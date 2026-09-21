Romina Gingașu, adevărul despre relația cu soțul ei, Piero Ferrari, după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram

Romina Gingașu a lămurit speculațiile apărute în jurul relației sale cu Piero Ferrari, după ce și-a șters aproape toate fotografiile de pe Instagram.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Romina Gingașu și soțul ei (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Romina Gingașu a stârnit numeroase întrebări în mediul online după ce și-a reorganizat radical contul de Instagram. Soția lui Piero Ferrari a eliminat aproape toate fotografiile publicate de-a lungul timpului, inclusiv imaginile în care apărea alături de partenerul ei. Gestul a alimentat rapid speculațiile privind situația lor de cuplu, însă românca a intervenit pentru a clarifica lucrurile.

Romina Gingașu, adevărul despre conturile de social media

În vârstă de 34 de ani, Romina Gingașu a explicat prin intermediul mai multor videoclipuri publicate pe InstaStory că decizia sa nu are legătură cu mariajul. Dimpotrivă, aceasta spune că ea și Piero Ferrari sunt foarte bine și se pregătesc să marcheze anul acesta un moment important: zece ani de relație.

„Hei! Și mie mi-a fost dor de voi. Toate lucrurile pe care le-am comunicat și le-am spus în trecut au fost din suflet și cu deschidere, totul cu impact pentru că, practic, asta am studiat, comunicarea și de a avea impact în ceea ce se spune! Deci, nu a fost niciodată între noi o relație cu interes. Și mie îmi e dor de voi, îmi e dor să comunic. Drept care mi-a fost luat în februarie anul acesta, dar, m-am luptat și am câștigat”, și-a început românca mesajul.

De ce a decis Romina Gingașu să ia o pauză

Schimbările de pe Instagram vin într-un moment în care Romina simte nevoia să se retragă temporar din activitatea intensă din mediul online. Ea a mărturisit că își dorește cel puțin șase luni în care să se concentreze asupra propriei stări și să își pună ordine în gânduri. Totodată, aceasta a menționat un proces care ar urma să înceapă din nou pe 18 octombrie, fără să ofere în declarațiile citate mai multe detalii despre natura acestuia.

„Am nevoie de o pauză, de minim 6 luni pentru a mă reface, pentru a-mi pune gândurile în ordine, ținând cont că procesul începe din nou pe 18 octombrie. Între mine și Piero este totul foarte bine, sărbătorim 10 ani împreună și am nevoie de liniște. Eu nu am cum să mă opresc din muncă și știu că ar fi frumos să comunic aceste lucruri, dar am nevoie de o perioadă și de un timp pentru a o face într-un mod corect”, a mai spus ea.

Romina Gingașu, despre relația cu Piero Ferrari

Pentru a pune capăt interpretărilor apărute după dispariția fotografiilor de cuplu, Romina a insistat că între ea și soțul său nu există probleme. Mai mult, spune că relația lor este într-un moment foarte bun. În perioada următoare, aceasta intenționează să își îndrepte atenția și către mai multe obiective personale și profesionale. Printre acestea se află mutarea într-o locuință nouă, finalizarea biroului său din Bruxelles și continuarea studiilor.

„Suntem bine, sărbătorim 10 ani anul ăsta. Deci, eu și Piero suntem ok, suntem mai bine ca niciodată. În altă ordine de idei, este adevărat că am nevoie de liniște, vreau să mă mut într-o casă nouă, vreau să termin biroul de la Bruxelles, vreau să studiez în continuare ceea ce îmi place și poate o să am proiecte mult mai mari și cu impact față de ce am avut înainte”.

Romina Gingașu a dezvăluit și că de aproximativ șase luni încearcă să își schimbe numele contului de Instagram, însă o problemă tehnică a împiedicat-o să facă acest lucru. Situația ar fi contribuit la decizia de a transforma pagina și de a începe o nouă etapă în ceea ce privește prezența sa online. Ea a subliniat încă o dată că această schimbare nu trebuie interpretată drept un indiciu al unor probleme în căsnicie.

„Acum am un bug la Instagram, nu pot să îmi schimb numele, de 6 luni încerc. De aici m-am decis să fac o tranziție a Instagramului, dar asta nu înseamnă că am ceva în viața personală. Soțul meu este lângă mine de 10 ani și suntem ok. Suntem mai puternici decât înainte. Totul este bine!”, a spus Romina Gingașu în videoclipurile publicate pe Instagram, la secțiunea InstaStory.

