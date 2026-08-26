Când are loc botezul celei de-a cincea fiice a Laurei Cosoi. Vedeta a dezvăluit detalii despre petrecere: „Are legătură cu valorile noastre”

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean se pregătesc pentru botezul Ninei, cea de-a cincea lor fiică.

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  de  ELLE.ro
Laura Cosoi cu familia
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Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ales din nou Maramureșul pentru un moment important din viața familiei. La aproximativ o lună de la nașterea Ninei, cea de-a cincea fiică a cuplului, cei doi se pregătesc să organizeze botezul mezinei în același loc în care au fost creștinate și surorile sale.

Laura Cosoi păstrează tradiția începută la botezul Ritei

Vedeta, soțul ei și cele cinci fetițe au ajuns deja în Maramureș, unde pun la punct ultimele detalii. Evenimentul se va desfășura în aer liber și va păstra atmosfera autentică aleasă anterior pentru botezurile Ritei, Verei, Larei și Aidei.

„Facem botezul tot în Maramureș, acolo unde am repetat figura de patru ori la celelalte fetițe, acum e a cincea oară. Ne place aici, zona asta, noi deja am ajuns aici, pregătim pentru invitați tot felul de surprize. E o zonă foarte frumoasă, autentică, are legătură cu valorile noastre, cu principiile de viață. Ne place că, repet, e în aer liber așa, cu cerul înstelat”, a declarat Laura Cosoi pentru Spynews.ro.

Muzica populară și obiceiurile locale vor avea un loc important în programul pregătit pentru invitați. Printre cei care vor participa se numără și Andrei Petreuș, fiul unuia dintre frații Petreuș. Acesta a fost prezent și la botezul Ritei, în urmă cu opt ani, atunci alături de tatăl său.

„Vom avea multe tradiții. Va fi prezent chiar și Andrei Petreuș, care este băiatul unuia dintre cei doi frați Petreuș. În trecut, a fost acum opt ani de zile la botezul Ritei, împreună cu tatăl lui. Iată că acum păstrăm cumva tradiția asta”, a mai spus vedeta.

Petrecerea nu va fi una restrânsă, dar nici nu va avea dimensiunile unui eveniment foarte mare. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au invitat familia, rudele și prietenii apropiați, inclusiv persoane stabilite în afara României care vor reveni special pentru botezul Ninei. Meniul va combina preparatele specifice Maramureșului cu influențe din bucătăria italiană. Întregul eveniment se va întinde pe durata a trei zile.

„Botezul va avea loc în weekendul acesta. Este un botez nici mare, nici mic, aș spune eu, cu oameni dragi care vin să fie alături de noi pentru Nina. Cu mâncare tradițională, dar și italienească, adică facem așa un mix, nu totul tradițional. Ne place să punem accente și internaționale. Vor fi foarte mulți prieteni care sunt plecați din România și iată că de data asta vor fi alături de noi, inclusiv rude și așa, se adună cam toată lumea. Va dura trei zile”, a precizat Laura Cosoi.

Laura Cosoi, primele imagini în formula de șapte

Într-unul dintre cadre, Laura Cosoi își ține fetițele aproape, iar într-o altă imagine familiei i se alătură și Cosmin Curticăpean. Actrița a însoțit fotografiile de un mesaj prin care și-a exprimat recunoștința pentru această perioadă din viața sa.

„Când nu mai ai nimic să-I ceri lui Dumnezeu, mulțumește-I”, a scris Laura Cosoi pe pagina sa oficială.

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Foto: Instagram

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