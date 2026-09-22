10 filme care au spulberat așteptările publicului și au nemulțumit profund

Chiar dacă au avut o promovare intensă și o distribuție formată din nume importante de la Hollywood, aceste filme tot nu s-au ridicat la așteptările publicului. După vizionarea lor, aceștia au rămas cu regrete și sperau să vadă complet altceva pe marile ecrane.

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  de  Braslasu Iulia
1. Doctor Strange In The Multiverse Of Madness
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Filmele pe care le vei regăsi în lista de mai jos au creat așteptări foarte mari în rândul fanilor. Însă, după vizionarea lor, aceștia au rămas cu regrete și sperau să vadă complet altceva pe marile ecrane.

1. Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

Fanii credeau inițial că Doctor Strange In The Multiverse Of Madness va fi un film foarte bun, dar, după ce a fost lansat și vizionat, a fost catalogat drept unul dintre cele mai nereușite filme MCU. Dezamăgirea a venit, de fapt, de la speculațiile care au apărut, conform cărora Tom Cruise l-ar juca pe Superior Iron Man. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, fanii au fost nemulțumiți. 

2. Spiderhead

Filmul Spiderheard regizat de Joseph Kosinski îi are în rolurile principale pe Chris Hemsworth, Miles Teller și Jurnee Smollett. Pelicula expune o perspectivă dintr-un viitor apropiat, în care condamnații se pot oferi voluntari ca subiecți medicali, pentru ca pedeapsa lor să fie mai scurtă. Filmul a dezamăgit din cauza interpretării actorului Chris Hemsworth, care nu a fost strălucită. 

3. The Godfather: Part III 

Primele două filme The Godfather au ajuns rapid printre preferințele publicului și nu era o surpriză să se întâmple același lucru și cu al treilea. Dar, lucrurile au stat altfel. Motivul pentru care filmul a fost dezamăgitor are legătură cu faptul că regizorul Francis Ford Coppola nu a arătat interes față de peliculă și acest lucru a putut fi sesizat cu ușurință în rezultatul final. 

4. Us

Filmul Us a fost scris și regizat de Jordan Peele și spune o poveste terifiantă despre o familie care pleacă în vacanță în Santa Cruz, California, cu scopul de a-și petrece timpul în compania prietenilor și a unei alte familii. Însă, totul se schimbă în urma unui eveniment neprevăzut și care stârnește groaza în rândul familiei Wilson. Us a apărut la scurt timp după Get Out, un alt film regizat de Jordan Peele, iar fanii își doreau să vadă un proiect la fel de incitant ca anteriorul.

5. Suicide Squad 

Din păcate, filmul Suicide Squad din 2016 a dezamăgit așteptările publicului din cauza scenariului nepotrivit. Foarte mulți își imaginau că o să îl vadă mai mult pe marile ecrane pe Jared Leto, care l-a interpretat pe Joker, dar, de fapt, a fost un personaj secundar, așa că secvențele în care apare nu sunt numeroase. 

6. Once Upon a Time… in Hollywood

În filmul Once Upon a Time… in Hollywood regizat de Quentin Tarantino vezi cum joacă împreună o mulțime de celebrități printre care Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie și Al Pacino. Pelicula nu s-a ridicat la nivelul intențiilor pentru că s-a concentrat mai mult pe un singur actor, și anume Brad Pitt, în timp ce restul au fost pe un plan secund și nu au ieșit în evidență. 

7. Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore 

În filmul Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore, ești martora la aventurile din The Crimes of Grindelwald ale lui Newt și prietenilor săi în urmărirea maleficului vrăjitor. Deși pelicula s-a bucurat de o distribuție generoasă, acest lucru a fost un dezavantaj pentru că personajele nu au avut timpul necesar astfel încât publicul să își formeze o părere despre ele. 

8. Black Adam

Dwayne „The Rock” Johnson a jucat rolul principal în Black Adam, un film cu supereroi care promitea foarte multe la prima vedere. El a intrat în pielea unui anti-erou cu puteri nemaivăzute. După vizionarea peliculei, publicat a considerat că personajul său putea fi dezvoltat mult mai mult și conturat într-o altă direcție. 

9. The Matrix Resurrections

Fanii din întreaga lume au vrut să îl vadă pe Keanu Reeves în Matrix Resurrections, având în vedere perioada îndelungată care a trecut de la precedentul film din serie. Cu toate astea, povestea nu a fost suficient de convingătoare precum celelalte pelicule.

10. Ant-Man & The Wasp: Quantumania

În distribuția filmului Ant-Man & The Wasp: Quantumania vei vedea o mulțime de staruri cu cariere impresionante în spate, cum ar fi Paul Rudd, Michelle Pfeiffer și Michael Douglas. Această peliculă din universul Marvel a fost așteptată în special pentru actorul Jonathan Majors, care a rămas în mintea multora pentru rolul din serialul Loki. Deși a avut o prestație bună, nu s-a apropiat de cea a colegilor săi din film.

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Foto: PR

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