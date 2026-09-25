Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit. Cum a arătat nunta de vis a celor două vedete?

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Dove Cameron și Damiano David, solistul trupei Måneskin, s-au căsătorit în Italia, mai exact, în primăria orașului Montalcino din Toscana, după o relație de mai bine de trei ani. Cei doi au spus da în fața ofițerului stării civile pe 24 septembrie, în ținute asortate, și au ieșit părând mai fericiți și mai îndrăgostiți ca oricând.

Actrița și cântăreața Dove Cameron, în vârstă de 30 de ani, este într-o relație cu cântărețul de 27 de ani încă din 2023, dar cuplul s-a ferit inițial să își confirme statutul în public. Acum, însă, cei doi și-au afișat fericirea în fața întregului oraș, apărând radioși după ce și-au oficiat căsătoria în primăria orășelului. Cameron și David au purtat ținute asortate, fiecare adoptând câte un costum alb/bej – al ei, cu o capă și o cravată, iar al lui, cu o eșarfă din mătase.

Dove Cameron și Damiano David după oficierea căsătoriei, în Montalcino

Primele zvonuri privind o eventuală relație între Dove Cameron și Damiano David au început să circule în presă cu trei ani în urmă, atunci când actrița a fost zărită la un concert al trupei Måneskin. Trupa din care face parte David a devenit celebră odată cu câștigarea trofeului Eurovision, în 2021. Câteva luni mai târziu, în ianuarie 2024, cei doi au fost văzuți luând cina împreună în Los Angeles. Debutul oficial al relației lor a venit încă o lună mai târziu, atunci când aceștia au apărut împreună la o gală care a precedat premiile Grammy din acel an, pentru prima dată ca un cuplu, pe covorul roșu. Pe 4 februarie 2024, Dove Cameron a și făcut o postare pe contul său de Instagram, unde a uploadat o fotografie cu Damiano David cărându-i pantofii.

Din acel moment, relația dintre Dove Cameron și Damiano David a devenit foarte publică, aceștia neratând nici o ocazie să își afișeze fericirea și să vorbească în interviuri despre cât de îndrăgostiți sunt unul de celălalt. Cameron a povestit în același an, într-un interviu acordat publicației Cosmopolitan, că Damiano David are personalitatea unui „înger, ursuleț de pluș”, declarând și că partenerul ei este „cea mai bună persoană pe care am întâlnit-o în viața mea. Petreci două minute alături de el și îți dai seama că este cel mai bun, mai generos, mai inocent, mai generos om. Are un suflet frumos, foarte sensibil”.

Vestea logodnei dintre Dove Cameron și Damiano David a venit la începutul acestui an, atunci când actrița și-a postat inelul primit de la partenerul ei pe Instagram: „partea mea preferată din viață”, a scris aceasta, „la mulți ani”, a scris aceasta, alături de un emoji cu un inel. Ceva mai târziu, tot ea a povestit, în cadrul unei apariții la The Tonight Show cu Jimmy Fallon, cum a arătat momentul în care a fost cerută în căsătorie. Conform poveștii relatate de aceasta, cererea a venit în cel mai neașteptat moment, când cei doi își făceau bagajele.

„Erau haine peste tot, eu eram într-un tricou mare, fără machiaj, cu părul ud de la duș, și alergam ca o creatură prin toată casa.” Deși a insistat că este deosebit de neplăcută, „cea mai rea versiune a mea” atunci când face bagaje, aceasta a povestit că partenerul ei se uita, în mod evident, admirativ la ea. Atunci și-a dat seama ce urmează.

„Eram atât de pregătită până chiar în acel moment, și atunci am început să alerg către cealaltă cameră, gândindu-mă: ‘Oare ar trebui să-mi fac unghiile?’ Ce să fac? Trebuie să fiu pregătită. (…) Am uitat să funcționez, pentru un minut. Creierul mi s-a împărțit în două.” În cele din urmă, s-a întors în încăperea în care o aștepta Damiano David.

„Avea ceva în mână și mi-a spus: ‘Știu că unele fete vor petale de trandafiri. Știu că poate te așteptai la ceva mare, dar viața noastră este atât de mare, este atât de plină de apariții publice, încât nu mai există romantism doar pentru noi doi. Așa că am vrut să fac asta aici, în casa noastră, pentru că vreau vase, vreau rufe, vreau să facem de mâncare împreună, te vreau pe tine într-un tricou mare. Aceasta este viața pe care o aleg și sper ca și tu să alegi la fel. Vrei să fii soția mea?’.”, a mai povestit Cameron.

Logodna dintre Dove Cameron și Damiano David a avut loc în octombrie anul trecut, deși cei doi au povestit public despre ea abia câteva luni mai târziu.

Foto: Profimedia

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