Paula Seling, mesaj neașteptat după ce a vorbit public despre noua ei relație, cu Alexandru Gorgos. Ce a mărturisit artista: „Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund. Nu…”

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Paula Seling este din nou fericită pe plan sentimental și și-a făcut publică relația cu noul partener.

Paula Seling, mesaj neașteptat despre relația cu Alexandru Gorgos

În 2022, s-a aflat că Paula Seling și fostul ei partener de viață, Radu Bucura, cel care s-a ocupat și de cariera ei artistică, au divorțat după 17 ani de căsnicie. Cei doi au adoptat în secret o fată, pe nume Elena.

După separare, Paula Seling și Radu Bucura au decis să fie implicați împreună în creșterea și educația fiicei lor, iar artista vorbește în fiecare interviu cu multă mândrie de fiica ei.

Paula Seling este acum din nou fericită pe plan amoros, iar relația ei cu Alexandru Gorgos a devenit publică odată cu participarea la Festivalul Mamaia 2026, în calitate de compozitori.

După ce a făcut primele declarații despre relația cu Alexandru Gorgos, Paula Seling a vorbit pe rețelele de socializare despre sentimentul de tristețe care o încearcă din cauza atenției care este acordată mai mult vieții sale amoroase, decât cea profesională.

„Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe. Tristețea de a vedea cât de ușor reușește o parte din societatea noastră să mute lumina de pe ce a făcut un om pe întrebarea ‘cu cine este acel om?’. Nu am avut nicio clipă intenția de a-l ‘ține ascuns’ pe omul meu. Dimpotrivă. Sunt atât de mândră de el, încât mi-aș fi dorit ca o țară întreagă să vorbească despre ceea ce am reușit împreună. Alexandru Gorgos și cu mine, alături de extraordinara Olga Gorcinschi, cea care a dat glas cântecului nostru, am câștigat Trofeul Festivalului Mamaia cu piesa ‘Ești mai mult'”, a scris cântăreața pe rețelele sociale.

Artista a subliniat că și-ar fi dorit ca toată atenția să fie adresată succesului de care s-a bucurat piesa pe care au compus-o ea și partenerul ei.

„Pentru un compozitor, un asemenea trofeu înseamnă enorm. În spatele lui sunt ani de muncă, nopți de creație, îndoieli, căutări, sute de alegeri muzicale, emoție, disciplină și dorința aproape încăpățânată de a face ceva care să rămână. Mi-aș fi dorit să se vorbească despre asta. Despre muzică, despre piesă, despre interpretarea magistrală a Olgăi. Despre doi oameni care au construit împreună un cântec și au avut bucuria uriașă ca el să fie ales dintre atâtea creații valoroase.”, a mai zis ea.

Cântăreața a ținut să precizeze că este foarte asumată în ceea ce privește viața ei sentimentală, însă este dezamăgită de faptul că relația ei de cuplu a părut mai importantă decât succesul de la Festivalul de la Mamaia.

„În schimb, o bună parte din poveste s-a redus brusc la viața noastră personală.

Și mă întreb: de ce?

De ce ne interesează atât de tare cu cine se ține de mână un om și atât de puțin ce construiește acel om?

De ce iubirea devine mai repede titlu decât munca?

De ce o relație stârnește mai multă curiozitate decât o realizare?

De ce biografia sentimentală pare uneori mai importantă decât opera?

Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund. Nu o neg. Din contră, sunt fericită și recunoscătoare pentru ea.

Dar refuz să cred că aceasta este singura poveste care merită spusă despre noi.

Pentru că, înainte de orice titlu spectaculos, există doi oameni care muncesc împreună, creează împreună, se provoacă, se sprijină și încearcă să lase în urma lor ceva frumos.

Iar zilele acestea am reușit ceva extraordinar: am câștigat împreună Trofeul Mamaia.

Aș vrea să nu lăsăm zgomotul curiozității să acopere muzica.

Poate că și acesta este unul dintre sensurile cântecului nostru: „suntem mai mult decât ceea ce se vede la suprafață.”

Suntem mai mult decât un titlu, mai mult decât o fotografie sau întrebarea ‘cu cine?'”.

Cine este Alexandru Gorgos, noul partener al Paulei Seling

Alexandru Gorgos este un cunoscut producător muzical, compozitor și manager din România. Paula Seling și Alexandru Gorgos colaborează excelent și pe plan profesional. Cei doi au câștigat premiul I la Festivalul Mamaia 2026 cu o melodie înscrisă la secțiunea „Creație”, premiu în valoare de 50.000 de lei. Piese compusă de ei se numește „Ești mai mult” și a fost interpretată de artista Olga Gorcinschi.

„Ne completăm, dar ne și contrazicem uneori, ne ascultăm și, mai ales, ne stimulăm reciproc să scoatem la lumină ce avem mai bun (…) Avantajul este că putem continua ședința de producție și la cină. Dezavantajul este exact același”, a povestit Paula Seling despre noul ei partener, pentru revista VIVA!.

Atunci când nu se află în lumina reflectoarelor sau nu se află în studioul de înregistrări, cei doi parteneri se bucură de momentele simple.

„Aici riscăm să stricăm imaginea publică dacă spunem adevărul. În mașină, repertoriul nostru este… surprinzător de democratic. Când nu alegem liniștea, căci mintea noastră este deja plină de muzici, ne place să studiem cum au fost scrise și orchestrate diverse lucrări, să fim surprinși de o formă armonică sau de versuri”, a spus Paula Seling, întrebată fiind care este melodia lor de suflet.

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Foto: Instagram

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