Andreea Bălan, regulă strictă pentru fiicele sale. Ce le interzice artista Ellei și Clarei

Andreea Bălan a vorbit despre regulile pe care le-a stabilit pentru fiicele sale, Ella și Clara. Deși multe dintre colegele lor au deja telefoane mobile, artista nu le permite încă accesul la propriile dispozitive.

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  de  ELLE.ro
19. Andreea Bălan, Victor Cornea și fiicele artistei
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Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ella, în vârstă de 9 ani, și Clara, de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca, pentru moment, cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegii lor folosesc deja astfel de dispozitive.

Ce regulă aplică Andreea Bălan în educația fiicelor ei

Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Clara, mezina familiei, o sunase chiar înainte ca artista să acorde un interviu, curioasă să afle când se întoarce.

„Da, m-a sunat Clara, cea mică. ‘Mami, unde ești? Când vii acasă?’. Asta după ce ne-am despărțit acum trei ore. Adică le-am luat de la școală și a venit mama, ne-am întâlnit, mi-a adus ținuta de eveniment și ele s-au dus acasă. Dar între timp m-au sunat de pe telefonul lui buni. Atenție că ele nu au telefon, trebuie să specific asta!”, a spus Andreea Bălan pentru Spynews.ro.

Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ella va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu.

„Este singura din clasă care nu are telefon. În clasa a cincea i-am zis că-i dau, acum a trecut clasa a patra. A înțeles că va avea toată viața telefon, că e doar o chestiune de timp, mai durează un an de zile. Când intră la gimnaziu, da”, a mai zis Andreea Bălan.

Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Situația o îngrijorează cu atât mai mult cu cât, spune ea, inclusiv colegi de-ai Clarei, aflată în clasa întâi, își petrec pauzele folosind telefonul.

„Mie mi se pare ireal cum toți copiii la vârstă atât de fragilă… adică chiar și la Clara în clasă, deci clasa întâi, au foarte mulți telefoane. Și când ajung la școală, în pauze, ei stau și dau scroll. Asta o să le distrugă mintea! Dar în fine, nu-i treaba mea, e treaba părinților”, a mai spus artista.

Andreea Bălan, mesaj nostalgic pe social media

Cu show-uri de amploare, Andreea Bălan oferă spectacole complexe, în care muzica live, coregrafia elaborată și costumele atrag invariabil aplauzele fanilor de toate vârstele. Artista s-a remarcat prin concertele susținute pe scene prestigioase, dar și prin experiența sa vastă în televiziune (a făcut parte timp de 12 ani din juriul emisiunii Te cunosc de undeva iar acum este parte din producția Vedeta familiei, la TVR).

Andreea Bălan are o comunitate impresionantă de fani pe rețelele de socializare, cu care ține legătura constant, împărtășind cele mai importante momente din viața și cariera ei. Andreea și-a luat prin surprindere fanii cu un mesaj plin de nostagie legat de generația din care face parte, evidențiind diferențele dintre generații.

„O fată din anii 90′ știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri, Eu am crescut cu casete, nu cu stories, cu amintiri reale și fără social media
Generația Andre – Ruj lucios, blugi evazați și o atitudine de milioane #millennials
Tu cum ai crescut?”, a scris ea.

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Foto: Instagram

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