Regele Charles, reacție fără precedent după dezvăluirile controversate făcute de fratele Prințesei Diana

Regele Charles a avut o reacție rară după dezvăluirile controversate făcute de Earl Spencer, fratele Prințesei Diana, în noua sa carte.

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  de  ELLE.ro
Regele Charles, reacție fără precedent după dezvăluirile controversate făcute de fratele Prințesei Diana

Cartea contelui Spencer, „Swan Song: Diana, My Sister”, urmează să fie publicată marți, însă fragmente din volumul de memorii au provocat deja reacții puternice. Fratele Prințesei Diana face o serie de afirmații despre perioada care a urmat morții acesteia, inclusiv despre comportamentul Regelui Charles, fostul soț al Prințesei.

Printre cele mai controversate dezvăluiri se numără afirmația potrivit căreia Charles ar fi părut „extrem de încântat” atunci când a aflat despre moartea Dianei. Contele Spencer susține, de asemenea, că înaintea funeraliilor acesteia, Charles ar fi spus: „Fiți siguri, o vom uita destul de curând!”

Acuzațiile au determinat o reacție rară din partea Palatului.

„Deși, din principiu, nu comentăm cărți, Majestatea Sa este conștient că durerea provocată de pierderea unei surori poate întuneca rațiunea, afecta judecata și colora amintirile în moduri pe care ceilalți nu le pot sesiza, chiar și la mulți ani după o asemenea pierdere.”, a transmis un purtător de cuvânt al Regelui Charles.

Scriitoarea Ingrid Seward, autoarea volumului „Catherine & Diana: The Inside Story”, a descris răspunsul drept unul neobișnuit pentru monarh.

„Cred că Charles a avut sentimente foarte puternice în această privință, pentru că nu am mai auzit niciodată o declarație de acest fel. Și trebuie să fi luat în calcul implicațiile și să-și fi dat seama că, știți, acest lucru va provoca și mai multă suferință, așa că a simțit foarte puternic nevoia să reacționeze. Cred că declarația a fost transmisă destul de repede”, a spus ea.

Ce susține Earl Spencer în noua sa carte

În fragmentele publicate înaintea lansării, Earl Spencer rememorează ziua de 31 august 1997, când a aflat că sora sa murise în urma accidentului de mașină de la Paris. Acesta povestește că Charles, pe atunci Prinț de Wales, l-a sunat în acele momente.

„Spre deosebire de ceilalți care mă sunaseră, care erau șocați și abia reușeau să-și exprime condoleanțele și ofertele de ajutor, el părea extrem de încântat, ca un câștigător la loterie, îmi amintesc că m-am gândit atunci”. susține Earl Spencer.

Fratele Dianei mai afirmă că au existat tensiuni legate de organizarea funeraliilor. Potrivit acestuia, familia regală nu ar fi respectat toate dorințele Dianei, inclusiv în ceea ce privește muzica aleasă pentru ceremonie. Un alt conflict ar fi avut legătură cu participarea Prinților William și Harry, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani, la cortegiul funerar. Spencer spune că a insistat că sora sa nu și-ar fi dorit ca fiii ei să fie puși în situația de a merge în spatele sicriului.

„El a dezlănțuit la telefon ceea ce eu am considerat întotdeauna a fi disprețul său acumulat față de Diana și oroarea provocată de faptul că lumea fusese atât de copleșită de moartea ei. ‘Fiți siguri’, a șuierat el, ‘o vom uita destul de curând'”, susține Spencer.

Dezvăluirile ar putea crea o situație delicată și pentru Prinții William și Harry. Emily Nash, editor regal HELLO!, susține că Earl Spencer nu ar avea o relație foarte apropiată cu William, în timp ce legătura cu Harry pare să fie mai strânsă. Harry s-ar afla însă într-o poziție complicată, având în vedere atașamentul său față de memoria mamei sale și, în același timp, încercările sale de reconciliere cu tatăl său.

În ceea ce îl privește pe William, Nash consideră că situația este la fel de sensibilă, mai ales deoarece acesta este moștenitorul tronului. În plus, Prințul de Wales și-a exprimat anterior nemulțumirea față de exploatarea publică și comercială a memoriei mamei sale, în special în contextul controverselor legate de celebrul interviu „Panorama” acordat de Diana în 1995.

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foto: Getty Images

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