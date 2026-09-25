EXCLUSIV: Adela Popescu, despre culisele „3 zile în septembrie”, noul film în care joacă: „În poveste se prăbușește o nuntă, oamenii sunt disperați”

"3 zile în septembrie" este cel mai nou film în care o putem vedea pe marile ecrane pe Adela Popescu. Pentru ELLE România, actrița ne-a permis o vizită în culisele comediei și personajului pe care îl interpretează.

Homepage  / Lifestyle / Portrete-Interviuri
  de  ELLE.ro
EXCLUSIV: Adela Popescu, despre culisele "3 zile în septembrie", noul film în care joacă: "În poveste se prăbușește o nuntă, oamenii sunt disperați"

Adela Popescu a început toamna în formă, cu un rol provocator în filmul 3 zile în septembrie regizat de Tudor Giurgiu. Actrița o joacă pe Loredana, cea mai bună prietenă a Biancăi, interpretată de Andreea Vasile. Loredana îi este alături acesteia într-un moment critic, în care descoperă, chiar înainte de nuntă, că logodnicul a înșelat-o. Infidelitatea acestuia o îndeamnă pe Bianca la o aventură prin Eforie Sud, filmată dintr-o singură dublă continuă. 

Distribuția este completată de Emilia Popescu, Mirela Zeța, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Theodor Șoptelea și Daniel Achim. Filmul 3 zile în septembrie, distribuit de Transilvania Film, se vede deja în cinematografele din România.

Într-un interviu pentru ELLE România, Adela Popescu ne-a spus cum a fost să se implice într-un astfel de proiect cu totul și cu totul diferit și ofertant în același timp, despre lecțiile învățate în urma lucrului la 3 zile în septembrie și cum a îmbogățit-o profesional această experiență.

ELLE: În ultimii ani, publicul te-a văzut tot mai rar pe ecrane, aici referindu-mă la filme sau seriale. După Retreat Vama Veche, 3 zile în septembrie e următorul film în care joci. Cum se simte această revenire, după o lungă perioadă de lucrat la telenovele, seriale și în televiziune?

Adela Popescu: Foarte bine, tocmai pentru că acum pot să aleg altfel ritmul în care lucrez. Am avut ani în care filmam enorm, uneori nici nu mai știam în ce zi suntem, iar acum viața mea arată cu totul diferit. Am trei copii, îmi place foarte mult viața noastră de acasă și nu mai am disponibilitatea de a dispărea luni întregi într-un proiect.

Dar îmi place enorm să joc. Așa că proiecte de genul filmului 3 zile în septembrie (care tocmai a intrat în cinematografe!) sunt formula ideală pentru mine în momentul de față: intense, concentrate, suficient de provocatoare cât să-mi amintească de ce mi-a plăcut atât de mult meseria asta de la început.

ELLE: Cum a apărut oportunitatea de a juca în 3 zile în septembrie și ce anume te-a convins să accepți proiectul?

A.P.: Totul a început, foarte serios și profesionist, cu o intrare prin efracție la Electric Castle. Eu aveam brățară de VIP, numai că Tudor și Andreea Vasile aveau acces într-o zonă și mai VIP decât VIP-ul meu. Așa că, m-au ajutat să intru și eu, prin niște metode pe care cred că e mai bine să nu le detaliem. Nu ne cunoșteam foarte bine, dar în seara aceea am stat împreună, iar eu și Andreea am povestit mult. Ulterior am aflat că Tudor ne-a observat și că atunci i-a venit ideea că între noi există o chimie care ar putea funcționa într-un film.

Eu am plecat de acolo convinsă că singura consecință a serii va fi o amintire foarte frumoasă. Numai că, după o vreme, m-a sunat Tudor – habar n-aveam că are numărul meu – și mi-a propus direct rolul. Fără casting. Dar cu ideea ușor nebunească de a merge la mare și de a face un film într-o săptămână. Și am spus da aproape instantaneu.

