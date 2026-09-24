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Nu ai nevoie întotdeauna de un specialist și, dacă vrei să afli cum să identifici singură tipul tău de ten, ți-am pregătit câteva sfaturi care te pot ajuta.

Este important să știi foarte bine ce tip de ten ai, deoarece doar așa poți crea o rutină de îngrijire potrivită, investind doar în produsele care te vor ajuta cu adevărat. Astfel, riști să faci mai puține experimente neplăcute și în felul acesta faci și economii și îți protejezi și pielea.

Cum să identifici singură tipul tău de ten

Este important să știi că nu există un ten „normal” și atunci când este folosit acest termen, medicii dermatologi se referă pur și simplu la o piele care nu este foarte uscată, grasă, predispusă la acnee sau sensibilă.

Dacă observi că pielea ta și-a schimbat aspectul de la ultima vizită făcută medicului dermatolog, cel mai simplu mod prin care poți să identifici singură tipul tău de ten este să fii atentă la semnele vizibile. Nu există un test pe care să-l faci, însă poți analiza folosind o lupă.

Cel mai bine este să îți cureți bine tenul folosind un gel blând și apoi să ștergi pielea prin tapotare. Lasă să treacă 60 de minute și apoi privește-ți tenul. Simți că pielea „te ține” când zâmbești? Atunci probabil ai tenul uscat. Nasul și fruntea străluesc în timp ce obrajii sunt mai uscați? Ai un ten mixt. Ai și obrajii strălucitori? Asta înseamnă că este posibil să ai un ten gras. Dacă ai o strălucire ușoară, iar pielea se simte foarte plăcut, atunci ai un ten normal.

Cum se schimbă tipul de ten

Este bine de știut că tipul tău de ten se va schimba de-a lungul timpului, acesta fiind influențat de o mulțime de factori. Printre aceștia se numără sarcina, vreun tratament, diferite probleme medicale, menopauza sau schimbările climatice, însă de cele mai multe principala cauză este dereglarea hormonală. Totodată, chiar și o rutină de îngrijire nepotrivită poate afecta tipul de piele, un ten uscat putând fi transformat în unul gras și invers, prin produsele nepotrivite.

Ce trebuie să faci dacă ai un ten uscat

Dacă observi că pielea ta este uscată și se exfoliază ușor tot timpul anului, înseamnă ai nevoie de mai multă hidratare. În plus, pentru a scăpa de descuamare, trebuie să eviți câteva ingrediente, de exemplu acizii puternice, alcoolul, chimicalele și este recomandat să cauți produse care conțin emolienți și acid hialuronic.

Pentru zilele în care pielea ta este foarte uscată, poți folosi serumuri care îmbunățesc textura și elasticitatea, de exemplu produsele cu retinol, acesta fiind o formă activă a vitaminei A.

Ce trebuie să faci dacă ai un ten sensibil

Dacă ai pielea sensibilă, încearcă să eviți produsele care conțin parfum. Este foarte important să fii atentă, deoarece acestea conțin de regulă și alcool, sulfați și parabeni care pot irita pielea sensibilă. Încearcă să folosești ingrediente mai bune, precum aloe vera și antioxidanți care ajută la hidratarea pielii și luptă împotriva agresorilor externi.

Totodată, este important să ai grijă atunci când alegi produse de curățare. Este important să elimini excesul de sebum, impuritățile, machiajul, însă nu trebuie să fii foarte agresivă. Dacă pielea este agresată, acest lucru poate accelera procesul de îmbătrânire. Pentru acest tip de ten este recomandat un produs de curățare de tip ulei, care va îndepărta eficient murdăria și machiajul și în același timp va hidrata pielea.

Ce să faci dacă ai o piele predispusă la acnee

Dacă ai acest tip de piele, probabil glandele sebacee sunt mai sensibile și se poate produse mult mai ușor o inflamație. Încearcă să eviți produsele foarte emoliente și să alegi un retinoid, însă formule blânde. Totodată, pentru acest tip de ten, medicul dermatolog îți va recomanda produsele potrivite pentru tipul de acnee, fiind nevoie de o atenție mai mare.

Ce să faci dacă ai un ten gras

Dacă ai tenul gras, sigur ai nevoie de servețele matifiante pe parcursul zilei. Pentru a reduce însă luciul, este indicat să folosești exfolianți chimici. Aceștia ajută la îndepărtarea primului strat de piele, unde se află celulele inactive, lăsând la suprafața unul curat. Acizii ajută și la reducerea apariției punctelor negre și a sebumului în exces. cu toate acestea, este indicat să ai grijă să nu usuci excesiv pielea în încercarea de a reduce excesul de sebum.

Totodată, este indicat să te ferești de machiajul excesiv. Încearcă să folosești un BB cream în locul unui fond de ten și folosește mereu acid hialuronic pentru hidratare. Alte serumuri indicate sunt cele care conțin acid salicilic, acestea ajutând la reglarea sebumuului.

Ce faci dacă ai un text mixt

Dacă ai observat că anumite zone ale feței sunt mai uscate și altele sunt mai hidratate, iar textura pielii este diferită în funcție de zonă, ai un ten mixt. Asta înseamnă că trebuie să fii atentă la cremele pe care le folosești, deoarece formulele care hidratează perfect zonele uscate ar putea provoca o producție de sebum în exces. Alege o cremă ușor hidratantă și o loțiune tonică care să echilibreze pH-ul pielii.

Produsele care conțin acid hialuronic poate fi cele mai bune pentru tenul mixt, deoarece sunt hidratante, dar formează și o barieră de protejare.

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Foto: Arhiva ELLE

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