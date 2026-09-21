Andreea Bălan și-a prezentat noul partener de dans. Cine l-a înlocuit pe Petrișor Ruge

După despărțirea profesională de Petrișor Ruge, alături de care a colaborat aproape două decenii, Andreea Bălan le-a făcut cunoștință fanilor cu noul său partener de dans.

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  de  ELLE.ro
Andreea Bălan și noul dansator
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Andreea Bălan face schimbări în echipa sa de dansatori. La câteva luni după încheierea colaborării cu Petrișor Ruge, alături de care a urcat pe scenă aproape două decenii, artista a dezvăluit cine este noul său partener de dans.

Cu cine a fost înlocuit Petrișor Ruge

Este vorba despre un dansator profesionist originar din Cuba, specializat în balet și dans contemporan, care se va alătura artistei în spectacolele viitoare. Andreea Bălan a făcut prezentarea prin intermediul rețelelor sociale și s-a arătat entuziasmată de noua formulă a echipei sale.

„Avem un nou membru în echipa noastră! Este din Cuba și este dansator profesionist de balet și dans contemporan. Ne vedem cu toții la concertele noastre”, a transmis Andreea Bălan în mediul online.

Schimbarea vine după ce, în primăvara acestui an, artista și Petrișor Ruge au pus capăt unei colaborări de lungă durată. Cei doi s-au cunoscut în 2007, în timpul celui de-al treilea sezon al emisiunii „Dansez pentru tine”, iar ulterior au continuat să lucreze împreună timp de aproape 20 de ani.

Primele semne că relația profesională dintre ei s-ar fi schimbat au apărut în perioada nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea, care a avut loc în luna mai. Petrișor Ruge nu a participat la eveniment, iar ulterior nu a mai apărut nici în imaginile de la repetițiile artistei sau în show-urile acesteia. La scurt timp după nuntă, dansatorul a publicat pe Facebook un mesaj care a atras atenția urmăritorilor săi:

„Uneori nu știi unde te duc pașii. Dar inima ta știe”.

Absența lui Petrișor Ruge a devenit și mai evidentă atunci când Andreea Bălan a început pregătirile pentru noile spectacole. Întrebată direct de un urmăritor „Unde este Petrișor?”, artista a oferit un răspuns scurt: „Nu s-a întâmplat nimic”.

Cu toate acestea, Petrișor nu s-a regăsit nici în formula concertului susținut ulterior de Andreea Bălan la Romexpo. Până în prezent, nici artista, nici dansatorul nu au oferit explicații detaliate despre motivele care au dus la încheierea colaborării lor profesionale și la distanțarea dintre ei.

De ce ar fi lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea este fără îndoială evenimentul monden al primăverii. Artista și jucătorul de tenis au avut o cununie religioasă superbă pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

Andreea Bălan a dezvăluit numeroase imagini și clipuri de la nuntă, spre încântarea fanilor. Ceea ce au observat aceștia a fost absența notabilă a lui Petrișor Ruge, celebrul partener de dans al artistei.

Deși Petrișor Ruge nu a vorbit despre absența lui de la nunta Andreei Bălan, un fan a dezvăluit pe internet care ar fi adevăratul motiv al absenței sale. Mai exact în ziua în care Andreea Bălan s-a căsătorit, în viața lui Petrișor Ruge a avut loc un eveniment foarte important: nunta surorii sale.

„A fost la nunta surorii lui, care a fost în aceeași zi cu nunta Andreei”, a scris un fan la una dintre postările cântăreței.

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Foto: Instagram

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