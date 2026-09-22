Editorial fashion: Dublin Daze

Printre ruine de castele, țărmuri irlandeze și peisaje sălbatice, toamna capătă un aer romantic, dar relaxat. Rochiile babydoll și dungile grafice se poartă alături de denim, cămăși lejere și tricotaje din lână Donegal, într-un mix inspirat de atmosfera celtică.
Denimul, dungile și tricotajele se amestecă cu volume jucăușe și siluete relaxate, într-un styling inspirat de peisajul irlandez. Rezultatul e eclectic, cool și construit din contraste care funcționează firesc împreună.
Realizatoare: Alexandra Ciolan
Fotografii: Ewan McGrath
Modele: Adriana Keene, Joseph Gibney, Thomas McGrath, Sophie Tarzan, Kessiena Unuakpor, Aniefiok Inyangotu
Styling: Alexandra Ciolan
Machiaj: Alli Cunningham
Asistent foto: Shane O’Baoill
Asistent styling: Amanda Marques
Mulțumiri speciale: Mihai Mar.
Foto 1
Rochie organza, Sister Jane, 1.047 lei;
Sarafan din denim, Damson Madder, 811 lei;
Pantofi Clarks, 471 lei.
Foto 2
Polo Mar Knitwear, 1.833 lei;
Pantaloni Jw Anderson X Guinness, 3.404 lei
Pantofi Dr. Martens, 1.205 lei.
Foto 3
Top Pellador, 367 lei;
Culottes din Bumbac, COS, 419 lei;
Pantofi T.U.K, 611 lei.
Foto 4
Rochie Damson Madder, 655 lei;
Vestă, Mar Knitwear, 1.833 lei;
Pantaloni Taippe, 691 lei;
Pantofi T.U.K, 611 lei.
Foto 5
Cămașă Samsøe Samsøe, 1.676lei;
Pulover Mar Knitwear, 1.988 lei;
Pantaloni scurți, Levis vintage.
Foto 6
Șapcă Pellador, 210 lei;
Salopetă Levi’s, 786 lei.
Foto 7
Ochelari de soare Ray-Ban, 906 lei;
Ochelari de soare Tom Ford, 2.095 lei.
Vestă Barbour, 1.094 lei.
Foto 8
Cămașă A.P.C., 1.360 lei;
Cămașă Hugo Boss, 732 lei;
Bermude A.P.C., 1.465 lei;
Pătură din tweed, Eddie Doherty, 1.177 lei.
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