Cred că și ideea lui Tudor de a mă alege pentru rol a fost la fel de spontană și surprinzătoare ca tot filmul care a ieșit de aici. Nimeni, dar chiar nimeni, nu s-ar fi gândit în seara aia ploioasă de la Electric Castle că, un an mai târziu, vom fi făcut împreună nebunia asta de film, că va ajunge să bucure atât de mulți oameni și că eu și Andreea vom deveni atât de apropiate. Iar acum colindăm țara împreună cu caravana și ne distrăm cel puțin la fel de tare ca în seara în care a început toată povestea.

Andreea Vasile, Adela Popescu, Mirela Zeța și Theodor Șoptelea în 3 zile în septembrie

ELLE: După ce ai citit scenariul prima dată, la ce te-ai gândit în raport cu personajul pe care urma să-l interpretezi?

A.P.: Că o cunosc. Nu neapărat pe ea în mod particular, ci tipologia. Este prietena care te iubește sincer, vrea să-ți fie bine, dar are și o părere foarte clară despre cum ar trebui să arate acel „bine.” Mi s-a părut foarte familiară. Și eu am fost în viața mea și omul care ascultă, dar, recunosc, și omul care dă sfaturi nesolicitate cu foarte multă convingere.

ELLE: Referitor la personaj, sunt curioasă să știu unde ai empatizat sau în ce momente s-a simțit aproape de tine ceea ce jucai?

A.P.: În grija pentru prietena ei. Acolo o înțeleg foarte bine. Când iubesc pe cineva sunt foarte prezentă și vreau să ajut, numai că uneori există o distanță destul de mică între „vreau să te ajut” și „știu eu ce e mai bine pentru tine.” Cred că aici m-am întâlnit cel mai tare cu ea. În intenția bună care nu produce întotdeauna rezultatul pe care îl aștepți.

ELLE: Cum vezi evoluția personajului tău de-a lungul filmului? Care sunt transformările cruciale prin care trece?

A.P.: Nu cred că ea are transformarea spectaculoasă a Biancăi. Și tocmai asta mi se pare interesant. Noi, cei din jurul ei, suntem lumea din care Bianca încearcă să iasă pentru o noapte. Suntem vocile care îi spun: stai puțin, hai să ne calmăm, hai să facem lucrurile „cum trebuie.” Într-un fel, personajul meu ajunge să înțeleagă că uneori cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru cineva apropiat este să nu-i mai spui ce să facă.

Distribuția filmului 3 zile în septembrie

ELLE: Ce a rămas cu tine de la rolul tău, fie că e vorba de plan personal sau profesional?

A.P.: Profesional, mi-a rămas pofta. Asta cred că e cel mai important. Pofta de actorie, de platou, de genul ăsta de lucru foarte concentrat. Iar personal, mi-au rămas oamenii. Sună poate siropos, dar chiar așa e. Am intrat în proiect fără să cunosc foarte bine o mare parte din echipă și am ieșit din el cu niște oameni de care m-am atașat foarte tare. Cu Andreea Vasile, de exemplu, povestea începută aproape accidental la Electric Castle s-a transformat în ceva mult mai mult. Și mi se pare foarte frumos când un proiect continuă să existe în viața ta și după ce s-a terminat filmarea.

ELLE: Care au fost cele mai mari provocări de la acest rol sau film în sine?

A.P.: Categoric cadrul-secvență. Am filmat patru zile, câte o dublă pe zi, și odată ce începea, nu mai exista „lasă că reparăm.” Dacă cineva greșea după 50 de minute, problema devenea a tuturor. A fost un tip de concentrare pe care nu îl mai experimentasem. Trebuia să știi exact unde ești, când intri, ce faci, unde e camera, ce se întâmplă în același timp în alte locuri. Era o coregrafie foarte elaborată. Foarte solicitant, dar și foarte mișto.

ELLE: Ai vreo experiență amuzantă sau poate dramatică din timpul filmărilor pe care ai vrea să o împărtășești?

