Cum să-ți vopsești părul în nuanțe de blond, fără să-l distrugi

Vedem atât de des cum celebritățile trec atât de ușor de la păr brunet sau șaten, la nuanțe cât mai deschise de blond, și ne gândim „Cât poate fi de greu?".

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  de  ELLE
Cum să-ți vopsești părul în nuanțe de blond, fără să-l distrugi

Vopsitul părului în nuanțe cât mai deschide de blond nu este atât de simplu pe cât pare, iar această preconcepție că putem trece în scurt timp de la brunet la blond deschis a pornit de la vedetele care ne lasă impresia că totul s-a petrecut în doar câteva ore.

Textura părului este foarte importantă dacă vrei să faci acest pas și să ai parte de o schimbare radicală de look. Dacă ai părul uscat, fragil sau dacă l-ai tratat chimic prin îndreptare sau permanent, decolorarea îi va provoca și mai mult rău, așa că trebuie să te gândești foarte bine înainte. Dacă ai părul sănătos și nu se rupe des, caută un hairstylist bun și programează-te la o întâlnire prin care ți se poate pune un diagnostic.

Există mai multe tehnici prin care se poate ajunge la blondul platinat, însă totul depinde de textura părului tău. Anumiți hairstyliști preferă să decoloreze părul într-o singură întâlnire (ceea ce înseamnă că amestecul de peroxizi nu va atinge aceeași șuviță de păr de două ori). Dacă părul tău are sub-tonuri roșii sau portocalii, hairstylistul te va programa pentru două sau trei întâlniri, pentru a se asigura că vopseaua este absorbită uniform.

Dacă părăsești salonul după prima programare, iar culoarea nu este acel blond platinat pe care ți-l doreai, hairstylistul îți va recomanda să te întorci la salon în aproximativ o lună pentru încă o rundă de decolorare. Există șanse foarte mari ca părul să se rupă foarte des, mai ales după baie. Când este îndepărtat atât de mult pigment din păr, trebuie să știi că se va deteriora mult mai repede, astfel că va trebui să-i soliciți expertului câteva sfaturi de îngrijire post-decolorare. Întreg procesul de trecere de la culoarea naturală la blond durează în funcție de acționarea vopselei pe firul de păr, așa că intervalul este estimat între două și zece ore (poate chiar mai mult).

Dacă ai ales o decolorare completă a părului, atunci trebuie să acorzi mai multă atenție rădăcinilor. Specialiștii recomandă vopsirea acestora o dată la cinci sau chiar șapte săptămâni. Când îți faci programarea la salon, întreabă-ți hairstylistul dacă ar trebui să te speli sau nu pe păr înainte. După ce ai urmat întreg procesul, așteaptă cel puțin trei zile înainte să-ți speli părul, astfel încât uleiurile naturale din scalp să poată acționa.

Asigură-te că îți hidratezi foarte bine părul după decolorare, urmând întocmai sfaturile hairstylistului.

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Foto: Arhiva ELLE

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