Emily Burghelea, despre problemele cu care se confruntă de când a devenit din nou mamă. Creatoarea de conținut are trei copii: „Asta este realitatea”

În luna octombrie a anului 2025, Emily Burghelea a devenit din nou mamă. Ea a născut cel de-al treilea copil, o fetiță pentru care a ales numele Elisabeta Teodora. Creatoarea de conținut și soțul ei, Andrei, au devenit părinți pentru a treia oară. Ei mai au împreună doi copii, pe Amedea și pe Damian.

Emily Burghelea, despre rolul de mamă

Emily Burghelea păstrează o relație deschisă cu urmăritorii ei de pe Instagram și dorește să le arate acestora realitatea de mamă a trei copii. Creatoarea de conținut și-a propus să nu le ofere aceste o imagine cosmetizată a maternității, ci una onestă, cu provocări, dar și cu momente fericite. Ea a vorbit deschis inclusiv despre depresia postpartum. Emily Burghelea este o mamă implicată în viața copiilor ei, Amedea, Damian și Elisabeta, și recunoaște că uneori se simte copleșită de restul responsabilităților.

„Nu reușesc să îmi împart timpul. Dacă cineva are o soluție, o vreau acum, sub orice formă ar fi. Realitatea este că viața de mamă are prioritate. Și atunci proiectele mai întârzie, întâlnirile se mai decalează, iar eu, deși îmi doresc foarte mult să le fac pe toate la timp, pur și simplu nu găsesc timp. Știu că este o perioadă și că Elisabeta va crește, iar atunci voi avea și eu mai mult spațiu pentru mine și pentru tot ce îmi propun. Sunt momente în care este mult prea copleșitor. Mult peste ce îmi imaginam. Sunt zile în care simt că totul vine peste mine în același timp și nu mai am unde să mă retrag. Dar nu am încotro. Viața merge mai departe și trebuie să merg și eu cu ea. Poate asta înseamnă, de fapt, puterea, să continui chiar și atunci când simți că e prea mult. În zilele în care nu am energie sau chef, merg mai departe. Nu am încotro. Viața nu se oprește pentru că sunt eu obosită. Copiii au nevoie de mine, lucrurile trebuie făcute, iar responsabilitățile nu dispar. Poate încetinesc ritmul, poate nu fac totul perfect, dar continui. Pentru că asta este realitatea”, a spus Emily Burghelea pentru cancan.ro.

Emily Burghelea, despre schimbările de când este mamă a trei copii

Emily Burghelea a devenit în toamna anului trecut mamă pentru a treia oară, o experiență pe care o trăiește cu mai multă încredere și asumare, după ce a trecut deja de două ori prin această călătorie a maternității.

Într-un interviu acordat recent, Emily Burghelea a vorbit despre schimbările din viața ei de când are trei copii, mărturisind că activitățile de cuplu au devenit mai rare dar mai interesante.

„Cred că unul dintre cele mai provocatoare, dar și amuzante momente pentru noi, ca și cuplu, a fost într-o seară în care ne-am propus, foarte ambițios, să avem „timp de cuplu” după ce adorm toți copiii. Planul suna minunat: cină liniștită, un film, discuții în tihnă… vis romantic, nu altceva! Doar că, în realitate, Elisabeta s-a trezit fix când am aprins luminile din bucătărie, Damian a venit după o oră să ne spună că îi este sete, iar Amedea a coborât să ne povestească ceva „foarte important despre viață” la 22:30. La un moment dat, stăteam amândoi pe hol, fiecare cu câte un copil în brațe, și ne-am privit cu un amestec de oboseală, râs și resemnare. În secunda aia, ne-am dat seama că acesta era, de fapt, „timpul nostru de cuplu” acum. Nu romantizat. Nu perfect. Dar profund real”, a povestit ea pentru VIVA!

Citește și:

Cum se înțelege, de fapt, Pavel Stratan cu Edward Sanda, soțul fiicei lui, Cleopatra: „Pentru un tată contează enorm să…'

Foto: Instagram

