Romina Gingașu, adevărul despre relația cu soțul ei, Piero Ferrari, după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Romina Gingașu a stârnit numeroase întrebări în mediul online după ce și-a reorganizat radical contul de Instagram. Soția lui Piero Ferrari a eliminat aproape toate fotografiile publicate de-a lungul timpului, inclusiv imaginile în care apărea alături de partenerul ei. Gestul a alimentat rapid speculațiile privind situația lor de cuplu, însă românca a intervenit pentru a clarifica lucrurile.

Romina Gingașu, adevărul despre conturile de social media

În vârstă de 34 de ani, Romina Gingașu a explicat prin intermediul mai multor videoclipuri publicate pe InstaStory că decizia sa nu are legătură cu mariajul. Dimpotrivă, aceasta spune că ea și Piero Ferrari sunt foarte bine și se pregătesc să marcheze anul acesta un moment important: zece ani de relație.

„Hei! Și mie mi-a fost dor de voi. Toate lucrurile pe care le-am comunicat și le-am spus în trecut au fost din suflet și cu deschidere, totul cu impact pentru că, practic, asta am studiat, comunicarea și de a avea impact în ceea ce se spune! Deci, nu a fost niciodată între noi o relație cu interes. Și mie îmi e dor de voi, îmi e dor să comunic. Drept care mi-a fost luat în februarie anul acesta, dar, m-am luptat și am câștigat”, și-a început românca mesajul.

De ce a decis Romina Gingașu să ia o pauză

Schimbările de pe Instagram vin într-un moment în care Romina simte nevoia să se retragă temporar din activitatea intensă din mediul online. Ea a mărturisit că își dorește cel puțin șase luni în care să se concentreze asupra propriei stări și să își pună ordine în gânduri. Totodată, aceasta a menționat un proces care ar urma să înceapă din nou pe 18 octombrie, fără să ofere în declarațiile citate mai multe detalii despre natura acestuia.

„Am nevoie de o pauză, de minim 6 luni pentru a mă reface, pentru a-mi pune gândurile în ordine, ținând cont că procesul începe din nou pe 18 octombrie. Între mine și Piero este totul foarte bine, sărbătorim 10 ani împreună și am nevoie de liniște. Eu nu am cum să mă opresc din muncă și știu că ar fi frumos să comunic aceste lucruri, dar am nevoie de o perioadă și de un timp pentru a o face într-un mod corect”, a mai spus ea.

Romina Gingașu, despre relația cu Piero Ferrari

Pentru a pune capăt interpretărilor apărute după dispariția fotografiilor de cuplu, Romina a insistat că între ea și soțul său nu există probleme. Mai mult, spune că relația lor este într-un moment foarte bun. În perioada următoare, aceasta intenționează să își îndrepte atenția și către mai multe obiective personale și profesionale. Printre acestea se află mutarea într-o locuință nouă, finalizarea biroului său din Bruxelles și continuarea studiilor.

„Suntem bine, sărbătorim 10 ani anul ăsta. Deci, eu și Piero suntem ok, suntem mai bine ca niciodată. În altă ordine de idei, este adevărat că am nevoie de liniște, vreau să mă mut într-o casă nouă, vreau să termin biroul de la Bruxelles, vreau să studiez în continuare ceea ce îmi place și poate o să am proiecte mult mai mari și cu impact față de ce am avut înainte”.

Romina Gingașu a dezvăluit și că de aproximativ șase luni încearcă să își schimbe numele contului de Instagram, însă o problemă tehnică a împiedicat-o să facă acest lucru. Situația ar fi contribuit la decizia de a transforma pagina și de a începe o nouă etapă în ceea ce privește prezența sa online. Ea a subliniat încă o dată că această schimbare nu trebuie interpretată drept un indiciu al unor probleme în căsnicie.

„Acum am un bug la Instagram, nu pot să îmi schimb numele, de 6 luni încerc. De aici m-am decis să fac o tranziție a Instagramului, dar asta nu înseamnă că am ceva în viața personală. Soțul meu este lângă mine de 10 ani și suntem ok. Suntem mai puternici decât înainte. Totul este bine!”, a spus Romina Gingașu în videoclipurile publicate pe Instagram, la secțiunea InstaStory.

Citește și:

Ce părere are, de fapt, Andreea Popescu despre noua relație a fostului ei soț, Rareș Cojoc, cu modelul Claudia Dumitru: „M-a deranjat, pentru că…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro