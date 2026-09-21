Colecția Primăvară/Vară 2027 Simone Rocha: odă dedicată iubirii

Încerc să te iubesc (“I’m trying to love you”) este fraza în jurul căreia Simone Rocha și-a construit colecția Primăvară/Vară 2027, o explorare a iubirii, intimității, fragilității și frumuseții descoperite acolo unde te aștepți mai puțin să le găsești. Criticii din domeniu sunt de părere că este una dintre cele mai frumoase colecții semnate de designer.

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  de  Simion Mădălina
Primul look Simone Rocha
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Primul lucru care m-a surprins la această colecție a fost locul unde creatoarea a ales să o prezinte. Old Bailey, sediul Curții Penale Centrale din Londra, una dintre cele mai recognoscibile instituții judiciare britanice poate părea nepotrivit pentru o defilare de modă.

Șoferului de Uber care m-a ridicat de la locație la finalul evenimentului m-a întrebat contrariat de ce este atât de multă lume duminică dimineața la tribunalul penal. Răspunsul meu i s-a părut bizar și amuzant.

Pentru Simone Rocha este deja a treia oară când alege să își prezinte colecțiile în acest spațiu, pe care a reușit să îl integreze perfect în universul ei.

Marmura, arhitectura solemnă și aerul aproape intimidant al clădirii funcționează ca un contrapunct perfect pentru universul ei ultrafeminin, construit din tul, flori, transparențe și volume romantice.

Punctul de plecare, susține designer-ița, a fost The Taking of Christ de Caravaggio, o capodoperă redescoperită la Dublin în 1990, după ce fusese considerată timp îndelungat o copie a originalului pierdut.

Din povestea tabloului, Rocha extrage tocmai această idee a frumuseții ascunse și o traduce într-o colecție construită din gesturi, texturi și detalii profund personale.

Inclusiv paleta cromatică folosită trimite la Caravaggio: roșu intens, albastrul emblematic al pictorului, tonuri de cretă și negru profund pe care Simone le combină cu roz pudră, lila sau alb.

Feminitatea nu este niciodată complet inocentă în universul creatoarei, iar ce mi-a plăcut cel mai mult la noua colecție este tocmai acest contrast între rochiile din tul, catifeaua, satinul, organza, broderiile delicate și elemente extrem de sexy, transparențe și volume exagerate.

Trandafirul a fost unul dintre motivele centrale ale colecției. Supradimensionat în jurul decolteurilor, transformat în broderie pe tul sau integrat în glugi care încadrau chipurile modelelor asemenea unor portrete.

Colecția vorbește despre intimitate, contact și apropiere. Modelele își strâng hainele, gențile sau șalurile în jurul corpului, iar piesele parcă le îmbrățișează silueta. Rochiile sunt răsucite, prinse sau drapate, iar florile ajung să atingă direct pielea.

Elementele deja recognoscibile ale universului său sunt și ele prezente: tivurile, volanele, dantela paietele și taliile coborâte.

Chiar și piesele funcționale trec prin filtrul Simone Rocha: jachetele bomber sau modelele din gabardină sunt purtate alături de bermude croite precis, tul și detalii florale.

Machiajul ales continuă povestea. Sprâncenele sunt decorate ca niște bijuterii, tenul îmbujorat și buzele catifelate, intens pigmentate, în timp ce părul este fie drapat delicat, fie tras riguros spre spate.

Prin colecția Primăvară/Vară 2027 Simone Rocha ne arată un colț intim al universului ei. Toate elementele pe care le folosește(florile, transparențele, fundele, volumele) au scopul de a transmite ideea de apropiere, vulnerabilitate și dorința, fără ca aceasta să devină prea siropoasă sau vulgară.

Poate că cel mai interesant lucru la noua colecție este că designerul nu simte nevoia să fugă de lucrurile pentru care a devenit cunoscută. Trandafirii sunt tot acolo, la fel și fundele, tulul și siluetele romantice. Doar că, sezon după sezon, găsește un alt motiv pentru care să le purtăm.

Publicul din România a putut să descopere universul creatoarei cu ocazia evenimentului Simone Rocha la Bucharest Design Festival: expoziția curatoriată de Aparterre transformă Teatrul Grivița 53 într-un manifest al romantismului contemporan.

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Foto: Profi Media, Getty Images

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