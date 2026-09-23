Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, gest tandru pe aeroport. Imaginile care au devenit virale

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au fost surprinși într-un moment tandru în timpul deplasării în Statele Unite.

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  . Actualizat 23.09.2026, 11:46,  de  ELLE.ro
Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan
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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au atras atenția cu un moment personal surprins înainte de plecarea spre Statele Unite. Într-un videoclip publicat pe contul de TikTok al președintelui României, cei doi apar sărutându-se pe aeroport, înaintea zborului către New York, unde șeful statului participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, gest tandru

Imaginile publicate marți seară, 22 septembrie, prezintă mai multe momente din deplasarea oficială a președintelui, însă clipul începe cu secvența în care Nicușor Dan și partenera sa își iau rămas-bun printr-un sărut înainte de călătorie. Ajuns la New York, șeful statului a vorbit despre programul său și despre întâlnirile avute în Statele Unite.

„Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress”, a explicat Nicușor Dan motivul vizitei în Statele Unite.

Președintele a subliniat și importanța prezenței României în cadrul reuniunilor și discuțiilor internaționale.

„Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională. Pacea și cooperarea dintre națiuni sunt esențiale, iar ONU are un rol major în construirea dialogului și găsirea soluțiilor pentru un viitor mai sigur”, a adăugat șeful statului după prima zi la Adunarea Generală a ONU.

@nicusordanro Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională. #NicușorDan #SUA #RelațiiInternaționale #România #NewYork ♬ original sound – Nicușor Dan

Cum au apărut Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan la New York

În timpul vizitei la New York, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au mers și la Memorialul 9/11, unde au adus un omagiu victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001, inclusiv celor cinci cetățeni români care și-au pierdut viața. Șeful statului a participat, de asemenea, la evenimente dedicate comunității românești din New York și la dezvelirea unei plăcuțe care marchează vizita Reginei Maria în Statele Unite, realizată în urmă cu un secol.

Pentru această vizită, cei doi au ales ținute sobre, în ton cu solemnitatea momentului. Nicușor Dan a purtat un costum bleumarin, cămașă albă și cravată, în timp ce Mirabela Grădinaru a optat pentru o rochie lungă, albastră, cu mâneci lungi și accesorii discrete. În imaginile publicate ulterior, președintele și partenera sa apar în apropierea parapetului pe care sunt inscripționate numele victimelor atentatelor. Cei doi au așezat trandafiri albi în memoria acestora, printre persoanele care și-au pierdut viața pe 11 septembrie 2001 numărându-se și cetățeni români.

După vizită, Nicușor Dan a transmis în mediul online un mesaj prin care a vorbit despre victimele tragediei și despre solidaritatea României cu Statele Unite.

„La Memorialul 9/11 am depus flori în memoria tuturor celor care și-au pierdut viața în acea zi tragică, inclusiv a cetățenilor români care nu s-au mai întors acasă. Ne amintim de viețile lor. Le onorăm memoria. Nu îi vom uita niciodată. America a răspuns în acea zi cu un curaj extraordinar și s-a reconstruit cu o reziliență și mai mare. România a fost alături de aliatul său de atunci și va continua să sprijine ferm Statele Unite în lupta împotriva terorismului”, a scris șeful statului.

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foto: Facebook

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