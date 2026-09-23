Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber

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Presley Gerber, fiul celebrului cuplu Cindy Crawford & Rande Gerber, a murit. Avea 27 de ani.

Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber

Presley Gerber se afla sub influența unei substanțe interzise atunci când s-a internat într-un centru de dezintoxicare, cu o zi înainte să moară acolo, potrivit informațiilor confirmate de Page Six.

Tânărul în vârstă de 27 de ani „nu părea să fie treaz” atunci când a ajuns, în weekendul trecut, la centrul de tratament din Santa Monica, a relatat pentru prima dată TMZ, luni.

Presley — singurul fiu al supermodelului Cindy Crawford și al soțului ei, Rande Gerber, și fratele modelului Kaia Gerber — era internat la luxoasa clinică de reabilitare Resolutions Living, evaluată la 7,7 milioane de dolari, când a murit duminică, în urma unei presupuse supradoze.

„Familia cere să îi fie respectată intimitatea în această perioadă extrem de dificilă și dureroasă”, au transmis membrii familiei într-o declarație comună.

Cauza și circumstanțele exacte ale morții lui Presley nu au fost încă stabilite, potrivit Biroului medicului legist din comitatul Los Angeles.

Familia lui Presley Gerber, devastată de decesul acestuia

Surse apropiate de Kaia Gerber și Cindy Crawford au declarat pentru PEOPLE că familia este „copleșită de tristețe” în urma morții lui Presley, la vârsta de 27 de ani.

Părinții acestuia, Cindy Crawford, în vârstă de 60 de ani, și Rande Gerber, în vârstă de 64 de ani, precum și sora lui, Kaia Gerber, în vârstă de 25 de ani, sunt „în stare totală de șoc” după moartea sa tragică, potrivit unei surse apropiate de Kaia, care a vorbit cu PEOPLE.

„Familia este în stare totală de șoc în acest moment. Sunt copleșiți de tristețe, nu există cuvinte care să descrie ceea ce simt”, spune sursa. „Kaia a apreciat faptul că Presley vorbea atât de deschis despre luptele sale; familia lui era atât de mândră că își găsise puterea de a-i ajuta pe alții.”

O a doua sursă, care a fost apropiată de Crawford, a declarat pentru PEOPLE că Crawford și Rande au fost în permanență implicați în viața fiului lor de-a lungul anilor în care acesta s-a confruntat cu dificultăți.

„Aceasta nu a fost niciodată o situație în care să fie vorba despre doi părinți de la Hollywood absenți”, spune sursa. „Cindy și Rande nu ar fi putut fi mai susținători față de Presley. Au fost mereu alături de el și au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-l ajuta. Familia a fost întotdeauna extrem de apropiată, iar Presley a fost profund iubit.”

Sursa spune că parcursul lui Presley a inclus perioade în care părea că se descurcă bine, urmate de momente în care lucrurile se înrăutățeau din nou.

„A fost foarte oscilant”, spune sursa. „Au existat perioade în care Presley se descurca foarte bine. În urmă cu câțiva ani, lucra la restaurantul familiei din Malibu și părea că se află într-un moment bun al vieții sale.”

„Asta este ceea ce face ca totul să fie atât de sfâșietor”, adaugă sursa. „Familia lui nu a încetat niciodată să-l susțină, să-l iubească și să spere că va fi bine.”

Primele declarații ale autorităților despre decesul lui Presley Gerber

Au fost dezvăluite noi detalii despre moartea lui Presley Gerber — fiul modelului Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber.

Potrivit unor înregistrări obținute de PEOPLE, un apel către poliția din Santa Monica, California, a fost transmis pe 20 septembrie, la ora 9:35 dimineața, pentru un caz de stop cardiac în zona 1000 block of Berkeley St. O altă transmisie a dezvăluit că echipele de intervenție se deplasau la adresă în urma unei supradoze.

Presley Gerber a murit la vârsta de 27 de ani, într-un centru de reabilitare, potrivit documentelor obținute de PEOPLE de la Los Angeles County Medical Examiner.

Într-o declarație transmisă luni, 21 septembrie, Departamentul de Poliție din Santa Monica a dezvăluit că polițiștii l-au găsit pe Presley mort la sosirea lor la centru.

