Eva, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 25 de ani. Ce mesaje emoționante i-a transmis public mama ei: „Cu cât trec anii și se fac mai mari, mai adulți…”

Fiica Andreei Berecleanu a împlinit 25 de ani. Cu această ocazie, prezentatoarea TV i-a transmis urări speciale pe rețelele de socializare și a făcut o serie de mărturisiri neașteptate despre Eva.

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  de  Andreea Ilie
Andreea Berecleanu și copiii (1)
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Andreea Berecleanu, în vârstă de 51 de ani, rămâne una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri din România. Vedeta de la Prima TV se mândrește nu doar cu o carieră de succes, ci și cu o familie minunată, iar rolul de mamă rămâne pentru ea o prioritate absolută.

Mesajele transmise de Andreea Berecleanu cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale

Eva, fiica Andreei Berecleanu din căsătoria cu jurnalistul Andrei Zaharescu, a împlinit 25 de ani. Tânăra impresionează nu doar prin frumusețe, ci și prin rezultate academice remarcabile, absolvind Institutul Marangoni din Londra, cu specializare în Design Vizual și Grafică. După trei ani petrecuți la Londra, Eva și fratele ei, Petru, își urmează acum propriile drumuri: Eva s-a mutat la un job în Barcelona, iar Petru continuă studiile în Marbella.

Cu ocazia aniversării, prezentatoarea TV i-a transmis urări speciale pe rețelele de socializare și a făcut o serie de mărturisiri neașteptate despre Eva.

„Cu cât trec anii și se fac mai mari, mai adulți, mai pe drumul lor', cu atât îmi spun că sunt pregătită pentru toți pașii care urmează. Și chiar dacă știu cât de importantă este libertatea și cât de mare este iubirea tocmai atunci când ești pregătit de plecarea lor, tot mai visezi ca părinte, la cuibul în care eram toți. Azi este ziua Evei, un fluture de copil și de adult. La mulți ani, fetița mea de 25! Să fii sănătoasă și iubită!”, a scris prezentatoarea pe Facebook.

Andreea Berecelanu a preferat ca pe contul ei de Instagram să posteze un text în limba engleză, însoțit de mai multe fotografii de arhivă cu fiica ei.

„Ca o imagine care trece prin fața ochilor, iubirea mea, viața mea
În oglinda ochilor tăi, iubirea mea, viața mea
Pot vedea totul atât de clar
Tot ceea ce iubesc atât de mult
Imagini care trec
Ca niște reflecții ale minții tale, iubirea mea, viața mea
Sunt cuvintele pe care încerc să le găsesc, iubirea mea, viața mea
Dar știu că nu te posed
Cu toată inima mea, Dumnezeu să te binecuvânteze
Vei fi iubirea și viața mea
Ești unica mea iubire
Te-am ținut aproape de mine
Ți-am simțit bătăile inimii și am crezut că sunt liber
Oh, da, și suntem una
În prezent și dincolo de el
Nimic și nimeni nu poate rupe această legătură…
La mulți ani, fata mea, fluturașul meu”, a scris prezentatoarea.

Andreea Berecleanu, detalii despre relația cu copiii

După trei ani petrecuți la Londra, Eva și fratele ei, Petru, își urmează acum propriile drumuri. Chiar dacă cei doi nu mai locuiesc împreună cu mama lor decât în vacanțe sau de sărbători, legătura dintre Andreea Berecleanu și copiii săi rămâne strânsă. Vedeta vorbește zilnic cu ei și se implică emoțional, oferindu-le sprijin și sfaturi.

„Dacă mă întrebi pe mine cred că am fost o mamă exigentă. Ei acum însă îmi spun că nu am fost deloc exagerată. Am fost atentă, dar nu exagerată. Copiii mei acum sunt bine. Eva are primul job de aproape un an. Ea este un suflet foarte frumos. Este un adult responsabil, sunt mândră de ea. Petru este la facultate. Eu zic că sunt amândoi pe drumul lor și noi le suntem alături, pentru că asta e foarte important. Și mai frumos e că și ei au în continuare nevoie de noi. Mă refer la partea emoțională. E nevoie încă de răbdare și foarte multă dragoste,” a declarat Andreea Berecleanu pentru Click!

Andreea Berecleanu a subliniat și eforturile pe care le-a depus pentru a-i feri pe copii de pericolele adicțiilor, cum ar fi alcoolul, tutunul sau drogurile. Ea a explicat că în zilele noastre pericolele se răspândesc rapid și că părinții trebuie să fie mereu conectați emoțional cu copiii lor.

„Copiii mei sunt deja mari, dar s-au născut după Revoluție, după anii 2000, când lucrurile în această zonă a adicțiilor s-au desfășurat cu repeziciune. Noi, părinții, am încercat să ne creștem cu atenție, grijă copiii, dar rapiditatea cu care s-au răspândit aceste adicții ne-a luat pe noi părinții prin surprindere. Și nu vorbim numai despre droguri, dar și despre alcool sau tutun, jocuri de noroc. Din păcate, de multe ori chiar copiii mai buni, mai naivi și mai creduli, sunt prinși și ei în aceste capcane. De aceea, fiecare părinte în parte trebuie să se lupte, chiar dacă s-a confruntat sau nu cu această situație, pentru că e o chestiune de sănătate a unei societăți.”

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Foto: Instagram

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