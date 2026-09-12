O scurtă istorie a rochiei furou

De la lenjerie la piesă-cult, rochia furou și-a petrecut aproape un secol demonstrând că simplitatea poate fi spectaculoasă.

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  de  Georgescu Daria
Calvin Klein, 1988
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Rochia furou pare unul dintre acele obiecte care au existat dintotdeauna: bretele fine, material fluid, o croială care urmărește corpul fără să-l constrângă. Povestea ei pornește, deloc surprinzător, din lenjerie. Furoul era purtat sub rochie pentru a netezi silueta și a proteja hainele, iar trecerea lui din interiorul garderobei în văzul tuturor avea să devină una dintre cele mai elegante forme de rebeliune vestimentară.

O parte importantă din ADN-ul rochiei furou se conturează în anii ’20 și ’30, odată cu Madeleine Vionnet. Creatoarea franceză a transformat croiala pe bie într-un instrument al modei moderne: materialul cădea fluid, urmărea corpul și îi oferea libertate de mișcare, fără structurile rigide ale deceniilor precedente. Rochiile sale din mătase și crep au definit acea siluetă suplă, sinuoasă, pe care o asociem și astăzi cu slip dress-ul.

Hollywood-ul anilor ’30 i-a înțeles imediat potențialul. Jean Harlow și alte staruri ale epocii apăreau în rochii din satin tăiate pe bie, cu spatele gol și linii care urmăreau corpul. Erau încă rochii de seară, nu furouri propriu-zise purtate ca haine, dar granița vizuală dintre cele două devenise deja foarte subțire.

Adevărata schimbare de statut vine însă în anii ’90, când lenjeria iese definitiv din dormitor. Calvin Klein, John Galliano, Versace și Prada transformă rochia furou într-un simbol al decadei. După exuberanța anilor 80, o bucată de satin cu două bretele subțiri părea aproape radicală prin simplitate.

Kate Moss devine ambasadoarea ei neoficială. În 1993, apare la o petrecere într-o rochie Liza Bruce aproape transparentă și creează una dintre imaginile definitorii ale modei anilor ’90. Moss avea să povestească ulterior că nici măcar nu realizase cât de transparentă era pentru că apartamentul din care plecase era întunecat. Uneori istoria modei se scrie pe podium, alteori, din cauza iluminării proaste din casă.

În aceeași perioadă, Courtney Love purta furouri vintage cu tiara și machiaj intenționat neglijent, Calvin Klein le transforma în expresia perfectă a minimalismului american, iar John Galliano le adăuga romantism și teatralitate. Rochia furou putea fi grunge, sofisticată sau provocatoare tocmai pentru că forma ei era atât de simplă.

În 1996, Carolyn Bessette-Kennedy alege pentru nunta cu John F. Kennedy Jr. o rochie albă din crep de mătase, tăiată pe bie și creată de Narciso Rodriguez. Într-o perioadă în care moda bridal era încă dominată de volume și ornamente, apariția ei a avut efectul unei resetări și a devenit una dintre imaginile emblematice ale minimalismului anilor ’90.

Tot în 1996, Princess Diana a dus slip dress-ul într-o altă zonă. La singura sa apariție la Met Gala, a purtat o rochie bleumarin din mătase și dantelă, creată de John Galliano pentru Dior. Era la câteva luni după divorț și una dintre cele mai puțin convenționale apariții ale sale, confirmând cât de departe ajunsese rochia furou de originile sale ascunse sub haine.

De atunci, slip dress-ul nu a dispărut niciodată cu adevărat. A traversat nostalgia Y2K și revenirile succesive ale minimalismului, iar astăzi nici măcar nu mai aparține exclusiv serii. Se poartă cu sacou masculin, tricotaje, jachetă din piele, sneakers sau pantofi masculini și funcționează tocmai pentru că este suficient de simplă încât să accepte aproape orice reinterpretare.

Poate că aici stă și secretul longevității sale: o piesă creată pentru a nu fi văzută a devenit una dintre cele mai recognoscibile siluete din modă.

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Foto: Profimedia, Getty

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