Citește și:
Ce părere are, de fapt, Andreea Popescu despre noua relație a fostului ei soț, Rareș Cojoc, cu modelul Claudia Dumitru: „M-a deranjat, pentru că…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Eva, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 25 de ani. Ce mesaje emoționante i-a transmis public mama ei: "Cu cât trec anii și se fac mai mari, mai adulți..."
People
Eva, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 25 de ani. Ce mesaje emoționante i-a transmis public mama ei: "Cu cât trec anii și se fac mai mari, mai adulți..."
Andreea Bălan și-a prezentat noul partener de dans. Cine l-a înlocuit pe Petrișor Ruge
People
Andreea Bălan și-a prezentat noul partener de dans. Cine l-a înlocuit pe Petrișor Ruge
Aris Eram recunoaște că a fost îndrăgostit de Laura Giurcanu. Ce relație au acum cei doi
People
Aris Eram recunoaște că a fost îndrăgostit de Laura Giurcanu. Ce relație au acum cei doi
Maria Popovici, dezvăluire neașteptată despre divorțul de Alexandru Minculescu, la doi ani de la despărțire: "Nu a mai vrut să fie cu mine, nu și-a mai dorit, mi-a..."
People
Maria Popovici, dezvăluire neașteptată despre divorțul de Alexandru Minculescu, la doi ani de la despărțire: "Nu a mai vrut să fie cu mine, nu și-a mai dorit, mi-a..."
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, apariție stylish la Los Angeles. Gestul tandru surprins între cei doi
People
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, apariție stylish la Los Angeles. Gestul tandru surprins între cei doi
Catrinel Menghia, apariție superbă la o gală importantă. Unde și-a făcut apariția alături de Prințul Albert și Prințesa Charlene de Monaco
People
Catrinel Menghia, apariție superbă la o gală importantă. Unde și-a făcut apariția alături de Prințul Albert și Prințesa Charlene de Monaco
Publicitate
Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar
Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ce s-a întâmplat cu iubita lui Gami în timp ce făcea duș. Concurentul de la Power Couple: „Mi-a traumatizat viața”
Ce s-a întâmplat cu iubita lui Gami în timp ce făcea duș. Concurentul de la Power Couple: „Mi-a traumatizat viața”
Program TV Antena 1. Insula Iubirii nu se difuzează vineri, 25 septembrie. Când poate fi urmărită următoarea ediție
Program TV Antena 1. Insula Iubirii nu se difuzează vineri, 25 septembrie. Când poate fi urmărită următoarea ediție
EXCLUSIV: Anamaria Prodan, declarații exclusive după revenirea lui Reghecampf la FCSB. Ce i-a cerut lui Gigi Becali
EXCLUSIV: Anamaria Prodan, declarații exclusive după revenirea lui Reghecampf la FCSB. Ce i-a cerut lui Gigi Becali
Bianca și Robert din sezonul 8 Mireasa au divorțat. Ce a spus fosta noră a doamnei Anina despre motivele despărțirii
Bianca și Robert din sezonul 8 Mireasa au divorțat. Ce a spus fosta noră a doamnei Anina despre motivele despărțirii
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis, scoasă din grila PRO TV. Ce făcea Adelina Pestrițu, prezentatoarea show-ului, atunci când a fost făcut anunțul oficial
Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis, scoasă din grila PRO TV. Ce făcea Adelina Pestrițu, prezentatoarea show-ului, atunci când a fost făcut anunțul oficial
People

Anunțul că emisiunea Burlacii: Foc în Paradis a fost scoasă din grila PRO TV i-a surprins cu siguranță pe cei care urmăreau poveștile concurenților care luptă pentru marele premiu de 50.000. de euro.

+ Mai multe
Francisca și TJ Miles, petrecere de nuntă și botez în aceeași zi. Ce ținute au ales cei doi
Francisca și TJ Miles, petrecere de nuntă și botez în aceeași zi. Ce ținute au ales cei doi
People

Francisca și soțul ei, TJ Miles, au organizat în aceeași zi atât petrecerea de nuntă, cât și pe cea de botez. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Clara Lia.

+ Mai multe
Ce părere are Andi Moisescu despre venirea Nadiei Comăneci în juriul emisiunii Românii au talent: "Pentru mine cel puțin reprezintă..."
Ce părere are Andi Moisescu despre venirea Nadiei Comăneci în juriul emisiunii Românii au talent: "Pentru mine cel puțin reprezintă..."
People

Într-un interviu acordat recent, Andi Moisescu a vorbit despre venirea Nadiei Comăneci în juriul emisiunii Românii au Talent.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC