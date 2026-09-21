Emily Burghelea s-a întors în România la doar o lună după mutarea în Tenerife. Ce a determinat-o să revină acasă

Emily Burghelea și familia ei sunt din nou în România, la numai o lună după ce vedeta anunța că se mută în Tenerife pentru a începe o nouă viață.

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  de  ELLE.ro
Emily Burghelea
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La doar aproximativ o lună după ce anunța că lasă România în urmă pentru o nouă viață în Spania, Emily Burghelea s-a întors în țară împreună cu soțul și copiii. Familia se stabilise în Tenerife, însă planurile s-au schimbat rapid. Vedeta spune totuși că despărțirea de insulă nu este definitivă și că intenționează să revină.

Emily Burghelea s-a întors în România cu familia ei

În luna august, Emily Burghelea le dezvăluia urmăritorilor săi că familia sa începe un nou capitol departe de România. Destinația aleasă a fost Tenerife, iar la momentul respectiv vedeta vorbea despre mutare ca despre o schimbare importantă și un nou început. Totul, după aproximativ o lună, planurile familiei s-au modificat. Emily Burghelea a anunțat pe Instagram că se întorc acasă. Vedeta a precizat însă că plecarea din Tenerife nu înseamnă că au renunțat complet la viața în Spania.

„Gata cu bormașinile, spaniola și otitele. Mergem acasă. Ne luăm rămas-bun de la Tenerife, dar plănuim să ne întoarcem.”, a transmis Emily pe InstaStory.

Ulterior, a mai făcut o postare legată de modul în care trebuie să îi transmită partenerului ei ce dorințe are, făcând și o glumă.

Oare cum să-i spun lui Andrei că vreau acasă? Evitând spumele mării”, spune Emily pe Instagram.

De asemenea, copiii cuplului s-au întors la grădiniță, creatoarea de conținut ținându-și urmăritorii la curent cu adaptarea în colectivitate.

Decizia vedetei a stârnit reacții în mediul online

Întoarcerea rapidă în România a atras însă și comentarii critice din partea unor urmăritori, mai ales pentru că Emily Burghelea explicase anterior că mutarea în Spania fusese făcută în primul rând pentru viitorul copiilor.

„Emily, te-ai mai gândit vreodată că copiii tăi acum sunt la vârsta când trebuie să învețe să-și regleze emoțiile, gândurile, somnul, creșterea, în general… Dar nu, scuze, ei trebuie să se gândească prima dată că mami vrea în România, ah, nu, în Tenerife, ah, nu, înapoi în România… Copiii au nevoie de stabilitate mentală, de care tu nu ai parte în acest moment, ci încerci să o cauți prin lume”, a comentat o persoană.

Un alt urmăritor a scris: „Ar trebui să știi că, din moment ce ai copii, în spatele zâmbetelor lor e mult mai mult de atât. E un bagaj emoțional foarte mare pe care tu îl dezechilibrezi. Îi vezi acum happy și indiferenți, pentru că așa le arăți tu că trebuie să fie, dar situația e foarte instabilă, decizia e impulsivă, irațională și iresponsabilă. E foarte derutant pentru ei, dar lucrurile astea nu le vezi acum, ele rumegă acum și vor ieși la iveală ani mai încolo… Stabilitatea mentală lipsește cu desăvârșire. Și mai sunt persoane care te urmăresc și nu li se pare nimic deplasat… Aici nu e vorba de politică, de religie, ca părerile să fie împărțite, e vorba despre viața unui copil și armonia pe care trebuie să le-o asiguri. Ești mult prea haotică”.

Înainte de revenirea în țară, Emily Burghelea explicase că familia alesese Spania tocmai pentru ca fiica lor să aibă timp să se adapteze înainte de începerea școlii.

„Ne-am mutat pentru copilași, pentru că trebuie să meargă la școală. Amedeea mai are un an de grădiniță, apoi intră la școală. Deși inițial voiam să mergem în Franța, să o dăm la școală acolo și am meditat-o la franceză, ea știe foarte bine acum franceză și engleză, cumva viața ne-a adus în Spania. Am găsit aici o școală foarte bună pentru ea, care are review-uri minunate și cunoaștem pe cineva care are copiii la școala respectivă și e foarte mulțumită. Acum am zis să facem pasul și să începem, pentru că ea mai are un an până intră la școală și am zis să fie acomodarea mai ușoară pentru ea. Copiii sunt puțin bulversați, că ei știu engleză și franceză, spaniolă încă nu știu, dar cu toate astea vor învăța la grădiniță. De săptămâna viitoare urmează să ne orientăm și cu grădinița, pentru că școala la care vrem să îi ducem nu are și grădiniță”, spunea vedeta pentru Wowbiz.

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Foto: Instagram

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