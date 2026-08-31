Ipostazele provocatoare în care s-a afișat Cabiria Morgenstern pe rețelele de socializare: „Performanță și realitate”

Cabiria Morgenstern, fiica actriței Maia Morgenstern, a apărut pe rețelele de socializare într-o ipostază provocatoare, în timp ce încearcă o practică în care intimitatea este pe primul plan.

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  de  ELLE.ro
1. Cabiria Morgenstern
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Cabiria Morgenstern le-a dezvăluit urmăritorilor de pe rețelel de socializare câteva imagini cu cel mai recent proiect în care a fost implicată. Actrița s-a afișat în ipostaze provocatoare, care au luat prin surprindere. 

La ce proiect a lucrat Cabiria Morgenstern

Pe Instagram, Cabiria Morgenstern apare în timp ce este legată cu frânghii, fiind vorba despre bondage sau shibari, o practică care presupune intimitate, control, negociere, sexualitate și consimțământ, în care o persoană leagă pe altcineva cu sfori. 

„Câteva cadre surprinse în timpul filmărilor pentru cel mai recent proiect al Cabiriei: cap ras, frânghie pe piele și o graniță estompată între performanță și realitate. Îți mulțumesc pentru încredere”, se arată în mesajul transmis pe Instagram, alături de imagini cu Cabiria Morgenstern legată cu frânghii.

Nu este pentru prima dată când Cabiria Morgenstern apare într-o astfel de ipostază. Pe contul ei de Instagram, mai sunt imagini în care actrița încearcă această practică. 

Cabiria Morgenstern a surprins printr-o schimbare radicală

Recent, Cabiria Morgenstern a decis să se radă în cap și a împărtășit pe Instagram primele fotografii cu look-ul ei actual. În imagini, actrița apare în mai multe ipostaze adorabile împreună cu fiul ei, Amos Ezra Iancu. Urmăritorii ei i-au apreciat curajul pentru această schimbare radicală, dar și cadrele simpatice în care e surprinsă alături de băiețelul ei, pe care îl postează rar, tocmai pentru a-i proteja intimitatea.

Cabiria Morgenstern, declarații sincere despre rolul de mamă

Într-un interviu oferit recent, Cabiria Morgenstern a vorbit despre cum percepe până acum rolul de mamă. Actrița a făcut declarații sincere, recunoscând că întâmpină provocări, precum oboseala sau lipsa energiei, însă venirea pe lume a copilului ei i-a adus multă speranță și fericire. 

„Viața mea arată cu totul altfel. Este, într-un fel, ce mi-am imaginat (…) Sigur, este mult mai multă oboseală, mai mult consum de energie, resurse, dar mi-a dat sens, mi-a dat scop, mi-a dat speranță venirea pe lume a lui Ezra. Este un copil foarte dorit, chiar sunt foarte fericită, a spus Cabiria Morgenstern”, la Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro

În ceea ce o privește pe mama ei, Maia Morgenstern, Cabiria Morgenstern a povestit că aceasta și-a luat în serios rolul de bunică și o ajută de fiecare dată când e nevoie cu creșterea fiului ei.

„Mama își dorea foarte mult un nepot, nepoți de la mine, de la noi, copiii ei. Ezra este primul nepot și mama este extrem de încântată, este foarte prezentă, voluntară, uneori se aruncă și face lucruri mai devreme decât e cazul și atunci trebuie temperată (…) Nu m-aș avânta să spun că este o persoană care dă sfaturi (…) Comunicăm foarte eficient.”

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Foto: Instagram

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