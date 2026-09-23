Actori care au acceptat salarii mici pentru roluri devenite emblematice

Unele dintre cele mai cunoscute staruri au acceptat să joace în filme și seriale pe bani puțini.

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  de  Braslasu Iulia
1. Stellan Skarsgård
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Unii dintre actorii cunoscuți de la Hollywood au primit salarii neașteptat de mici pentru filme și seriale devenite celebre ani mai târziu. În spatele acestor decizii, s-au aflat și motivații ce țin de diferențele salariale dintre femeile și bărbații din industria cinematografică. 

1. Stellan Skarsgård

În thrillerul Insomnia din 1997 și regizat de Christopher Nolan, Stellan Skarsgård l-a jucat pe Jonas Engström, un detectiv de poliție care vrea să dezlege misterul privind uciderea unei tinere de 17 ani dintr-un orășel norvegian. În cadrul unui interviu la Festivalul de Film de la Karlovy Vary, actorul a povestit că a slăbit considerabil în timpul filmărilor și că „de obicei primeam o pâine pre-feliată și un salam de plastic. Am mai făcut filme în Norvegia de atunci, dar în contractul meu scria întotdeauna că toată lumea ar trebui să primească prânzuri la cel mai înalt standard european. Și asta e scump. Norvegia este cea mai bogată țară, dar nu vor să cheltuiască bani pe mâncare.” Stellan Skarsgård a ales să primească un salariu mai mic pentru drama Sentimental Value, care s-a filmat în Oslo, capitala Norvegiei, dar să aibă un prânz la standardele pe care și le dorește.

2. Keanu Reeves

Potrivit Wall Street Journal, Keanu Reeves a decis să obțină un salariu mai mic pentru thrillerul dramatic The Devil’s Advocate regizat de Taylor Hackford. Motivul? Producția trebuia să aibă suficienți bani pentru a-l angaja pe Al Pacino. Un gest similar a mai făcut și în cazul filmului The Replacements, cu o regie semnată de Howard Deutch, ca producția să îl poată aduce în distribuție pe Gene Hackman, care avea un salariu colosal atunci. În plus, și-a redus salariul pentru continuările Matrix, pentru ca departamentele de cascadori și efecte speciale să câștige mai mulți bani.

3. Chadwick Boseman

Sienna Miller a povestit ce gest impresionant a făcut pentru ea regretatul actor Chadwick Boseman, care a murit în 2020 la vârsta de 43 de ani din cauza cancerului de colon. Cei doi au jucat împreună în în thrillerul polițist 21 Bridges regizat de Brian Kirk. Pe lângă că a fost personajul principal, Chadwick Boseman a fost și producătorul peliculei, așa că a avut un cuvânt solid de spus în alegerea actriței Sienna Miller pentru rolul detectivei Frankie Burns. Mai concret, el este cel care i-a oferit șansa de a juca, într-o perioadă în care actrița nu mai avea proiecte cinematografice. „Am cerut o sumă la care studioul nu a putut ajunge. Și pentru că ezitam să mă întorc la muncă și fiica mea începea școala și era un moment nepotrivit, am spus: „O voi face dacă sunt plătită cum trebuie.” Și Chadwick a ajuns să doneze o parte din salariul său pentru a mă aduce la suma pe care o cerusem”, a declarat Sienna Miller pentru Empire. 

4. Kristen Stewart

Kristen Stewart a jucat rolul principal în filmul On the Road din 2012, adaptat după romanul lui Jack Kerouac. Actrița a interpretat-o pe Marylou, care a fost căsătorită, divorțată, iar ulterior partenera de viață a lui Dean Moriarty, jucat de Garrett Hedlund. Kristen Stewart a primit un salariu de 200.000 de dolari pentru acest proiect, o sumă mult mai mică față de cât a câștigat anterior pentru saga Amurg.

5. George Clooney

George Clooney a fost plătit cu un dolar pentru contribuția sa din filmul Good Night And Good Luck. El a jucat rolul principal, a regizat, produs și contribuit la scenariu. Intenția lui era aceea de a reduce costurile filmului, care avea un buget de 7,5 milioane de dolari. Clooney era deja un actor cunoscut și avea un salariu pe măsură atunci când a fost lansat filmul și era convins că va avea succes. Și nu s-a înșelat pentru că filmul a obținut șase nominalizări la Oscar în 2006, iar criticii l-au apreciat.

6. Christopher Lee

În filmul horror The Wicker Man, Christopher Lee l-a interpretat pe lordul Summerisle. În cadrul documentarului despre realizarea peliculei, actorul a explicat motivul pentru care a ales să joace pe gratis: „Nu am fost plătit cu nimic și le tot repet asta oamenilor și ei nu cred, dar este adevărat, și am contractul care o dovedește. (…) Dacă mi-ar fi plătit mie onorariul normal și dacă i-ar fi plătit lui Peter Snell, ca producător executiv, onorariul său normal, iar tuturor celorlalți onorariul lor normal, bugetul ar fi fost nerealist și nu ar fi putut face filmul.”

7. Jack Black

Jack Black a jucat rolul principal în Tenacious D in the Pick of Destiny. Bugetul filmului regizat de Liam Lynch a fost de aproximativ 20 de milioane de dolari și la box office a obținut câștiguri de 13,9 milioane dolari. Deși actorul avea un salariu de 12 milioane de dolari, pentru acest proiect onorariul său a fost redus, ajungând la suma de 1 milion de dolari, care ulterior a fost împărțită între el și colegul său de platou, Kyle Gass. 

8. Actorii din serialul The Big Bang Theory

Conform The Hollywood Reporter, Johnny Galecki, Simon Helberg, Jim Parsons, Kaley Cuoco și Kunal Nayyar, care au interpretat rolurile principale în serialul de succes The Big Bang Theory, și-au redus salariul pe care îl aveau pentru fiecare episod, astfel încât colegele lor, Mayim Bialik și Melissa Rauch, să fie plătite cu salarii mai mari. Cu toate că nu au câștigat egal, tot a fost un gest de admirat. 

9. Lucille Ball și Desi Arnaz

Lucille Ball și Desi Arnaz au realizat împreună sitcom-ul I Love Lucy, difuzat între 1951 și 1957. După episodul pilotul, au vrut să nu abandoneze proiectul și să meargă mai departe cu el. Așa că, pentru a reduce costurile legate de finanțarea și filmarea lui, și-au redus salariul pe care îl primeau săptămânal.

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Foto: PR

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