Fiica Andreei Berecleanu a împlinit 24 de ani. Dezvăluirea făcută de prezentatoare despre Eva: „Face mereu ce vrea”

Fiica Andreei Berecleanu a împlinit 24 de ani. Cu această ocazie, prezentatoarea TV i-a transmis o urare specială pe rețelele de socializare și a făcut o serie de mărturisiri neașteptate despre Eva.

Fiica Andreei Berecleanu a împlinit 24 de ani

Andreea Berecleanu i-a transmis un mesaj înduioșător fiicei sale, Eva, în ziua în care aceasta a împlinit 24 de ani.

„Eva e personajul familiei noastre! Face mereu ce vrea și cum simte. Ea este fetița mea, primul meu copil și astăzi împlinește 24 de ani. Ce vârstă frumoasă, liberă, bogată! Mă bucur să știu că o trăiește din plin și că e fericită. Pentru că și ea, la rândul ei, face copiii mici fericiți, bătrânii fericiți, animalele fericite, este un dar neprețuit pe care-l are de când e pe pământ… ca și multe alte calități. Nu i le enumăr aici, ea le știe. La mulți ani, suflet plămădit din fluturi! Te iubesc infinit! Te iubim”, a scris Andreea Berecleanu pe Instagram.

Eva, fiica Andreei Berecleanu, a ales să își sărbătorească ziua de naștere în Marbella, în compania persoanelor dragi.

Andreea Berecleanu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai ei

Andreea Berecleanu a fost mulți ani într-o relație cu Andrei Zaharescu. Au prezentat împreună știrile PRO TV sau Observatorul de la Antena 1, începând din 1996, și până în 2010. Au divorțat în 2013, după o căsnicie care a durat 15 ani, și au împreună doi copii, Eva și Petru. În prezent, Andreea Berecleanu formează un cuplu alături de Constantin Stan, fondatorul unei clinici în domeniul esteticii. Cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2016.

Recent, Andreea Berecleanu a făcut mărturisiri despre cei doi copii ai ei. Eva și Petru locuiesc în străinătate, fiica prezentatoarei părăsind România încă din timpul liceului, atunci când s-a mutat în Marea Britanie, în timp ce fiul vedetei studiază în Londra de aproape trei ani.

Andreea Berecleanu a mărturisit că s-a obișnuit cu absența copiilor ei din România.

„Cred că sunt doi ani, dacă nu cumva chiar trei ani de când a plecat și Petru la studii. Da, pot să spun că m-am obișnuit acum. A fost mult mai greu când a plecat și Petru. Eva este plecată deja de opt ani, dar suntem în permanentă legătură telefonic și sufletește”, a povestit Andreea Berecleanu pentru VIVA!

Andreea Berecleanu a povestit că este foarte bucuroasă că fiica ei, Eva, a primit prima ofertă de job.

„Locuiesc împreună până în momentul de față. Exact înainte de a fi invitată pe scenă, Eva mi-a dat un mesaj, pentru că a primit prima ofertă de job. Și sunt foarte fericită. (…) Sunt alături de ei. Petru este încă student. Îi țin aproape. Este dorința pe care eu am avut-o din capul locului atunci când am hotărât și mi-am dorit al doilea copil. Și iată că ei se iubesc și sunt apropiați, așa cum e normal să fie doi frați”, s-a confesat vedeta.

