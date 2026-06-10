Andreea Berecleanu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai săi după ce Eva și Petru s-au mutat din România: „Indiferent de distanță…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Andreea Berecleanu, în vârstă de 51 de ani, rămâne una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri din România. Vedeta de la Prima TV se mândrește nu doar cu o carieră de succes, ci și cu o familie minunată, iar rolul de mamă rămâne pentru ea o prioritate absolută.

Andreea Berecleanu a dezvăluit recent imagini de colecție cu cei doi copii

Eva, fiica Andreei Berecleanu din căsătoria cu jurnalistul Andrei Zaharescu, a împlinit în septembrie 24 de ani. Tânăra impresionează nu doar prin frumusețe, ci și prin rezultate academice remarcabile, absolvind Institutul Marangoni din Londra, cu specializare în Design Vizual și Grafică. După trei ani petrecuți la Londra, Eva și fratele ei, Petru, își urmează acum propriile drumuri: Eva s-a mutat la un job în Barcelona, iar Petru continuă studiile în Marbella.

Pe 1 Iunie, Andreea Berecleanu a dezvăluit mai multe imagini de colecție cu cei doi copii ai săi, atât fotografii recente, cât și cadre inedite din copilăria celor doi.

„Ei! într-o lume în care le-am spus că pot fi imperfecți, doar să fie fericiți și liberi. La mulți ani, copiii mei”, a scris prezentatoarea în descrierea fotografiilor.

Andreea Berecleanu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai săi după ce s-au mutat din România

Andreea Berecleanu vorbește mereu cu mândrie despre cei doi copii ai săi și chiar dacă recunoaște că o afectează faptul că nu îi are alături, este extrem de mândră de aceștia.

Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea a povestit despre conexiunea specială pe care o are cu aceștia.

„Eva a învățat și locuit 8 ani la Londra, iar Petru, 3. Anul trecut, s-a mutat la Barcelona, unde are jobul actual, iar Petru, la facultate în Marbella. Relația noastră rămâne aceeași, extrem de apropiată, indiferent de distanță. Când vorbim la telefon, îi simt ca și când ar fi în camerele alăturate din apartamentul de la București. Conexiunea noastră este dincolo de granițe”, a declarat ea pentru VIVA!.

Andreea Berecleanu a vorbit și despre reușitele profesionale ale fiicei ei, Eva.

„Eva este independentă, are un job serios full time, este responsabilă în toate privințele. Eu, noi, îi suntem alături necondiționat”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Andreea Berecleanu, despre secretul siluetei sale

Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea a vorbit despre cum reușește să-și păstreze vitalitatea și tonusul fizic de parcă timpul nu ar conta pentru ea.

Secretul ei pentru a arăta mereu tânără la 51 de ani constă într-un stil de viață echilibrat, alimentație sănătoasă, mișcare constantă și o organizare riguroasă a timpului. Andreea Berecleanu și-a propus să urmeze exemplul actriței Meryl Streep, menținându-se activă și sănătoasă chiar și la 70-75 de ani.

„Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh dar nu pun preț foarte mult pe trecerea anilor. Sunt recunoscătoare pentru că sunt sănătoasă dar pentru mine trecerea anilor înseamnă Meryl Streep așa încât aștept vârsta de 70-75 de ani să pot spune ‘forever young. Secretul probabil că este o conduită de viață. Nu fumez deloc, beau ocazional, la evenimente importante, cum ar fi acesta, Prima Fest. Am o dietă normală, fără excese și cu puțin sport!”, a adăugat prezentatoarea pentru Click!.

Citește și:

Lavinia Pîrva, schimbare neașteptată de carieră. Ce a dezvăluit soția lui Ștefan Bănică: „E un început care mă emoționează'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro