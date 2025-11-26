Andreea Berecleanu, dezvăluiri emoționante despre relația cu cei doi copii, Eva și Petru: „Ei au în continuare nevoie de noi”

Andreea Berecleanu a vorbit sincer despre relația cu cei doi copii ai săi.

Andreea Berecleanu, soțul ei, Constantin Stan, și fiul ei, Petru
Andreea Berecleanu, în vârstă de 50 de ani, rămâne una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri din România. Vedeta de la Prima TV se mândrește nu doar cu o carieră de succes, ci și cu o familie minunată, iar rolul de mamă rămâne pentru ea o prioritate absolută. Într-un interviu recent, Andreea a vorbit despre relația cu cei doi copii ai săi, Eva și Petru, și despre modul în care îi sprijină chiar și la maturitate.

Andreea Berecleanu, detalii despre relația cu copiii

Eva, fiica Andreei Berecleanu din căsătoria cu jurnalistul Andrei Zaharescu, a împlinit în septembrie 24 de ani. Tânăra impresionează nu doar prin frumusețe, ci și prin rezultate academice remarcabile, absolvind anul trecut Institutul Marangoni din Londra, cu specializare în Design Vizual și Grafică. După trei ani petrecuți la Londra, Eva și fratele ei, Petru, își urmează acum propriile drumuri: Eva s-a mutat la un job în Barcelona, iar Petru continuă studiile în Marea Britanie.

Chiar dacă cei doi nu mai locuiesc împreună cu mama lor decât în vacanțe sau de sărbători, legătura dintre Andreea Berecleanu și copiii săi rămâne strânsă. Vedeta vorbește zilnic cu ei și se implică emoțional, oferindu-le sprijin și sfaturi.

„Dacă mă întrebi pe mine cred că am fost o mamă exigentă. Ei acum însă îmi spun că nu am fost deloc exagerată. Am fost atentă, dar nu exagerată. Copiii mei acum sunt bine. Eva are primul job de aproape un an. Ea este un suflet foarte frumos. Este un adult responsabil, sunt mândră de ea. Petru este la facultate. Eu zic că sunt amândoi pe drumul lor și noi le suntem alături, pentru că asta e foarte important. Și mai frumos e că și ei au în continuare nevoie de noi. Mă refer la partea emoțională. E nevoie încă de răbdare și foarte multă dragoste,” a declarat Andreea Berecleanu pentru Click!

Andreea Berecleanu a subliniat și eforturile pe care le-a depus pentru a-i feri pe copii de pericolele adicțiilor, cum ar fi alcoolul, tutunul sau drogurile. Ea a explicat că în zilele noastre pericolele se răspândesc rapid și că părinții trebuie să fie mereu conectați emoțional cu copiii lor.

„Copiii mei sunt deja mari, dar s-au născut după Revoluție, după anii 2000, când lucrurile în această zonă a adicțiilor s-au desfășurat cu repeziciune. Noi, părinții, am încercat să ne creștem cu atenție, grijă copiii, dar rapiditatea cu care s-au răspândit aceste adicții ne-a luat pe noi părinții prin surprindere. Și nu vorbim numai despre droguri, dar și despre alcool sau tutun, jocuri de noroc. Din păcate, de multe ori chiar copiii mai buni, mai naivi și mai creduli, sunt prinși și ei în aceste capcane. De aceea, fiecare părinte în parte trebuie să se lupte, chiar dacă s-a confruntat sau nu cu această situație, pentru că e o chestiune de sănătate a unei societăți.

În cazul copiilor mei, ei au văzut documentare, filme, au văzut colegi, prieteni, cunoștințe care au trecut prin tot felul de adicții care le-au distrus viața. Ideea este că trebuie să fim atenți, trebuie să fim în permanență foarte conectați emoțional cu copiii noștri. Nu putem să-i controlăm sută la sută, poate nici n-ar fi bine să-i controlăm, dar trebuie să le cunoaștem anturajul care-i foarte important, și mă refer la anturajul larg. Chiar dacă suntem extrem de ocupați, cum sunt toți părinții în ziua de azi, trebuie să fim foarte conectați și să-i înconjurăm cu dragoste și neapărat, în fiecare seară, să știm cum ajung acasă. Eu, de exemplu, chiar dacă am avut și am încredere în ei, că sunt mari acum, dar la orice vârstă, mai ales în adolescență, trebuie să vezi cum ajung acasă. Eu stăteam trează până la 2-3 noaptea ca să văd că sunt bine. Cel mai important e să avem grijă la excese și să le observăm din timp”, a adăugat prezentatoarea.

Andreea Berecleanu, în vizită la fiul ei, Petru

Andreea Berecleanu a mers recent într-o vizită la fiul ei. Petru își continuă parcursul academic în sudul Spaniei, în Marbella, la Facultatea Les Roches.

Andreea Berecleanu a fost într-o scurtă călătorie în Marbella, acolo unde a putut vedea mediul universitar în care învață fiul ei. Prezentatoarea TV este tare mândră de Petru și a avut ocazia să îi cunoască pe câțiva dintre colegii lui de facultate. 

„Sunt imagini din weekendul trecut, din sudul Spaniei, Marbella. Nu am apucat să postez absolut nimic pentru că a trebuit să-mi alin dorul de Petru. L-am vizitat la facultate, în campus, unde mănâncă, unde doarme, am cunoscut o parte din colegi și am fost fericiți pentru el. Iar el ne-a însoțit peste tot. Ce bucurie”, a scris Andreea Berecleanu pe Instagram. 

 
 
 
 
 
Foto: Instagram

