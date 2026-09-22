Gabriela Prisăcariu, dezvăluire inedită despre fiul ei, Tiago. Ce au făcut cei doi, pentru prima dată, acum că Dani Oțil este plecat din țară

Cum Dani Oțil este plecat din România pentru filmările emisiunii Power Couple, Gabriela Prisăcariu se dedică activităților pe care le face alături de fiul ei.

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  de  Andreea Ilie
Gabriela Prisăcariu, Dani Oțil și fiul lor (1)
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Dani Oțil va lipsi de acasă aproximativ o lună și jumătate, perioadă în care se va afla în Malta pentru filmările noului sezon „Power Couple”.

Gabriela Prisăcariu, dezvăluire inedită despre fiul ei, Tiago

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt împreună de mai mulți ani și și-au construit o familie alături de fiul lor, Tiago. Micuțul a împlinit recent 5 ani și a avut parte de o petrecere tematică de vis.

Cum Dani Oțil este plecat din România pentru filmările emisiunii Power Couple (vezi aici și care sunt cuplurile care participă la noul sezon Power Couple), Gabriela Prisăcariu se dedică activităților pe care le face alături de fiul ei.

Modelul a mărturisit că, pentru prima dată, l-a lăsat pe acesta singur la un loc de joacă și are foarte mari emoții, având mereu atenția ațintită asupra telefonului mobil, în caz că se întâmplă ceva.

„Suntem într-o perioadă acum când Dani a plecat și cel mic este cu mine. Tiago este la locul de joacă, doar ce l-am lăsat, așa că am venit să-mi fac treaba repede, să văd ce e pe aici și fug. Să știți că este pentru prima dată când fac lucrul ăsta. Nu sunt o mămică relaxată deloc, sunt cu telefonul în mână… Și da, nu mă simt confortabil, sincer. Nu l-am lăsat niciodată singur, dar acum oricum este băiat mare, se descurcă și nu mai e cazul chiar să stau lângă el.”, a declarat Gabriela Prisăcariu pentru Spynews.ro.

Gabriela a povestit că fiul ei, Tiago, nu are încă propriul telefon, însă cunoaște numărul mamei sale și o poate contacta de pe telefonul oricărei alte persoane.

„Nu, nu are propriul telefon, încă nu are, dar îmi știe numărul și atunci știe că mă poate suna de la oricine e în preajma lui. Tot știe, da… Nu, nu sunt o mămică relaxată, îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar nu.”, mai spune aceasta.

Ea a mai povestit că, Tiago fiind în ultimul an de grădiniță, a început deja, împreună cu fiul ei, să se interese de cele mai bune școli unde ar putea învăța în curând Tiago.

„Ultimul an de grădi, mai avem puțin și la școală, gata! Emoții pentru mami! Începem să căutăm școală, să vedem care este cea mai bună alegere… Stresul a început cu un an înainte, da!”, a mai declarat aceasta.

Cum a fost începutul poveștii lor de dragoste

Invitată la un eveniment monden, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre primele luni ale relației cu prezentatorul TV și a explicat că, în acea perioadă, nu își făcea planuri de viitor și nu era interesată de o relație stabilă.

Întrebată cum a reușit să se adapteze stilului direct și ironic al lui Dani Oțil, aceasta a mărturisit că nu a simțit niciodată nevoia să impresioneze sau să demonstreze ceva.

„Eram într-o perioadă a vieții mele în care nu-mi păsa. Nu aveam nimic de dovedit, nu voiam o relație serioasă, deci… nu-mi păsa! Și atunci, nu am vrut niciodată să-i demonstrez ceva. Am fost, pur și simplu eu, așa cum sunt de obicei, și probabil că asta ne-a adus aici”, a declarat Gabriela Prisăcariu, pentru Spynews.ro.

Modelul spune că faptul că Dani Oțil era deja o persoană foarte cunoscută nu a influențat deloc comportamentul ei. Din contră, a preferat să rămână autentică și să nu încerce să joace vreun rol.

„Niciunul dintre noi nu credea că vom ajunge aici”

Privind în urmă, Gabriela Prisăcariu recunoaște că, dacă cineva i-ar fi spus atunci că ea și Dani Oțil se vor căsători și vor deveni părinți, nu ar fi crezut. 

„Nu (n.r. nu am avut rețineri). Ți-am zis, treceam printr-o perioadă în care, efectiv, nu-mi păsa. Voiam să mă bucur de viață și atât. Ne-am întâlnit într-o perioadă foarte bună. Probabil că în alte situații nu ne-am fi înțeles. Niciunul dintre noi doi nu ar fi crezut că o să ajungem în punctul ăsta. Adică, relația noastră avea zero șanse. Zero, zero, zero șanse! Era cu minus”, a mai spus soția lui Dani Oțil.

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Foto: Instagram

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