Kim Kardashian și Lewis Hamilton, apariție stylish la Los Angeles. Gestul tandru surprins între cei doi

Kim Kardashian și Lewis Hamilton și-au făcut apariția împreună la deschiderea Lucas Museum of Narrative Art din Los Angeles.

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  . Actualizat 21.09.2026, 11:45,  de  ELLE.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, apariție stylish la Los Angeles. Gestul tandru surprins între cei doi

Kim Kardashian și Lewis Hamilton, unul dintre cele mai urmărite cupluri ale momentului, și-au dus povestea de dragoste la un alt nivel în weekend, când au avut o apariție împreună la Los Angeles. Vedeta de reality-show, în vârstă de 45 de ani, și pilotul de Formula 1, în vârstă de 41 de ani, au participat pe 19 septembrie la evenimentul de deschidere al Lucas Museum of Narrative Art, unde nu s-au ferit să își arate afecțiunea în public.

Cei doi au stârnit pentru prima dată zvonuri despre o posibilă relație în luna februarie. De atunci, au publicat ocazional fotografii tandre pe rețelele sociale, iar în iunie Kim l-a susținut pe Lewis din tribune la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco.

Sâmbătă, Kim și Lewis au bifat cea mai publică apariție a lor de până acum. Cei doi s-au întâmpinat cu un sărut pe buze la evenimentul dedicat muzeului, moment surprins de camerele de fotografiat. Imediat după aceea, Kim s-a apropiat de iubitul ei și i-a șters gura, aparent pentru a îndepărta urmele de gloss.

Pentru această apariție, Kim a fost stilizată pentru prima dată de celebrul Law Roach, cunoscut mai ales pentru colaborarea sa cu Zendaya. Vedeta a purtat o rochie Saint Laurent neagră și aurie, cu decupaje, creată de Tom Ford. Părul a fost prins într-un coc elegant, cu câteva șuvițe lăsate să îi încadreze chipul. Lewis a ales, la rândul său, Saint Laurent, purtând un costum negru semnat de Anthony Vaccarello. La un moment dat, pilotul a părut să îi facă un compliment lui Kim, în timp ce cei doi se țineau de mână.

O seară cu numeroase vedete la Los Angeles

Kim Kardashian și Lewis Hamilton nu au fost singurele nume importante prezente pe 19 septembrie la evenimentul organizat pentru Lucas Museum of Narrative Art. George Lucas, creatorul „Star Wars”, în vârstă de 82 de ani, și soția sa, Mellody Hobson, au găzduit seara de gală dedicată deschiderii noului muzeu din Los Angeles. Evenimentul a avut loc înainte ca instituția să își deschidă oficial porțile pentru public, marți, 22 septembrie.

Printre invitați s-au numărat Katy Perry și Justin Trudeau, precum și Hayden Christensen, care a participat la eveniment alături de fiica sa.

Orlando Bloom și Miranda Kerr s-au aflat, de asemenea, printre vedetele prezente la seara de gală.

Lista invitaților a reunit numeroase alte nume importante din industria divertismentului. Meg Ryan a avut o apariție publică rară alături de fiul ei, actorul Jack Quaid.

Eva Longoria a ales o ținută albă, în timp ce Robert De Niro a venit împreună cu partenera sa, Tiffany Chen. Laura Dern și Emma Watson s-au numărat, de asemenea, printre invitați. Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Al Pacino și Michael B. Jordan au completat lista impresionantă de celebrități prezente la evenimentul organizat pentru inaugurarea muzeului lui George Lucas.

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foto: Getty Images

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