Andreea Berecleanu a mers în vizită la fiul ei. Petru studiază în Marbella: „A trebuit să-mi alin dorul”

Andreea Berecleanu a mers recent într-o vizită la fiul ei. Petru își continuă parcursul academic în sudul Spaniei, în Marbella, la Facultatea Les Roches.

Andreea Berecleanu a fost într-o scurtă călătorie în Marbella, acolo unde a putut vedea mediul universitar în care învață fiul ei. Prezentatoarea TV este tare mândră de Petru și a avut ocazia să îi cunoască pe câțiva dintre colegii lui de facultate.

„Sunt imagini din weekendul trecut, din sudul Spaniei, Marbella. Nu am apucat să postez absolut nimic pentru că a trebuit să-mi alin dorul de Petru. L-am vizitat la facultate, în campus, unde mănâncă, unde doarme, am cunoscut o parte din colegi și am fost fericiți pentru el. Iar el ne-a însoțit peste tot. Ce bucurie”, a scris Andreea Berecleanu pe Instagram.

Andreea Berecleanu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai ei

Andreea Berecleanu a fost mulți ani într-o relație cu Andrei Zaharescu. Au prezentat împreună știrile PRO TV sau Observatorul de la Antena 1, începând din 1996, și până în 2010. Au divorțat în 2013, după o căsnicie care a durat 15 ani, și au împreună doi copii, Eva și Petru.

În prezent, Andreea Berecleanu formează un cuplu alături de Constantin Stan, fondatorul unei clinici în domeniul esteticii. Cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2016. Prezentatoarea TV îl ajută deseori pe soțul ei în comunicarea și promovarea legată de activitățile sale profesionale și îl însoțește la conferințele și evenimentele la care participă și care au legătură cu domeniul în care activează.

Acum ceva timp, Andreea Berecleanu a făcut mărturisiri despre cei doi copii ai ei. Eva și Petru locuiesc în străinătate, fiica prezentatoarei părăsind România încă din timpul liceului, atunci când s-a mutat în Marea Britanie.

Andreea Berecleanu a mărturisit că s-a obișnuit cu absența copiilor ei din România.

„Cred că sunt doi ani, dacă nu cumva chiar trei ani de când a plecat și Petru la studii. Da, pot să spun că m-am obișnuit acum. A fost mult mai greu când a plecat și Petru. Eva este plecată deja de opt ani, dar suntem în permanentă legătură telefonic și sufletește”, a povestit Andreea Berecleanu pentru VIVA!

Andreea Berecleanu a recunoscut în cadrul unui podcast că a întâmpinat câteva probleme după ce Eva și Petru au plecat din România.

„A fost greu! Am zis așa, a plecat Eva, acum șase ani, și a plecat și Petru anul trecut. Și a început să îmi fie rău, dar rău fizic. Toate analizele pe care eu le fac de câteva ori pe an erau pe linia roșie. Nu înțelegeam care e treaba. Am început să am dureri în capul pieptului, niște dureri atroce, luam calmante intravenoase. După care descoperisem că, deși făcusem niște investigații, o ecografie uzuală de abdomen, și nu aveam nicio problemă în afară de o bilă mai leneșă, dar eu mănânc destul de corect și nu am probleme. Dintr-odată bila mea s-a umplut de pietre, multe, și a trebuit să mă operez”, a spus Andreea Berecleanu în podcastul moderat de Teo Trandafir.

Andreea Berecleanu a explicat că au existat o serie de tensiuni în momentul în care cei doi copii ei ai, Eva și Petru, au început să locuiască împreună.

„Pentru că… la momentul respectiv Petru avea sub 18 ani și atunci având sub 18 ani și post Brexit este o legislație care trebuie respectată și atunci trebuia să stea cu cineva care avea peste 18 ani, de fapt Eva trebuia să aibă peste 24, dar deja avea un istoric de 6 ani la Londra, fără reproș, de la școlile precedente, fără reproș în locurile închiriate, un istoric curat… a primit un cec în alb pentru a avea grijă de frățiorul ei de 17 ani. Nu era un apartament cu multe dormitoare și atunci s-au dat cap în cap un pic și s-au obișnuit unul cu altul în cel mai scurt timp. Nu au avut încotro! Și acum se și înțeleg.”

