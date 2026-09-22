Părinții lui Presley Gerber, Cindy & Rande, și sora acestuia, Kaia, sunt „în stare totală de șoc” după moartea acestuia. Dezvăluirile celor apropiați

Surse apropiate de Kaia Gerber și Cindy Crawford au declarat că familia este "copleșită de tristețe" în urma morții lui Presley, la vârsta de 27 de ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Părinții lui Presley Gerber, Cindy & Rande, și sora acestuia, Kaia, sunt "în stare totală de șoc" după moartea acestuia. Dezvăluirile celor apropiați

Presley Gerber, fiul celebrului cuplu Cindy Crawford & Rande Gerber, a murit. Avea 27 de ani.

Familia lui Presley Gerber, devastată de decesul acestuia

Surse apropiate de Kaia Gerber și Cindy Crawford au declarat pentru PEOPLE că familia este „copleșită de tristețe” în urma morții lui Presley, la vârsta de 27 de ani.

Părinții acestuia, Cindy Crawford, în vârstă de 60 de ani, și Rande Gerber, în vârstă de 64 de ani, precum și sora lui, Kaia Gerber, în vârstă de 25 de ani, sunt „în stare totală de șoc” după moartea sa tragică, potrivit unei surse apropiate de Kaia, care a vorbit cu PEOPLE.

„Familia este în stare totală de șoc în acest moment. Sunt copleșiți de tristețe, nu există cuvinte care să descrie ceea ce simt”, spune sursa. „Kaia a apreciat faptul că Presley vorbea atât de deschis despre luptele sale; familia lui era atât de mândră că își găsise puterea de a-i ajuta pe alții.”

O a doua sursă, care a fost apropiată de Crawford, a declarat pentru PEOPLE că Crawford și Rande au fost în permanență implicați în viața fiului lor de-a lungul anilor în care acesta s-a confruntat cu dificultăți.

„Aceasta nu a fost niciodată o situație în care să fie vorba despre doi părinți de la Hollywood absenți”, spune sursa. „Cindy și Rande nu ar fi putut fi mai susținători față de Presley. Au fost mereu alături de el și au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-l ajuta. Familia a fost întotdeauna extrem de apropiată, iar Presley a fost profund iubit.”

Sursa spune că parcursul lui Presley a inclus perioade în care părea că se descurcă bine, urmate de momente în care lucrurile se înrăutățeau din nou.

„A fost foarte oscilant”, spune sursa. „Au existat perioade în care Presley se descurca foarte bine. În urmă cu câțiva ani, lucra la restaurantul familiei din Malibu și părea că se află într-un moment bun al vieții sale.”

„Asta este ceea ce face ca totul să fie atât de sfâșietor”, adaugă sursa. „Familia lui nu a încetat niciodată să-l susțină, să-l iubească și să spere că va fi bine.”

Primele declarații ale autorităților despre decesul lui Presley Gerber

Au fost dezvăluite noi detalii despre moartea lui Presley Gerber — fiul modelului Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber.

Potrivit unor înregistrări obținute de PEOPLE, un apel către poliția din Santa Monica, California, a fost transmis pe 20 septembrie, la ora 9:35 dimineața, pentru un caz de stop cardiac în zona 1000 block of Berkeley St. O altă transmisie a dezvăluit că echipele de intervenție se deplasau la adresă în urma unei supradoze.

Presley Gerber a murit la vârsta de 27 de ani, într-un centru de reabilitare, potrivit documentelor obținute de PEOPLE de la Los Angeles County Medical Examiner.

Într-o declarație transmisă luni, 21 septembrie, Departamentul de Poliție din Santa Monica a dezvăluit că polițiștii l-au găsit pe Presley mort la sosirea lor la centru.

Detectivii Poliției din Santa Monica „investighează moartea ca pe o presupusă supradoză”. „În acest moment, nu există indicii privind o faptă criminală. Cauza oficială și modul în care s-a produs decesul vor fi stabilite de Los Angeles County Department of Medical Examiner. Ancheta este în continuare în desfășurare.”

