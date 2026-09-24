Lora, confesiuni oneste despre motivul pentru care nu își dorește să devină mamă: „E prea multă răutate în lume”

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Lora și-a deschis sufletul și a făcut confesiuni sincere despre cum se raportează în prezent la rolul de mamă.

Cum privește Lora rolul de mamă

În cadrul unui interviu acordat recent, Lora a fost sinceră și a vorbit despre rolul de mamă. Artista a explicat ce anume o determină să nu devină mamă. Cântăreața nu vrea să aducă pe lume un copil, în contextul în care consideră că societatea devine din ce în ce mai dură și deloc prietenoasă cu indivizii săi.

„Răutatea oamenilor a fost un factor foarte important de decizie în a procrea pentru că mi-am imaginat că nu vreau să aduc pe lume un suflet care să fie chinuit de răutatea oamenilor, cum am fost eu. Și poate e un lucru care o să îi pună puțin pe gânduri pe oameni pentru că sunt din ce în ce mai multe femei care gândesc ca mine. Și nu e neapărat un lucru sănătos pentru societate, pentru umanitate, dar e un lucru sănătos pentru mine și pentru femeile care aleg chestia asta. E prea multă răutate în lume și iubesc copiii prea mult pentru a-i aduce într-o lume atât de rea”, a spus Lora pentru cancan.ro.

De asemenea, Lora a vorbit și despre criticile și comentariile negative primite de-a lungul timpului. În ciuda mecanismului ei de apărare construit pe parcurs, artista recunoaște că uneori tot se simte afectată.

„Întotdeauna o să te afecteze, pentru că dacă ești un om empatic, așa cum sunt eu, întotdeauna o să te afecteze. Pentru că eu sunt un om destul de logic și sunt lucruri pe care nu le înțeleg. Eu nu înțeleg de ce cineva și-ar pierde timpul cu oameni care nu-i plac, urmărind oameni care nu-i plac, comentând la oameni care nu-i plac. Viața este atât de prețioasă, e atât de scurtă și mi se pare un timp pierdut când ai putea pur și simplu să iei controlul asupra vieții tale și să alegi să urmărești pe cine îți place, să te înconjori de energie bună ca să se deschidă oportunități frumoase în viața ta. Și eu, deși propovăduiesc ceea ce am auzit acum, asta nu înseamnă că pe mine nu mă afectează. Asta nu înseamnă că nu uit câteodată și mă enervez și mă frustrez și nu înțeleg de ce eu vin cu ce am eu mai frumos și frumosul meu e considerat atât de urât de unele persoane.”

Lora, în lacrimi în direct la TV

Lora a fost invitată recent în emisiunea Furnicuțele, de la Antena 1. Artista a vorbit cu multă deschidere despre clipele grele pe care le-a întâmpinat până acum, unul dintre acestea fiind moartea mamei sale. Pe 26 ianuarie 2020, Lora a traversat un moment extrem de dificil din viața ei. Mihaela Petrescu, mama artistei, s-a stins din viață după o luptă cu cancerul de sân. Mama cântăreței a fost tratată prima oară de cancer în România, ulterior aceasta a fost operată în Turcia. Însă, boala acesteia a recidivat.

În semn de omagiu pentru mama ei, Lora a pus bazele unui brand specializat în produse cosmetice și de frumusețe. Lora a povestit că resimte presiunea de a nu-i dezamăgi pe oamenii din jurul ei și că are o teamă de abandon.

„Mereu, toată viața mea, eu am așteptat-o pe mama. Îmi era frică să nu mă lase. Am așa o teamă de abandon. Și mi-am dat seama că și la vârsta asta, încă se simte. Dacă o persoană pe care o iubesc nu-mi mai răspunde, am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică.

Am rămas așa cu chestia asta, să nu dezamăgesc, să fiu pariu câștigător pentru oameni și e foarte obositor. Eu când mi-am dat seama că am obosit sau că nervii mei sunt la pământ (…) Oamenii nu sunt îngăduitori cu mine cum am fost eu cu ei (…) Și atunci te simți singur, pentru că nu pot să o sun pe mama.”

Lora, despre momentul în care s-a simțit cel mai singură

Cu ochii în lacrimi, Lora a vorbit despre momentul când a realizat că se simte extrem de singură.

„Când am conștientizat că n-am părinți, că n-am pe cine să sun. (…) I-aș spune că o iubesc foarte mult, că a fost o mamă foarte bună, că îmi pare rău că a avut o viață foarte grea și n-am știu să o fac mai ușoară mai din timp. Și că îmi pare foarte rău că nu și-a refăcut viața, că merita să fie iubită, a fost o femeie extraordinară. Și îi mulțumesc pentru tot, mi-a fost stâncă, inspirație, motivație.”

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Foto: Instagram

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