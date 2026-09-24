Ce au găsit legiștii lângă trupul lui Hayden Panettiere. Noi detalii cutremurătoare despre moartea actriței

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Noi detalii șocante ies la iveală din investigația legiștilor care au examinat trupul lui Hayden Panettiere, dar și locul în care a decedat actrița. Dacă până acum se știa că aceasta a fost găsită înconjurată de o serie de pastile, dintre care unele ar fi conținut și fentanil, o substanță deosebit de periculoasă, mai ales când este asociată cu alte narcotice, acum rapoartele care au ajuns către presă oferă și mai multe amănunte privind scena tragediei.

Cel mai recent raport, obținut de publicația TMZ, face lumină asupra ultimelor ore din viața actriței, care a fost găsită într-un Airbnb din Greenville, South Carolina, pe 16 august. Aceasta era cazată la acel moment pe proprietate, unde stătea împreună cu Brian Hickerson, bărbatul cu care a avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri. Și fratele acestuia, Zach, s-ar fi aflat acolo.

Raportul care detaliază ultimele ore din viața actriței arată că trupul lui Hayden Panettiere a fost găsit pe o sofa, cu fața în jos, iar că cei doi frați, care au găsit-o inconștientă, au constatat, imediat ce și-au dat seama că aceasta nu răspunde la tentativele de a o trezi, că devenise „mov intens”. Aceștia au declarat că i-ar fi administrat două doze de Narcan, cunoscut și sub numele de naloxonă, o substanță care face parte din grupa medicamentelor antagoniste opioide, acționând ca substanță concurentă a opioidelor de blocare a receptorilor opiozi. Apoi aceștia au sunat la ambulanță, iar ulterior, din declarațiile către poliție, s-a constatat că cei doi nu ar fi știut dacă Panettiere consumase sau nu substanțe, pentru că aceasta devenise foarte abilă în a-și camufla consumul de substanțe narcotice. Ce au spus, însă, este că i-ar fi administrat și în trecut naloxonă actriței, în situații de risc.

Raportul legiștilor arată că pe o masă au fost găsite pastile care conțineau fentanil, dar și un pai, precum și o pudră albă într-o casetă pentru ochelari de soare. Autopsia a arătat, de asemenea, că în trupul lui Hayden Panettiere s-ar fi găsit fentanil, precum și alprazolam, comercializat sub denumirea de Xanax, un medicament cu care se tratează depresia, tulburarea bipolară și în unele cazuri schizofrenia. De asemenea, actrița ar fi consumat și methocarbamol, un relaxant muscular a cărui asociere cu fentanilul poate cauza probleme serioase, dar și quetiapină, un alt medicament pentru depresie.

De asemenea, rapoartele recente arată că Panettiere a fost internată într-o clinică de dezintoxicare cu câteva săptămâni înainte de deces. Tatăl actriței a confirmat, de asemenea, că fiica sa ar fi fost internată în multiple rânduri în astfel de centre de-a lungul vieții, și că cel mai recent fusese internată într-o instituție din Malibu timp de 2 sau 3 săptămâni, cu puțin timp înaintea morții sale. „S-a luptat cu adicția de când avea 20 de ani și a fost internată în multe rânduri.”, a declarat acesta, spunând totodată că fiica sa „a suferit și de depresie post partum după nașterea fiicei ei (…) iar dependența a escaladat de atunci.” Și fratele lui Hayden Panettiere a decedat în 2023, iar tatăl celor doi, Skip Panettiere, a declarat acum că își dorește ca nici un obiect al fiicei sale să nu ajungă la partenerul acesteia, care „i-a adus numai probleme”.

În final, raportul investigației arată că „Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă în interiorul reședinței în care locuia temporar. Autopsia nu a descoperit semne de traumă care să fi contribuit la decesul acesteia”.

Hayden Panettiere avea o fiică, Kaya, în vârstă de 12 ani, cu Wladimir Klitschko. Fetița locuiește cu tatăl său în Germania, iar cei doi nu au fost văzuți la ceremonia care a omagiat viața actriței, care a avut loc în Malibu, California, și la care au participat Connie Britton, Paris Hilton, Ruby Rose și alți prieteni și foști colegi ai acesteia.

Foto: Getty Images

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