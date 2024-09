Aris Eram, detalii despre relația cu Laura Giurcanu, după ce s-a împăcat cu fostul ei partener: „Mă bucur că am cunoscut-o”

Participarea la competiția America Express i-a apropiat considerabil pe Laura Giurcanu și Aris Eram. În ciuda faptului că au fost în echipe diferite, cei doi au reușit să stabilească o conexiune specială, care pare să evolueze. După finala de mare amploare de la Antena 1, Laura Giurcanu și Aris Eram au rămas extrem de apropiați și au decis să se cunoască mai în profunzime.

Aris Eram a clarificat recent natura legăturii sale cu Laura Giurcanu, în contextul în care aceasta s-a împăcat cu fostul său iubit, Cesar Bîtlan. Fostul participant de la America Express a explicat că, deși s-au iscat zvonuri despre o posibilă poveste de dragoste între ei, relația lor este doar una de prietenie și continuă să fie apropiați.

Aris Eram a oferit detalii despre relația cu Laura Giurcanu, subliniind că, în ciuda împăcării ei cu fostul partener, legătura lor rămâne solidă, așa cum a fost și după participarea la show-ul de pe Antena 1. Fiul Andreei Esca a abordat cu umor situația și a ținut să precizeze că speculațiile privind o posibilă căsătorie secretă între el și Laura Giurcanu nu sunt adevărate.

„Eu cu Laura ne-am împrietenit în emisiune și am păstrat relația apropiată și după ce ne-am întors de la America Express. Știu că s-a scris că suntem împreună, dar nu, nu ne-am căsătorit în secret (râde). Ținem și acum legătura, ne înțelegem foarte bine și mă bucur că am cunoscut-o…”, a declarat Aris Eram pentru VIVA!.

Întrebat ce trăsătură de caracter l-ar deranja cel mai mult la o fată și ce anume i-ar fi imposibil să tolereze, Aris Eram a răspuns cu umor că ar putea trece peste orice, cu condiția ca partenera sa să fie suficient de atrăgătoare.

Cu ceva timp în urmă, la un eveniment la care au participat amândoi, Laura Giurcanu încerca să țină ascunsă apropierea dintre ea și Aris, dar multe detalii dezvăluie acest aspect.

„Nu, nu cred, chiar, n-am văzut! (n.r. despre imaginile cu ea și Aris Eram sărutându-se). Eu nu am un partener, așa că am venit singură în această seară. Eu sunt singură singurică”, a spus Laura Giurcanu pentru Spynews.ro .

Într-un interviu acordat recent, Laura Giurcanu a vorbit deschis despre ce relații are acum cu ceilalți concurenți de la America Express.

„Cred că toată lumea se detașează, au trecut deja multe luni de când filmările s-au terminat și toată lumea este detașată de ideea de concurs și de ce s-a întâmplat. Abia m-am întâlnit cu Romică și Cătălin, am filmat ceva, de acolo vin acum. Suntem în relații foarte bune și cred că toată lumea este la fel! Cred că pot să vorbesc în numele tuturor atunci când zic că toată lumea a rămas în relații OK. E haios, mai ales pentru că noi nu știm ce s-a întâmplat cu celelalte echipe și nu știm ce au făcut ceilalți. E foarte amuzant! Tot ce vedem este nou și știm doar ce am făcut noi două!”, a spus creatoarea de conținut pentru EGO.ro.