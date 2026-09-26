De ce Madrid devine o destinație globală a modei

Când ELLE Education și-a propus să redefiniască învățământul în domeniul modei și al luxului, viziunea a fost clară: educația superioară în modă trebuie să aibă loc chiar în centrul evoluției acestei industrii. Astăzi, acest centru este Madridul. În timp ce Parisul, Milano, Londra și New York-ul au dominat tradițional scena globală a modei, o transformare puternică are loc acum. Capitala Spaniei a devenit rapid una dintre cele mai vibrante, strategice și râvnite destinații de modă din Europa, iar ELLE Education se află chiar în inima acestei mișcări.
Pentru viitorii lideri ai industriei, Madridul nu mai este doar un oraș de admirat de la distanță; a devenit laboratorul viu ideal pentru a studia, a crea conexiuni și a-ți construi o carieră internațională în modă.
Ascensiunea Madridului ca hub global al luxului este alimentată de un ecosistem unic, care îmbină o moștenire meșteșugărească profundă cu inovația contemporană. În centrul acestei transformări se află Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), o platformă cheie care prezintă designul spaniol de top, croitoria de înaltă clasă și inovația sustenabilă în fața unui public internațional format din redactori, cumpărători și creatori de tendințe.
Dincolo de podiumurile oficiale, agenda culturală a Madridului este într-o continuă efervescență, fiind plină de evenimente de mare impact:
Pe măsură ce Madridul își consolidează statutul de capitală internațională a modei, ELLE Education by Mindway oferă un cadru academic conceput pentru a se potrivi cu energia dinamică a orașului. Instituția funcționează pe principiul că moda nu poate fi învățată doar din manuale tradiționale sau prelegeri teoretice — ea trebuie trăită prin acces direct și imersiv în industria reală.
Principala forță a modelului ELLE Education constă în natura experiențială a programelor sale academice. Prin cursuri specializate și săptămâni executive imersive (Executive Weeks) organizate la Madrid, studenții pășesc direct în ecosistemul profesional al modei: vizitează sediile brandurilor de lux, observă la prima mână strategiile de retail și visual merchandising și au acces în culisele marilor evenimente din industrie.
Modelul de învățare de la ELLE Education conectează studenții direct cu profesioniști activi, directori creativi și executivi din case de lux de top. Aceste studii de caz din lumea reală și masterclass-uri specializate le permit studenților să înțeleagă mecanismele interne ale marketingului, comunicării și managementului global din modă, dintr-o perspectivă de insider.
În sectorul modei, apropierea de piață este esențială. Studiile la Madrid prin ELLE Education le oferă studenților acces direct la o rețea internațională de colegi, mentori, stiliști și lideri din industrie. Aceste puncte de contact le oferă cunoștințe practice și le deschid uși către viitoare colaborări, stagii de practică și oportunități de carieră la nivel global.
Pășește în sectorul creativ chiar din interior. Descoperă cum aceste programe academice, dezvoltate alături de experți din industrie și susținute prin certificare universitară, te vor ajuta să-ți construiești o carieră remarcabilă în modă, lifestyle și managementul luxului.
ELLE Education by Mindway oferă programe în domeniile modei, luxului, strategiei de brand și designului de interior, incluzând programe MBA, masterate, diplome și certificate specializate. Anul academic este structurat în două serii (cu începere în martie și septembrie), iar cursurile sunt disponibile în format online și Executive (ultimul incluzând o săptămână intensivă cu prezență fizică la Madrid).
Mai multe informații despre programe și procesul de aplicare pot fi găsite pe ELLE Education.
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