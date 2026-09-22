Acces real, modă reală: În culisele prezentărilor exclusive ale studenților ELLE Education – Experiențe

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În industria luxului, teoria academică și accesul în lumea reală trebuie să meargă mână în mână; dezvoltarea talentului într-o sală de curs înseamnă foarte puțin fără o punte directă către mediul profesional. Ghidată de această convingere, ELLE Education by Mindway revoluționează învățământul tradițional prin unirea ambelor sfere: combinarea pregătirii academice de înalt nivel cu accesul exclusiv, din primul rând, la cele mai prestigioase prezentări și evenimente din industria modei.

Să studiezi în acest ecosistem înseamnă mult mai mult decât să înțelegi sectorul dintr-o perspectivă strategică și profundă, predată de profesioniști activi din domeniu. Înseamnă să experimentezi direct tot ce ai învățat la cursuri, punând la încercare adevăratul talent al fiecărui student încă din prima zi.

Pe parcursul Masteratului în Marketing de Modă, studenții pășesc direct în culise pentru a trăi adrenalina, creativitatea și eleganța circuitului prezentărilor de modă. Iată o privire exclusivă asupra unora dintre cele mai remarcabile prezentări și evenimente la care ELLE Education by Mindway și-a adus studenții în acest sezon:

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM): Fiind principalul eveniment de modă din țară, MBFWM a funcționat ca o sală de curs extinsă în care studenții au experimentat logistica complexă și adrenalina producțiilor de amploare pe podium. Pe lângă accesul în culise, aceștia au urmărit colecțiile direct din tribună. Studenții au fost martorii aplaudatei colaborări Coosy x Miguel Palacios — un studiu de caz live despre fuzionarea stilului ready-to-wear accesibil cu rafinamentul haute couture —, alături de colecțiile comerciale solide Simorra, sensibilitatea contemporană Erroz și texturile vibrante cu poziționare globală de la Custo Barcelona. A fost o experiență completă care le-a permis să decodifice producția de evenimente, scenografia, PR-ul și direcția vizuală de înalt nivel.

Madrid es Moda (MeM): În cadrul evenimentului Madrid es Moda, studenții s-au imersat în inima modei spaniole de autor pentru a înțelege valoarea meșteșugului, ritmul de producție slow fashion și managementul brandurilor independente. Au analizat sinergia comercială și creativă din spatele colaborării Juan Avellaneda x See IOU, au explorat codurile moderne ale modei masculine și croitoria impecabilă la García Madrid și au pășit în universul Oteyza pentru a observa cum tradiția, volumul și eleganța atemporală sunt reinterpretate pentru piețele internaționale.

Colaborări de modă, artă și impact cultural: Imersiunea în industrie depășește cu mult formatele tradiționale de podium — ea atinge intersecția dintre design, cultură, gastronomie și moștenirea modei. Studenții au experimentat dialogul dintre moda de lux și giganții comerciali în prezentări disruptive, precum show-ul avangardist Ágatha Ruiz de la Prada x Juan Valdez, unde culoarea îndrăzneață și identitatea de brand au demonstrat cum designul depășește hainele pentru a crea experiențe memorabile. În plus, participarea la emoționanta retrospectivă David Delfín: Show Your Wound a oferit o lecție magistrală de impact emoțional, storytelling conceptual și moștenire durabilă a unuia dintre cei mai iconici creatori ai modei contemporane.

Aceste experiențe sunt mult mai mult decât amintiri inspiraționale; ele reprezintă oportunități reale de networking, învățare directă în producția de evenimente de mare amploare și o imersiune completă în ritmul alert al industriei.

La ELLE Education, credem că pentru a conduce viitorul modei, trebuie să îl trăiești din interior.

Transformă podiumul în realitatea ta

Dezvoltate alături de experți din industrie și susținute de acreditări universitare, programele ELLE Education în modă, lux și strategie de brand construiesc o punte între teoria academică și experiența din lumea reală.

Înscrierile sunt deschise pentru următoarele promoții din septembrie și octombrie, atât în format online, cât și Executive (care include o săptămână intensivă de imersiune practică la Madrid).

Găsește drumul potrivit pentru cariera ta aici.

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