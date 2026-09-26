Cele 5 zodii care se ceartă cel mai des

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Nu este deloc plăcut să ai un conflict cu o persoană. În timp ce unii oameni reușesc să își păstreze calmul, alții își vor vărsa nervii intrând în dispute aprinse.

Zodiile pe care le vei vedea în lista de mai jos nu renunță până când nu câștigă o ceartă. Dacă pe moment spun că nu le pare deloc rău, mai târziu vor realiza că nu le-a adus nimic bun un conflict.

1. Berbec

Berbecii nu au deloc răbdare, iar conflictele sunt la ordinea zilei în cazul lor. Atunci când sunt supărați sau dezamăgiți, se vor asigura că toată lumea va afla asta. După ce se ceartă cu o persoană, o vor ignora luni de zile până când nu vor mai avea nicio posibilitate de a relua legătura cu ea. Nu trec ușor peste o trădare și au nevoie de timp pentru a ajunge să ierte.

2. Taur

Nativii Taur intră în multe dispute atunci când simt că nu sunt ascultați. Dacă la început vei vedea că sunt calmi, liniștiți și că nimic nu ar putea să îi deranjeze, se schimbă în momentul în care văd că nu ies câștigători. Nu își susțin punctul de vedere cu dovezi, iar în ochii altora nu sunt deloc credibili.

3. Gemeni

Gemenii intră într-o ceartă în ciuda faptului că nu sunt siguri că o vor câștiga. Au des conflicte cu părinții și cu partenerul de cuplu. Dacă cineva nu este de acord cu ei, atunci își vor construi un discurs astfel încât să convingă că părerea lor contează și că este cea corectă. Îți vor spune cuvinte dure pe care, deși nu recunosc pe moment, le vor regreta.

4. Leu

Leii sunt foarte atenți la persoanele din jurul lor și se împrietesc cu oricine. Nu pot trece peste momentele în care sunt tratați într-un mod nepotrivit sau lipsit de respect, iar când se întâmplă asta, îi vor taxa pe acei oameni, fără să se gândească prea mult. O dispută cu ei este obositoare pentru că au tendința de a ignora ceea ce are celălalt de spus până când o vor ignora complet în cele din urmă.

5. Fecioară

Fecioarele simt frecvent nevoia de a arăta cât de bune sunt. Se luptă să nu îi dezamăgească pe cei din jurul lui și să se ridice la așteptările lor. Pun multe presiuni pe ele și conflictele cu ele pot porni tocmai din această dorință de a-și depăși condiția și de a-și valida propriile convingeri. Pe de altă parte, nu recunosc niciodată că greșesc și că pot fi situații când ele nu pot deține controlul.

Foto: PR

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