Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la nunta ministrului Alexandru Nazare cu Maria Mihali

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au numărat printre invitații de seamă la nunta lui Alexandru Nazare cu Maria Mihali.

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  de  ELLE.ro
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la nunta ministrului Alexandru Nazare cu Maria Mihali

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, și interpreta de muzică populară Maria Mihali și-au unit destinele sâmbătă, 12 septembrie 2026. Cei doi au organizat o nuntă la București, la care au participat numeroase nume cunoscute din politică, printre invitați numărându-se și Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Alexandru Nazare și Maria Mihali s-au căsătorit

Ceremonia religioasă a avut loc la Mănăstirea Cașin din Capitală. Alexandru Nazare a sosit la biserică împreună cu nașul său, Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului. La scurt timp și-a făcut apariția și mireasa. La finalul slujbei, Maria Mihali a vorbit despre emoțiile trăite într-una dintre cele mai importante zile din viața sa.

„O zi cu emoții pe care nu prea putem să le descriem. O zi pe care o să o păstrăm pentru totdeauna în suflet”, a declarat emoționată Maria Mihali la ieșirea din biserică.

Alexandru Nazare a mărturisit, la rândul său, că a așteptat cu nerăbdare acest moment. Tradițiile au avut un rol important în organizarea evenimentului, mai ales pentru Maria Mihali, originară din Maramureș.

„Așteptam momentul, a fost o surpriză tare frumoasă, vă mulțumim că ați fost aici. Vom păstra tradițiile, vrea foarte mult să păstreze aceste tradiții. În Maramureș știți că se păstrează foarte bine tradițiile. Sunt mai emoționat ca niciodată”.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, prezenți la nuntă

După ceremonia religioasă, mirii și invitații s-au îndreptat către restaurantul Casa Albă, unde a fost organizată petrecerea. Evenimentul a reunit mai multe figuri cunoscute din politica românească. Potrivit Mediafax, printre invitați s-au aflat fostul ministru al Muncii Florin Manole, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, senatorul PNL Daniel Fenechiu, fostul primar general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu și senatorul PNL Vasile Blaga.

De la eveniment nu au lipsit nici Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Nicușor Dan a ales pentru această ocazie un costum negru clasic, în timp ce partenera sa a purtat o rochie midi din mătase, într-o nuanță de șampanie.

Ținuta Mirabelei Grădinaru a avut mâneci lungi, o croială fluidă și talia discret evidențiată. Aceasta și-a completat apariția cu o pereche de pantofi stiletto și o geantă în ton cu restul outfitului.

Cine a fost nașul cuplului

Alexandru Nazare și Maria Mihali l-au ales ca naș pe Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului. Relația de prietenie dintre Nazare și oficialul grec datează de mai mulți ani, cei doi cunoscându-se încă din perioada în care Pierrakakis ocupa funcția de ministru al digitalizării, în 2020. Ministrul român a vorbit și despre legătura apropiată pe care o are cu nașul său.

„Cu nașul meu sunt coleg de mult timp, suntem foarte apropiați și suntem prieteni de foarte mulți ani. E o onoare pentru mine să-l am alături”, a adăugat Nazare.

Maria Mihali a compus melodia pentru dansul mirilor

Unul dintre momentele speciale ale petrecerii a fost dansul mirilor. Alexandru Nazare și Maria Mihali au urcat pe scenă, iar artista le-a pregătit invitaților o surpriză: melodia aleasă pentru acest moment a fost compusă chiar de ea, special pentru soțul său.

„Este un cântec din suflet pentru sufletul meu pereche”, a spus mireasa, fiind aplaudată de toți cei prezenți.

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foto: Arhiva ELLE

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