A.P.: Cred că cel mai amuzant era contrastul dintre ce se întâmpla în film și ce se întâmpla cu noi. În poveste se prăbușește o nuntă, oamenii sunt disperați, se ceartă, plâng, fug, iar noi, imediat ce se termina dubla, eram un grup de oameni foarte fericiți că am supraviețuit încă 65 de minute. Și pentru că repetaserăm atât de mult, ajunseserăm să știm nu doar replicile noastre, ci și traseele celorlalți. Eram un mic mecanism foarte bine uns și ușor isteric.

Emilia Popescu, Adela Popescu, Emilian Oprea, Andreea Vasile și Mirela Zeța. Foto: Cătălin Oprițescu

ELLE: Pentru că în film este vorba despre o nuntă, este ceva care te-a dus cu gândul la propria nuntă sau la o nuntă la care ai fost vreodată?

A.P.: Din fericire, nu la a mea. La noi n-a apărut nici o amantă care să oprească nunta, deci din punctul ăsta de vedere am stat foarte bine. Dar recunosc perfect lumea. Nunțile sunt extraordinare pentru că pun laolaltă familii, prieteni, foști, orgolii, emoții, alcool și foarte multe așteptări într-un singur loc. Dacă te gândești bine, e aproape suspect când nu se întâmplă nimic.

ELLE: Ce îți place cel mai mult la meseria de actriță?

A.P.: Îmi place foarte mult senzația de pe platou. Îmi place că, oricât de pregătită ai veni, se poate întâmpla ceva la o dublă la care nu te-ai gândit și exact aia să fie cea mai bună. o replică spusă puțin altfel, o reacție pe care n-ai repetat-o. Și cred că mi-a fost dor de asta fără să-mi dau seama cât de tare. Pentru că eu n-am renunțat niciodată la actorie cu gândul că gata, nu mai vreau să joc. Pur și simplu viața mea s-a umplut între timp cu foarte multe alte lucruri. Iar când mă întorc pe un platou și îmi place ce fac, am senzația aia foarte simplă: a, da, de asta îmi place mie meseria asta.

ELLE: Cum te pregătești de un rol? Ai vreun ritual pe care îl urmezi mereu?

A.P.: Nu am un ritual spectaculos. Nu aprind lumânări, nu ascult aceeași melodie înainte de fiecare dublă. Citesc mult, încerc să înțeleg ce vrea omul acela, vorbesc cu regizorul și repet.

Foto: Cătălin Oprițescu

ELLE: Care a fost întâlnirea profesională care te-a marcat cel mai mult până acum și de ce?

A.P.: Mi-e foarte greu să aleg un singur om, pentru că eu am început foarte devreme și am avut norocul să întâlnesc oameni foarte diferiți în etape diferite ale vieții mele. Cred că, mai degrabă decât o singură întâlnire, m-a format faptul că am lucrat enorm. Am început foarte tânără, am avut perioade în care filmam aproape zilnic și am crescut efectiv pe platou. Am învățat uitându-mă la oameni, greșind, repetând, furând meserie. A fost școala mea paralelă.

ELLE: Ai făcut până acum compromisuri în profesie? Iar dacă da, ai în minte câteva exemple?

A.P.: Depinde foarte mult ce numim compromis. Sunt lucruri la care, dacă mă uit acum în urmă, poate mă gândesc că aș fi ales altfel. Dar asta doar pentru că le privesc astăzi dintr-o altă perspectivă. Eu cred foarte tare că fiecare alegere are sens în contextul în care ai făcut-o, cu omul care erai atunci, cu ce știai și ce îți doreai în momentul respectiv. Așa că nu sunt genul care să-și renege deciziile după ani de zile.

Cred că, mai degrabă, am învățat odată cu timpul să aleg mai atent. Acum știu mult mai bine ce îmi place, ce mi se potrivește și, mai ales, pentru ce merită să-mi reorganizez viața. Pentru că astăzi o decizie profesională nu mă mai privește doar pe mine, ci vine la pachet cu toată logistica unei familii cu trei copii.