Detectivii Poliției din Santa Monica „investighează moartea ca pe o presupusă supradoză”. „În acest moment, nu există indicii privind o faptă criminală. Cauza oficială și modul în care s-a produs decesul vor fi stabilite de Los Angeles County Department of Medical Examiner. Ancheta este în continuare în desfășurare.”

Într-o declarație separată, transmisă la scurt timp după aceea, reprezentanții Biroului Medicilor Legiști au adăugat că se află „în primele etape ale investigării” morții lui Presley și că „în prezent sunt disponibile informații limitate”.

Luni a fost efectuată autopsia, însă „stabilirea cauzei și modului decesului a fost amânată, ceea ce înseamnă că au fost solicitate teste și/sau investigații suplimentare pentru a putea stabili o concluzie”, se arată în declarație.

„Din cauza anchetei aflate în desfășurare privind decesul, Biroul Medicilor Legiști nu poate dezvălui ce teste și/sau investigații au fost solicitate. În cazul deceselor pentru care stabilirea cauzei este amânată, pot trece câteva luni până când cauza morții este determinată.”

Autoritățile au declarat luni, pentru PEOPLE, că moartea lui Presley face obiectul unei anchete.

„Decesul a fost constatat la ora 09:45, pe 20 septembrie 2026, de paramedicii care au intervenit. Departamentul de Poliție din Santa Monica este autoritatea de aplicare a legii care investighează cazul.”, au precizat autoritățile.

Cine era Presley Gerber

Presley era fiul modelului Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber. De asemenea, era fratele modelului și actriței Kaia Gerber.

Născut în Beverly Hills, California, în 1999, Presley a fost la rândul său model. În decembrie 2019, a fost pus sub acuzare pentru conducere sub influența alcoolului (DUI), iar în 2020, și-a făcut un tatuaj pe față pe care scria „MISUNDERSTOOD” („NEÎNȚELES”). (Un an mai târziu, se pare că și-a îndepărtat tatuajul.)

Înainte de moartea sa, Gerber începuse să vorbească deschis despre problemele sale de sănătate mintală și consumul de substanțe.

„După ce m-am confruntat cu probleme de sănătate mintală, depresie și cu alte lucruri care vin la pachet cu acestea, cred că, indiferent dacă ajut o singură persoană sau o sută de persoane să iasă din acel loc în care m-am aflat la un moment dat în viața mea, pentru mine este suficient”, a spus el în cadrul podcastului Studio 22.

„[Sănătatea mintală] este o problemă. Este o parte atât de importantă din viața mea. Este o muncă 24 de ore din 24, șapte zile din șapte și sunt atât de multe lucruri implicate”, a continuat Presley. „Asta este ceea ce vreau cu adevărat să fac: să ajut oamenii, indiferent dacă ești deprimat sau te confrunți cu ceva care are un efect negativ asupra corpului tău. Adică poate fi orice și nu există nicio judecată.”

El a adăugat: „Am văzut multe lucruri și am învățat multe. Ceea ce sper că pot face este să fi făcut eu greșelile în locul altor oameni, astfel încât ei să nu fie nevoiți să facă aceleași greșeli pe care le-am făcut eu.”

Presley Gerber a început să publice pe Instagram videoclipuri intitulate „Mental Health Mondays”. Într-unul dintre videoclipuri, postat în 2024, a vorbit despre participarea la grupuri de recuperare și despre modul în care poate găsi puncte comune cu alte persoane.

Un alt videoclip, postat în iulie 2025, era despre integrarea unor obiceiuri sănătoase în viața sa. El a spus că a crescut fiind un copil „foarte activ”, practicând sport și participând la activități precum surfing, polo pe apă și înot.

Dar când a început să lucreze, a spus că sportul a trecut pe plan secund: „Calitatea vieții a scăzut rapid.” El a adăugat că i-au trebuit „10 ani” pentru a-și da seama că trebuia să se reconecteze cu activitatea fizică.

Într-un videoclip de pe Instagram, șters ulterior, publicat în decembrie 2025, Presley a vorbit deschis despre mai multe medicamente cu efect deprimant pe care le lua, printre care Buprenorphine, Xanax și Valium, pentru a-și trata „atacurile de panică”.

„Din păcate, am trecut recent prin multe pierderi, sub diferite forme, așa că acesta nu este un motiv pentru a mă scuza, dar este motivul pentru care mă aflu acum în situația în care sunt”, a spus el, adăugând în același videoclip că își dorea ca materialul său să ajungă la „oameni în multe feluri”.

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Foto: Getty

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