Dana Rogoz, despre provocările vieții de familie cu doi copii și regulile stabilite împreună cu soțul ei: „Suntem stiluri diferite și e bine așa”

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Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, s-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Vlad, în vârstă de 12 ani, și Lia, în vârstă de 6 ani. Dintr-o relație anterioară, regizorul mai are un fiu, pe nume Barbu.

Dana Rogoz, despre provocările vieții de familie cu doi copii

Dana Rogoz este în lumina reflectoarelor de foarte multă vreme. Atunci când avea trei ani, actrița a debutat în grupul Minisong, devenind celebră drept Abramburica, personaj din serialul TV Abracadabra. În 2023, Dana Rogoz și-a făcut debutul în calitate de regizoare și scenaristă cu scurtmetrajul „La distanță”, în care protagonistele sunt interpretate de actrițele Mădălina Craiu și Andreea Vasile. Filmul ei a fost selectat în cadrul mai multor festivaluri importante de film, atât din România, cât și din străinătate, dar a obținut și o serie de premii.

Dana Rogoz are parte în carieră de sprijinul soțului ei, Radu Dragomir, pe care l-a cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „La Bloc”, acesta fiind unul dintre regizorii serialului. Pe lângă relația lor de cuplu, cei doi colaborează și pe plan profesional. Actrița a jucat rolul principal în filmul „Mo”, alături de Mădălina Craiu și Răzvan Vasilescu, peliculă care a fost regizată de Radu Dragomir și care a avut ca sursă de inspirație un caz mediatizat din presă, despre un profesor universitar care și-a agresat sexual o studentă. De asemenea, Radu Dragomir a fost cel care a încurajat-o și sprijinit-o pe Dana Rogoz să facă pasul către regie.

Soțul ei este și cel care o sprijină atunci când vine vorba despre viața de familie și împărțirea responsabilităților de părinți.

„Amândoi avem reguli stricte și așa, sigur încercăm cu blândețe să le impunem și chiar suntem foarte prezenți și eu și el sunt tot timpul. Și chiar nu avem asta, nu simțim ca pe o presiune sau ceva. Chiar ne place, ne place să fim alături de ei și mi se pare important și mi se pare că are sens să le dedici timp și nu mă vait, adică deja eu regret de etapele care s-au stins. Adică eu sunt groaznic, sufăr după poze, când sunt mici și așa și… Nu știu, niciodată nu m-am plâns nici de pe bebelușeală, nici de trezit, pentru că știam că e o etapă care se stinge și nu mai revine în viața lor și așa… Și nu știu, adică… Încercăm să ne descurcăm cât mai bine cu asta. Pe de altă parte, eu sunt omul care anticipează mai mult. (…) Suntem stiluri diferite și e bine așa că ne completăm. Eu am fost tot timpul o tocilară apropo de școală. Și am exagerat, că eu mergeam și totuși și la filmări, dar voiam să merg și la Olimpiadă, dar voiam să iau și premiul întâi și așa. Și eu mi-am spus tot timpul, ‘băi, eu nu o să pun presiune pe copiii mei'”., a povestit actrița pentru Unica.ro.

Actrița a vorbit și despre experiența de a juca în filme alături de cei doi copii ai ei.

„A fost un proces foarte special tocmai pentru că trebuia să facem trecerea clară între eu, mama, el, Vlad, copilul și ok, acum repetăm. Și când repetăm, repetăm în convenția că suntem doi actori care repetăm textul ăsta. Trebuia să setăm niște limite destul de clare, că asta e repetiție. Chiar dacă suntem la noi acasă și intrăm în mediul ăsta în care tu spui că gata, e joacă sau e mama sau așa, ne punem pe treabă, avem timp, da, ok. Și era o treabă serioasă. Rigoare pe care am păstrat-o cumva și la cadru. Și, sigur, când avea nevoie de mine, de mama, i-am și zis, poți să faci un semn, eu știu că ai nevoie de mine, mama, ne retragem undeva unde nu ne vede nimeni, îmi spui ce ai de spus mie, restul, aici eu sunt actriță, tatăl tău e regizor, și a fost foarte disciplinat din punctul să vedea, adică n-a forțat în niciun fel lucrurile, a înțeles, și chiar i-a plăcut foarte mult”, a povestit ea pentru sursa citată.

Dana Rogoz, o nouă schimbare de look pentru un rol

Dana Rogoz face parte din distribuția lungmetrajului „Olguța și un bunic de milioane”, o producție de aventuri dedicată copiilor și întregii familii, inspirată de romanul omonim scris de Alex Moldovan. Filmările au loc în această perioadă la București și vor continua la Cluj-Napoca până pe 21 septembrie. Într-un videoclip publicat în mediul online, Dana Rogoz a surprins întregul proces al transformării sale.

Actrița a renunțat la o bună parte din lungimea părului și a ales o tunsoare bob, necesară pentru personajul pe care îl interpretează în noul film. Dana Rogoz mărturisea recent că nu se teme de modificările de imagine atunci când acestea sunt cerute de un rol. De-a lungul carierei, actrița a avut părul lung, o tunsoare pixie, breton, șuvițe și diferite nuanțe. De această dată, schimbarea a avut și o componentă caritabilă: părul tăiat a fost donat Fundației Renașterea, care sprijină femeile diagnosticate cu cancer.

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Foto: Instagram

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