Foto: Cătălin Oprițescu

ELLE: Ce anume consideri că îți este de folos în viața reală din toată experiența acumulată până acum în actorie?

A.P.: Să citesc oamenii. Sau măcar să am impresia că îi citesc. Iubesc oamenii, sunt un om foarte extrovertit, asta e personalitatea mea. Actoria a venit pe baza asta naturală și a amplificat-o. Pentru că te obligă să fii atent la nuanțe: cum spune cineva ceva, nu doar ce spune, ce ascunde, unde ezită, ce face când nu vorbește. Cred că am devenit și mai atentă la oameni decât eram oricum și în copilărie.

ELLE: Din poziția ta de actriță, ce fel de roluri feminine sau povești cu femei crezi că lipsesc din cinematografia noastră? Ce ai vrea să vezi mai mult pe ecrane?

A.P.: Mi-ar plăcea să văd mai multe femei imperfecte. Femei care pot fi egoiste, amuzante, contradictorii, de exemplu, toate în același timp.

Cred că în viața reală suntem mult mai complicate decât rolurile în care suntem puse uneori. Și exact complicația asta mi se pare interesantă de jucat. Personajele care nu sunt nici într-un fel, nici în altul, ci câte puțin din toate – ca noi, de fapt. Și cred că personajul Andreei Vasile din 3 zile în septembrie e exact genul ăsta de femeie – foarte nefardată (metaforic vorbind – deși la un moment dat în film bineînțeles că îi și curge rimelul).

Citește și:
EXCLUSIV: Andreea Vasile, despre provocările filmului „3 zile în septembrie' și rolul ei: „Mă interesează mai degrabă adevărul în meseria asta'

Foto: Cătălin Oprițescu

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Filme fantasy subapreciate ale anilor 2000, pe care merită să le urmărești
Lifestyle
Filme fantasy subapreciate ale anilor 2000, pe care merită să le urmărești
Alexandra Căpitănescu își cântă adevărul: "Muzica a fost mereu prezentă în viața mea"
Lifestyle
Alexandra Căpitănescu își cântă adevărul: "Muzica a fost mereu prezentă în viața mea"
10 filme bune pe care să nu le urmărești la o întâlnire romantică
Lifestyle
10 filme bune pe care să nu le urmărești la o întâlnire romantică
E important să îți susții partenerul și să-i fii alături în visurile pe care le are? Când devine nesănătos pentru tine 
Lifestyle
E important să îți susții partenerul și să-i fii alături în visurile pe care le are? Când devine nesănătos pentru tine 
Ce tip de designer de interior ești cu adevărat? Deconstrucția procesului creativ
Lifestyle
Ce tip de designer de interior ești cu adevărat? Deconstrucția procesului creativ
Partenerul tău își protejează excesiv fratele sau sora? Cum ar putea asta deveni o problemă pentru cuplul vostru
Lifestyle
Partenerul tău își protejează excesiv fratele sau sora? Cum ar putea asta deveni o problemă pentru cuplul vostru
Publicitate
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Actori care au acceptat salarii mici pentru roluri devenite emblematice
Actori care au acceptat salarii mici pentru roluri devenite emblematice
Lifestyle

Unele dintre cele mai cunoscute staruri au acceptat să joace în filme și seriale pe bani puțini.

+ Mai multe
Anatomia unui icon: Ce poți învăța de la Ágatha Ruiz de la Prada despre construcția unui brand
Anatomia unui icon: Ce poți învăța de la Ágatha Ruiz de la Prada despre construcția unui brand
Lifestyle

+ Mai multe
Înțelepciunea conflictului, de Magor Csibi și Raluca Anton (fragment)
Înțelepciunea conflictului, de Magor Csibi și Raluca Anton (fragment)
Lifestyle

Citește un fragment din volumul Înțelepciunea conflictului, de Magor Csibi și Raluca Anton, o carte care îți arată că relațiile sănătoase nu sunt cele din care lipsesc certurile, ci cele care le gestionează sănătos.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC