la biserică să mă rog pentru voi. Am primit niște mesaje așa de frumoase de la voi și vă mulțumesc din suflet și din inimă că sunteți alături de mine. Contează foarte mult și mă simt foarte bine. Nu mă simt rău după tratament. Mă simt foarte bine pentru că voi v-ați rugat cu mine și ați fost acolo pentru mine. Am simțit iubirea și pacea voastră și pe Dumnezeu lângă mine de a fost totul exact cum nu m-am așteptat. A fost perfect și vă mulțumesc și vă duc și eu mă rog pentru toată țară”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

Dan Alexa, Raluca Bădulescu, Olga Barcari și Cristina Produ, prietena Alinei, i-au transmis acesteia încurajări și mesaje de susținere.

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Foto: Instagram

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