Într-o declarație separată, transmisă la scurt timp după aceea, reprezentanții Biroului Medicilor Legiști au adăugat că se află „în primele etape ale investigării” morții lui Presley și că „în prezent sunt disponibile informații limitate”.

Luni a fost efectuată autopsia, însă „stabilirea cauzei și modului decesului a fost amânată, ceea ce înseamnă că au fost solicitate teste și/sau investigații suplimentare pentru a putea stabili o concluzie”, se arată în declarație.

„Din cauza anchetei aflate în desfășurare privind decesul, Biroul Medicilor Legiști nu poate dezvălui ce teste și/sau investigații au fost solicitate. În cazul deceselor pentru care stabilirea cauzei este amânată, pot trece câteva luni până când cauza morții este determinată.”

Autoritățile au declarat luni, pentru PEOPLE, că moartea lui Presley face obiectul unei anchete.

„Decesul a fost constatat la ora 09:45, pe 20 septembrie 2026, de paramedicii care au intervenit. Departamentul de Poliție din Santa Monica este autoritatea de aplicare a legii care investighează cazul.”, au precizat autoritățile.

Cine era Presley Gerber

Presley era fiul modelului Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber. De asemenea, era fratele modelului și actriței Kaia Gerber.

Născut în Beverly Hills, California, în 1999, Presley a fost la rândul său model. În decembrie 2019, a fost pus sub acuzare pentru conducere sub influența alcoolului (DUI), iar în 2020, și-a făcut un tatuaj pe față pe care scria „MISUNDERSTOOD” („NEÎNȚELES”). (Un an mai târziu, se pare că și-a îndepărtat tatuajul.)

Înainte de moartea sa, Gerber începuse să vorbească deschis despre problemele sale de sănătate mintală și consumul de substanțe.

„După ce m-am confruntat cu probleme de sănătate mintală, depresie și cu alte lucruri care vin la pachet cu acestea, cred că, indiferent dacă ajut o singură persoană sau o sută de persoane să iasă din acel loc în care m-am aflat la un moment dat în viața mea, pentru mine este suficient”, a spus el în cadrul podcastului Studio 22.

„[Sănătatea mintală] este o problemă. Este o parte atât de importantă din viața mea. Este o muncă 24 de ore din 24, șapte zile din șapte și sunt atât de multe lucruri implicate”, a continuat Presley. „Asta este ceea ce vreau cu adevărat să fac: să ajut oamenii, indiferent dacă ești deprimat sau te confrunți cu ceva care are un efect negativ asupra corpului tău. Adică poate fi orice și nu există nicio judecată.”

El a adăugat: „Am văzut multe lucruri și am învățat multe. Ceea ce sper că pot face este să fi făcut eu greșelile în locul altor oameni, astfel încât ei să nu fie nevoiți să facă aceleași greșeli pe care le-am făcut eu.”

Presley Gerber a început să publice pe Instagram videoclipuri intitulate „Mental Health Mondays”. Într-unul dintre videoclipuri, postat în 2024, a vorbit despre participarea la grupuri de recuperare și despre modul în care poate găsi puncte comune cu alte persoane.

Un alt videoclip, postat în iulie 2025, era despre integrarea unor obiceiuri sănătoase în viața sa. El a spus că a crescut fiind un copil „foarte activ”, practicând sport și participând la activități precum surfing, polo pe apă și înot.

Dar când a început să lucreze, a spus că sportul a trecut pe plan secund: „Calitatea vieții a scăzut rapid.” El a adăugat că i-au trebuit „10 ani” pentru a-și da seama că trebuia să se reconecteze cu activitatea fizică.

Într-un videoclip de pe Instagram, șters ulterior, publicat în decembrie 2025, Presley a vorbit deschis despre mai multe medicamente cu efect deprimant pe care le lua, printre care Buprenorphine, Xanax și Valium, pentru a-și trata „atacurile de panică”.

„Din păcate, am trecut recent prin multe pierderi, sub diferite forme, așa că acesta nu este un motiv pentru a mă scuza, dar este motivul pentru care mă aflu acum în situația în care sunt”, a spus el, adăugând în același videoclip că își dorea ca materialul său să ajungă la „oameni în multe feluri”.

