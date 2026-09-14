Meghan Markle și Prințul Harry, acuzați de ipocrizie după ce și-au expus copiii pe internet

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Meghan Markle și Prințul Harry transmit mesaje contradictorii în ceea ce privește dorința lor constant exprimată de a avea parte de intimitate, mai ales atunci când vine vorba despre copiii lor. Duminică, Ducesa de Sussex a publicat pe Instagram imagini intime din viața de familie pe care o are alături de soțul ei, Prințul Harry, după mutarea lor înapoi în Marea Britanie. În videoclip apar atât fiica lor în vârstă de 5 ani, Prințesa Lilibet, cât și fiul lor de 7 ani, Prințul Archie.

Gestul este însă „frapant” prin „ipocrizia” sa, susține comentatoarea regală Kinsey Schofield.

„Dacă intimitatea este cu adevărat prioritatea, cea mai eficientă strategie este simplă… nu-ți mai expune viața de familie în fața a milioane de străini. Fiecare imagine atent selectată cu copiii, câinii, peisajele rurale și rutina lor de familie atrage și mai multă atenție, mai multe întrebări și mai mult interes față de locul și modul în care trăiesc.”, a declarat Schofield pentru Page Six.

Prezentatoarea emisiunii de pe YouTube „Kinsey Schofield Unfiltered” a adăugat: „Nu poți alimenta în mod deliberat acest mecanism, iar apoi să te arăți surprins sau indignat atunci când oamenii vor să afle mai multe.”

Comentatoarea regală a atras atenția și asupra faptului că Meghan Markle a vorbit public despre pericolele pe care rețelele de socializare le pot reprezenta pentru copii, continuând, în același timp, să publice imagini cu Lilibet și Archie pe contul său de Instagram.

„Archie și Lili sunt prea mici pentru a-și putea da în mod real consimțământul ca vocile, activitățile și momentele private din viața lor de familie să fie expuse în fața a milioane de străini. Faptul că le ascunzi chipurile nu elimină automat atenția pe care astfel de postări o generează în jurul lor.”, a spus aceasta.

Schofield a criticat în mod special și rolul lui Harry în modul în care soția sa își expune viața de familie pe rețelele de socializare.

„Ani la rând a vorbit despre răul pe care consideră că atenția presei i l-a provocat în copilărie, iar acum participă la transformarea unor fragmente din copilăria propriilor copii în conținut destinat publicului. Nu poți petrece ani întregi spunând lumii că atenția nedorită te-a traumatizat, iar apoi să generezi în mod activ interes public pentru viețile private ale propriilor copii”, a declarat ea.

Comentatorul regal Tom Sykes a exprimat o opinie asemănătoare pentru Page Six, afirmând că, din punctul său de vedere, videoclipul a fost realizat pentru a „vinde imaginea unei vieți de familie perfecte și impecabile”, iar prezența copiilor în acest material i s-a părut „discordantă”.

„Mai ales dacă ne uităm la declarațiile făcute de Harry într-un videoclip din 2017, pe care l-a înregistrat pentru organizația Heads Together, în care spunea că una dintre marile probleme ale rețelelor de socializare este faptul că oamenii prezintă o viață perfectă, iar tu poți ajunge să te simți insuficient atunci când privești imaginea falsă a vieții lor perfecte. Până și Harry înțelegea, în 2017, cât de nociv și fals poate fi acest tip de videoclip performativ, iar acum face exact același lucru”, a declarat Sykes.

În videoclipul publicat vineri pe Instagram, Meghan Markle a inclus imagini în care ea și Harry se țin de mână în timpul unei plimbări. Într-un alt moment, Lilibet poate fi văzută mergând pe bicicletă, în timp ce Archie aleargă alături de ea. Ulterior, Meghan a publicat și imagini în care unul dintre copii își ține picioarele în fața unui șemineu aprins. Ducesa a avut însă grijă să nu arate chipurile copiilor.

Foto: Getty Images

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