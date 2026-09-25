Filme fantasy subapreciate ale anilor 2000, pe care merită să le urmărești

Iată câteva filme fantasy care îți vor face cunoștință cu lumi imaginare și creaturi fantastice. avem pentru tine câteva propuneri care s-ar putea să-ți stârnească interesul. 

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  de  Braslasu Iulia
1. The Imaginarium of Doctor Parnassus
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Dacă ai nevoie de inspirație în materie de pelicule, nu ar strica dacă ai schimba puțin registrul și ți-ai îndrepta atenția către filmele fantasy. Astfel, avem pentru tine câteva propuneri care s-ar putea să-ți stârnească interesul. 

1. The Imaginarium of Doctor Parnassus

Dr. Parnassus este liderul unei companii de teatru care oferă publicului spectacole cel puțin inedite și pe care nimeni nu și le-ar putea închipui, care le oferă acces la lumea sa imaginară. Cu ani în urmă, a făcut o înțelegere cu un diavol care o implică și pe fiica lui, Valentina. Pelicula regizată de Terry Gilliam a strâns multe comentarii pozitive datorită prestației actorilor. 

2. Peter Pan

Copiii familiei Darling sunt vizitați chiar de către Peter Pan, care îi duce pe insula Neverland. Însă, copiii sunt răpiți de căpitanul Hook, astfel că Peter Pan trebuie să le salveze viața, fiind ajutat și de zâna Tinker Ball. Deși la box office filmul a dezamăgit, totuși a acumulat laude pentru prestațiile actorilor din distribuție.

3. Stardust

În filmul Stardust este vorba despre o poveste de dragoste atipică. Tristan Thorne se îndrăgostește de una dintre cele mai frumoase fete. El îi promite iubitei sale că va recupera o stea căzătoare pentru a-și dovedi dragostea față de ea, iar pentru a face asta pornește într-o aventură în tărâmul magic. Criticii au apreciat felul în care a fost adaptată povestea din romanul cu același nume. 

4. Zathura

Lisa are grijă de frații ei mai mici, Walter și Danny, pentru că tatăl lor trebuie să plece la muncă. Încercând să-și găsească o ocupație și să scape de plictiseasă, află de un joc cu tematică spațională. Partea palpitantă apare în momentul în care casa lor este lansată în spațiu. Pentru a se întoarce acasă, au parte de ajutorul unui astronaut. Filmul nu a excelat la box office, dar criticii au avut lucruri bune de zis despre el.

5. Kate & Leopold

James Mangold a regizat filmul Kate & Leopold, cu Hugh Jackman și Meg Ryan în rolurile principale. În peliculă, actorul joacă rolul unui bărbat care trăiește în anii 1870 și ajunge să fie adus printr-o poartă a timpului în această lume modernă de care simte că nu aparține. Pentru a o impresiona pe Kate, care trăiește într-o lume diferită de a lui, Leopold apelează la ideile sale de modă veche despre romantism. Filmul a primit nominalizări la Globurile de Aur și Premiile Oscar. 

6. The Fountain

În filmul The Fountain regizat de Darren Aronofsky, Hugh Jackman îl interpretează pe Tommy, un om de știință modern care caută cu disperare descoperirea medicală care să salveze viața iubitei sale soții, Izzi, care e bolnavă de cancer. În peliculă este prezentă și ideea de călătorie în timp, ceea ce duce povestea într-o altă direcție. Criticii au susținut că trebuia să aibă un scenariu mai coerent. 

7. The Brothers Grimm

Frații Will și Jake Grimm sunt recunoscuți pentru inițiativele lor de natură supranaturală, așa că nu este de mirare cum cei doi vor să îi convingă pe oameni că îi pot ajuta în alungarea demonilor. Mergând din oraș în oraș, frații sunt convinși că pot face acest lucru, până când în peisaj apare o forță rea și trebuie să pretindă că sunt pregătiți. Deși filmul a impresionat vizual, comentariile negative s-au concentrat pe faptul că nu are o intrigă.  

8. Penelope

Pelelope este o comedie romantică în care vei regăsi și accente fantasy. Actrița Christina Ricci o interpretează pe tânăra Penelope Wilhern, o moștenitoare din societatea aristocratică. Ea are un blestem pe care trebuie să îl rupă, iar pentru a face asta trebuie să își găsească dragostea adevărată și să se căsătorească cu o persoană care provine din același mediu social precum ea. Publicul a urmărit acest film, deși critici nu l-au apreciat. 

9. A Series of Unfortunate Events

A Series of Unfortunate Events a obținut mai multe nominalizări la premii importante, precum și la Oscar. Violet, Klaus și Sunny Baudelaire trec prin momente dificile atunci când conacul loc arde, iar părinții lor își pierd viața în urma incendiului. Contele Olaf, o rudă îndepărtată a lor, are grijă de ei, însă acesta își dorește, de fapt, să pună mâna pe moștenirea lor. Jim Carrey a fost lăudat pentru prestația lui, însă publicul și-ar fi dorit ca pelicula să dureze mai mult.

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Foto: PR

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