Citește și:
Kim Kardashian, internată în spital. Afecțiunea care i-a amintit de boala care a provocat moartea tatălui ei

Foto: Getty

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Christina Applegate, primul mesaj după îndelungata sa spitalizare. Ce a avut de împărtășit actrița și cum arată acum?
People
Christina Applegate, primul mesaj după îndelungata sa spitalizare. Ce a avut de împărtășit actrița și cum arată acum?
Ce nu i-ar ierta Irina Fodor niciodată soțului ei. Gestul peste care n-ar trece prezentatoarea: "Dărâmă tot ce am construit"
People
Ce nu i-ar ierta Irina Fodor niciodată soțului ei. Gestul peste care n-ar trece prezentatoarea: "Dărâmă tot ce am construit"
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, moment solemn la Memorialul 9/11 din New York. Cum a apărut cuplul prezidențial
People
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, moment solemn la Memorialul 9/11 din New York. Cum a apărut cuplul prezidențial
Meghan Markle, văzută pentru prima dată în public după mutarea în Marea Britanie. Unde și alături de ce vedete a fost surprinsă Ducesa de Sussex
People
Meghan Markle, văzută pentru prima dată în public după mutarea în Marea Britanie. Unde și alături de ce vedete a fost surprinsă Ducesa de Sussex
Gabriela Prisăcariu, dezvăluire inedită despre fiul ei, Tiago. Ce au făcut cei doi, pentru prima dată, acum că Dani Oțil este plecat din țară
People
Gabriela Prisăcariu, dezvăluire inedită despre fiul ei, Tiago. Ce au făcut cei doi, pentru prima dată, acum că Dani Oțil este plecat din țară
Aris Eram dezvăluie că e prieten în continuare cu Mario Fresh. Ce părere are Alexia Eram: "Mie nu mi-a greșit cu nimic"
People
Aris Eram dezvăluie că e prieten în continuare cu Mario Fresh. Ce părere are Alexia Eram: "Mie nu mi-a greșit cu nimic"
Publicitate
Reacția unui stilist după momentul viral cu Nicușor Dan care își aranja șosetele lângă Volodimir Zelenski: „Asemenea gafe”
Reacția unui stilist după momentul viral cu Nicușor Dan care își aranja șosetele lângă Volodimir Zelenski: „Asemenea gafe”
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Prima ninsoare din acest an la Bâlea Lac. Imagini cu zăpada deja depusă
Prima ninsoare din acest an la Bâlea Lac. Imagini cu zăpada deja depusă
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Care ar fi cauza decesului lui Presley Gerber, fiul celebrului cuplu Cindy Crawford & Rande Gerber. Declarațiile autorităților
Care ar fi cauza decesului lui Presley Gerber, fiul celebrului cuplu Cindy Crawford & Rande Gerber. Declarațiile autorităților
People

Au fost dezvăluite noi detalii despre moartea lui Presley Gerber — fiul modelului Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber. Care ar fi fost cauza decesului.

+ Mai multe
Cum este pentru Ada Condeescu să colaboreze profesional cu soțul ei, Cătălin Mitulescu: "E oricum regizorul meu preferat"
Cum este pentru Ada Condeescu să colaboreze profesional cu soțul ei, Cătălin Mitulescu: "E oricum regizorul meu preferat"
People

Ada Condeescu formează un cuplu cu regizorul Cătălin Mitulescu. Actrița și partenerul ei de viață au colaborat până acum și din punct de vedere profesional.

+ Mai multe
Emily Burghelea s-a întors în România la doar o lună după mutarea în Tenerife. Ce a determinat-o să revină acasă
Emily Burghelea s-a întors în România la doar o lună după mutarea în Tenerife. Ce a determinat-o să revină acasă
People

Emily Burghelea și familia ei sunt din nou în România, la numai o lună după ce vedeta anunța că se mută în Tenerife pentru a începe o nouă viață.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC